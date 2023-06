Continúa venta de vapeadores, que son un riesgo para la salud

Derecho de réplica

José Luis Montañez

A un año desde el decreto presidencial que prohíbe estos aparatos

El tema de los vapeadores se volvió polémico una vez que se dieron a conocer los daños que representan para la salud, es por ello que se anunció su prohibición en todo el país, con el fin de salvaguardar el bienestar sobre todo de los jóvenes, que son los más expuestos a este tipo de artefactos y que a toda costa siguen consiguiéndolos.

Se ha cumplido un año desde el decreto presidencial que prohíbe la circulación y comercialización de vapeadores, cigarrillos electrónicos y demás dispositivos similares, no obstante, la venta ilegal de dichos productos nocivos para la salud continúa en gran parte del país.

En este sentido, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) dio a conocer que ya han realizado tres mil 740 visitas de verificación a negocios de Quintana Roo y en otros estados, resultando en 183 suspensiones de negocios por seguir comercializando este tipo de aparatos, que representan un gran daño para la salud.

Del mismo modo, durante los últimos 12 meses se han asegurado más de 121 mil piezas de vapeadores y similares en establecimientos y máquinas expendedoras.

La Cofepris agregó que ha recibido mil 200 denuncias ciudadanas, de las cuales 774 están relacionadas con reportes de venta y 426 con publicidad de este tipo de dispositivos, por lo que se dan a la tarea de investigar en cada una de las denuncias para erradicar el problema.

Aun sin nicotina son perjudiciales para la salud

Especialistas involucrados en el tema del tabaquismo advierten que si bien estos dispositivos se venden sin nicotina, el vapor que producen no es inocuo como se intenta publicitar. Aun sin nicotina son perjudiciales para la salud. La batería calienta un líquido con mezcla de aceite y esa batería elimina cadmio y níquel, metales pesados. Asimismo, hay sustancias químicas potencialmente cancerígenas o saborizantes vinculadas a enfermedades graves de los pulmones. El problema, es que todavía no se conoce el peaje real que pasará esta moda del vapeo.

Por su parte, el doctor José Padua García, neumólogo e internista del Centro Médico ABC, indica que los vapeadores y los cigarrillos electrónicos pueden producir adicción de igual manera que un cigarro convencional, debido a que contienen nicotina y es posible que esta adicción surja desde la primera o segunda ingesta.

Los dispositivos conllevan además otros riesgos a la salud, al contar con sustancias carcinógenas, es decir, que pueden producir cáncer. Es importante mencionar que los saborizantes los vuelven más atractivos para su consumo “Los aerosoles de la mayoría de los sistemas electrónicos de suministro de nicotina (ENDS) contienen productos químicos tóxicos, incluida la nicotina y sustancias que pueden causar cáncer, además están asociados con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y trastornos pulmonares. También se presentan riesgos significativos para las mujeres embarazadas que los usan, ya que pueden generar efectos adversos en el desarrollo del feto durante el embarazo”, comentó.

Hoteleros contra el PDU de Cancún

En otro tema, Jesús Almaguer Salazar,presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, insiste en que sus agremiados se encuentran en completa oposición al Programa de Desarrollo Urbano (PDU) de Cancún, lo que hicieron saber a través de un documento dirigido presidente Andrés Manuel López Obrador.

El líder hotelero refiere en el documento enviado, que hacen pública su negativa de aceptar la imposición de un PDU aprobado por el anterior cabildo en los últimos días de ese gobierno, pues argumentan que representa múltiples efectos negativos para la ciudad y su desarrollo.

De manera textual explican: “La autorización de este PDU tendría efectos perniciosos muy graves para nuestra ciudad como destino turístico, que es la fuente de manutención y vida de todos los habitantes de Cancún”.

Asimismo, destacan que el PDU contempla la construcción de alrededor de mil 600 viviendas y 300 locales en el polígono del campo de golf Pok Ta Pok. “Es algo inaceptable, pues atenta gravemente contra la sostenibilidad de la zona”, aseguran los involucrados.

Aseguran que lo anterior aumentará la saturación de los sistemas de drenaje y alcantarillado, generando que la zona hotelera colapse, es decir, que no habrá servicios básicos para todos aquellos que lleguen a asentarse en esta zona de la ciudad.

Del mismo modo, advierten que por la demanda excesiva de servicios del Bulevar Kukulcán, es muy posible que las aguas negras broten por las alcantarillas y baños de los establecimientos contaminando la laguna Nichupté. “Confiamos en que la actual administración municipal no autorice el proyecto y contemple un PDU planeado con sustento a favor de los ciudadanos, colaboradores, empresarios y contribuya a las obras públicas que se están realizando en Cancún”, refieren.

Finalmente, el texto concluye con una invitación a que el gobierno federal sea vigilante de contar con un instrumento que promueva un medio ambiente sano para los quintanarroenses y visitantes. “Recurrimos a usted para que el gobierno que encabeza esté vigilante de que el nuevo PDU respete el medio ambiente y la sostenibilidad”.

El PDU no afecta obras federales

Por otro lado, la determinación de conceder amparo y protección emitida por parte del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo respecto al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Cancún, ya ha sido notificada al Ayuntamiento de Benito Juárez, no obstante, la autoridad municipal aclara que dicha sentencia no es firme y no afecta a los proyectos federales y estatales en actual ejecución.

Argumentan que la finalidad del amparo es reponer el procedimiento para que se emita el referido programa de PDU, cumpliendo con diversos requerimientos, mientras tanto. se permite que se siga aplicándose el referido Programa anterior.

Se argumenta también que el PDU está legalmente sustentado y fue aprobado por el Cabildo de Benito Juárez en 2022, aseguran que no hay omisión ni se faltó a ninguna disposición legal existente y es que el proceso de integración del PDU fue abierto a expertos y a personas interesadas a través de una consulta pública.

Ana patricia Peralta, presidenta municipal, declaró: “Es un documento sustentado, que cumplió las disposiciones legales, por lo que este Ayuntamiento presentará un recurso de revisión ante la autoridad judicial que analizará el caso para aclarar dicho proceso, mientras tanto es el documento legal vigente que rige el desarrollo de Cancún en la actualidad”.

A esto añade que “Somos respetuosos y reconocemos el derecho de la ciudadanía a presentar sus controversias contra la acción de la autoridad pues eso es condición de la democracia, sin embargo, como órgano colegiado, el Cabildo tiene la certeza de que el procedimiento para integrar el Programa de Desarrollo Urbano se apegó a lo establece la ley y las prácticas democráticas de participación ciudadana”.

De tal manera que, en el ejercicio democrático del Estado de Derecho, informaron que este municipio presentará los recursos y acciones legales correspondientes, ya que se considera que el PDU cumple a cabalidad con la normativa local y federal, así como que su emisión fue apegada a los estándares adecuados para su vigencia y ejecución.

Escríbame a mi mail: montanezaguilar@gmail.com