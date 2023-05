Para tratar de rescatar a Morena en Coahuila, PT y PVEM declinan, pero no sus candidatos

Miguel Ángel Rivera

“Pase lo que pase”, sigo en la contienda, afirmó el ex subsecretario federal de Seguridad Ricardo Mejía Berdeja y ahora (ex)candidato del PT al gobierno de Coahuila.

El ex funcionario refrendó así su decisión de remar contra la corriente para cumplir su deseo de llegar a gobernador de su estado natal, que le llevó inclusive a inconformarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, por no respaldarlo para ser el abanderado del partido oficial, Morena.

Mejía optó por ser candidato del instituto político de “izquierda”, el Partido del Trabajo (PT), pero menos de una semana antes de las votaciones fue entregado por ese satélite de la llamada Cuarta Transformación, que decidió dar su respaldo al abanderado de Morena, el millonario empresario minero (del contaminante carbón mineral) y senador Armando Guadiana, quien va bajo de todas las encuestas frente al candidato de la coalición integrada por el PRI, PAN y PRD, denominada Alianza Ciudadana por la Seguridad.

El ex subsecretario de Seguridad no fue el único sacrificado, la otra rémora de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) inmoló a su candidato, Evaristo Lenin Pérez Rivera, también “prestado”, pues no militaba en esa organización.

Lenin Pérez es hijo de Evaristo Pérez Arreola, líder político y sindical de la región norte de Coahuila, quien fue presidente municipal de Ciudad Acuña de 1991 a 1993, postulado por el entonces Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM). El ahora defenestrado aspirante a gobernador es miembro del partido Unidad Democrática de Coahuila en el ámbito estatal; también ha sido presidente municipal de Acuña, en dos ocasiones, así como diputado local y diputado federal.

Con todos esos antecedentes que le llevaron a aspirar al gobierno estatal, la dirigencia nacional del Partido Verde anunció su respaldo al casi desahuciado candidato de Morena, Armando Guadiana.

En conferencia efectuada en Saltillo, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que finalmente se lograron los acuerdos con el Verde y, al mismo tiempo, insistió ante el PT para que decline a favor de su candidato.

Al evento asistieron el senador Manuel Velasco; la líder nacional del PVEM, Karen Castrejón; la dirigente estatal, Claudia Rodriguez; y, la secretaria general de Morena, Citlali Hernández, así como candidatas y candidatos a diputados de ese partido, quienes acudieron a Coahuila a dar su respaldo a Guadiana Tijerina.

Aumenta el número de “corcholatas”

al incorporar al “verde” Manuel Velasco

En esa oportunidad, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, incorporó al dirigente real del Verde, el ex gobernador de Chiapas y actual senador Manuel Velasco, a la relación de “corcholatas” consideradas potenciales candidatos a la Presidencia de la República.

“Por supuesto, yo no sé por qué no lo habían lanzado antes, pero el senador Manuel Velasco ha decidido participar para la encuesta de Morena, por lo tanto tiene ya tiene el carácter de corcholata. Es bienvenido a este procedimiento”, afirmó Delgado.

En una reciente entrevista para Milenio, Manuel Velasco comentó que está construyendo un proyecto de nación para construir su candidatura.

“En mi caso estoy trabajando con un grupo de personas a nivel nacional… construyendo una agenda nacional rumbo a 2024. Si logramos que la ciudadanía se identifique con este proyecto y veamos que sea viable en un nivel de competencia, estaríamos participando. No se trata de apuntarse por apuntarse, sino realmente tener un nivel de competencia alto para poder ganar”, dijo el miembro del Partido Verde.

Asimismo, consideró que las alianzas que han ocurrido entre el Partido Verde, Morena y el PT siempre han sido buenas, pues han tenido un grado de efectividad de más del 90 por ciento de elecciones ganadas. También agradeció las palabras de Mario Delgado, presidente nacional de Morena.

Con anterioridad, Velasco ya había dado a conocer sus intenciones para contender por la candidatura presidencial al interior de la llamada Cuarta Transformación. En un evento del Partido Verde, el ex gobernador de Chiapas fue recibido al grito de “presidente, presidente”.

