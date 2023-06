Se le pidió a EU no utilizar lucha contra al fentanilo con fines politiqueros: AMLO

Reunión con asesora de Seguridad

Destruimos narcolaboratorios a costa de la muerte de servidores públicos, señala el Presidente

Tras la reunión que sostuvo el martes con Elizabeth Sherwood Randall, asesora de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un balance del encuentro en Palacio Nacional, en la que destacó la petición al gobierno de aquel país de no permitir que el combate al tráfico de fentanilo se utilice con fines “politiqueros”.

“Se trató el tema del fentanilo, de todo lo que se está haciendo con el propósito de que se tenga información y que no se utilice esta desgracia, del consumo de fentanilo en Estados Unidos, que no se utilice con propósitos politiqueros y que no se culpe a México como lo hizo un senador que ofendió a nuestro país”, dijo. “Entonces en Estados Unidos hay mucha manipulación, de la llamada gran prensa o de las grandes cadenas de radio de televisión, entonces han logrado con su manipulación hacer creer a la mayoría de los estadounidenses o a un porcentaje mayoritario, 60%, que los migrantes llevan droga, así, sin matiz”, reprochó. “Que les quede claro que nosotros no producimos el fentanilo, la materia prima, llega a México y no sólo aquí, llega a Canadá y nosotros estamos combatiendo el tráfico, destruyendo laboratorios a costa de la muerte de servidores públicos”, sostuvo.

El jefe del Ejecutivo federal hizo hincapié en el reciente asesinato de un subdirector de la Aduana de Manzanillo, que era miembro de las Fuerzas Armadas, por combatir el ingreso de precursores químicos al país. López Obrador afirmó que la Marina Armada de México ha hecho un trabajo ejemplar en el control de los puertos marítimos a la par que se pidió a los gobiernos de Asia, en especial China y Corea del Sur, su ayuda para identificar cargamentos con precursores químicos.

“Se está avanzando en el control de los puertos, la Marina está llevando a cabo un trabajo muy eficaz. Hay muy buena actitud por parte del gobierno de China, nosotros hemos estado solicitando al gobierno de China colaboración porque la materia prima del fentanilo vienen de Asia, no vamos a decir China, de Asia, pero a Corea del Sur y otros países vamos a pedir que nos informen quienes adquieren estos químicos y a dónde van y de dónde salen.

“Pero también no permitiendo que se asocie a la delincuencia con la autoridad. Imagínense que se podía hacer en esta materia si antes eran las organizaciones del narcotráfico las que manejaban la seguridad pública en el país”, señaló.

También se tocó el tema migratorio

Dentro de los temas que trató el presidente López Obrador con la asesora de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, fue el relativo a la migración ante la derogación del Título 42 en donde se destacó el interés del gobierno del presidente Joe Biden por invertir para el desarrollo de Centroamérica. El mandatario reconoció que por primera vez en mucho tiempo, la administración estadounidense está buscando cauces legales para la migración como el otorgamiento de 400 mil visas temporales de trabajo para los ciudadanos de Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela así como para los centroamericanos.