“En las elecciones que he competido, a lo largo de mi vida, he ganado afortunadamente en todas las elecciones. Sé ganar elecciones. Y si logro construir un proyecto ganador sí estaría participando. Ahorita estamos en el proceso de construir este proyecto”, agregó el ex gobernador chiapaneco.

Acerca de las otras “corcholatas”, como Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard, Velasco dijo que aunque llevan años de “precampaña”, sus conocimientos tienen un tope. Es ahí donde ve la posibilidad, pues si su propio conocimiento evoluciona y adquiere valor, participará.

Acuerdo cupular, pero los candidatos

se resisten a dejar sus sitios

Es posible que el costo del Verde haya sido esa precandidatura para uno de sus dirigentes reales, pues la familia fundadora y “dueña” de la franquicia, los González Torres, se mantienen en reserva, pero los analistas recuerdan que tanto el PT como el PVEM patrocinaron dentro de la reforma electoral planteada por el presidente López Obrador la llamada “cláusula de la vida eterna”, por la cual los partidos minoritarios, denominados despectivamente “la chiquillería”, recibirían parte de los votos de su aliado mayoritario, en este caso Morena, con lo cual asegurarían mantener su registro oficial y, por consiguiente los beneficios económicos derivados del financiamiento público, tanto federal como de las entidades federativas, así como de sus representaciones en el Congreso de la Unión y en las cámaras de diputados estatales.

López Obrador ordenó a sus legisladores federales eliminar esa cláusula de su propuesta de reforma electoral, conocida como “plan B”, que todavía está detenida por una decisión de la Suprema Corte, pero en medios legislativos se dice que ni el Verde ni el PT han dejado de presionar para conseguir ese salvavidas.

Por lo pronto se puede decir que el anunciado retiro de las candidaturas de Mejía Berdeja y de Lenin Pérez es un acuerdo cupular que no tiene la venia de los dos abanderados, quienes por separado han anunciado que se mantendrán en la lucha hasta las elecciones del próximo domingo 4 de junio.

“El tigre está más firme que nunca”, aseguró Ricardo Mejía en un video que publicó en sus redes sociales, en el cual denunció presiones muy fuertes para que aceptara declinar en favor de Guadiana.

Es de recordar que Mejía abandonó Morena precisamente por desacuerdo con la nominación del adinerado empresario minero. Así, en un acto de rebeldía, el ex funcionario renunció a su cargo federal, sin informar al presidente Andrés Manuel López Obrador, según reveló este último.

Mejía deseaba ser candidato de Morena, pero las “encuestas” que sólo toman la opinión de una persona (YSQ) decidieron que la posición fuera para el millonario senador Armando Guadiana.

Entonces, Mejía —quien presumía de estar en primer sitio en todos los sondeos de opinión— decidió ir por otra vía, pero escogió mal: optó por el Partido del Trabajo (PT), que desde su nacimiento fue tachado de servir al mejor postor. Aseguró este martes que “pase lo que pase” sigue firme en la contienda y no se prestará a negociaciones ni presiones de Mario Delgado, líder del partido guinda.

A su vez, Lenin Pérez, luego del anuncio de la dirigencia del Verde, lanzó un video en el que aseguró que no iba a retirar su candidatura: “No voy a declinar, por más circo, maroma y teatro que hagan, su candidato (Guadiana) no va a ganar. Seguimos en la lucha para sacar al PRI de Coahuila”.

Denunció que desde el inicio de la campaña recibió presiones para declinar a favor del senador Guadiana. “Algunos emisarios de parte de Morena me hicieron algunos planteamientos, algunas ofertas políticas que he rechazado una y otra vez”, aseguró.

Lo cierto es que la facultad de nombrar o retirar a un candidato le corresponde a los partidos, pero al parecer en este caso ya se vencieron los plazos legales para hacer cambios.

Por lo pronto, al conocer de las declinaciones, el presidente del PRI, Alejando Moreno Cárdenas, aseguró que de cualquier forma obtendrán la victoria en Coahuila.

Agregó que en el Estado de México “también, vamos muy bien, Alejandra Del Moral muy bien. “Vamos a ganar contundentemente en Coahuila y en el Estado de México”.

