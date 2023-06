La novena temporada de “Me caigo de risa” llega a canal 5

Bajo la conducción de Faisy

Se integrarán Roxana Castellanos, Ari Albarrán, Jessica Segura y Mauricio Nieto

Asael Grande

“Me caigo de risa” regresa con una nueva temporada, que tendrá nuevos juegos e integrantes de la afamada “Familia Disfuncional” bajo la conducción de Faisy.

En su novena temporada, “Me caigo de risa” dará la bienvenida a la actriz y comediante, Roxana Castellanos; a la actriz de televisión, cine y teatro, Ari Albarrán; a la actriz, Jessica Segura, y al standupero, Mauricio Nieto.

La nueva temporada de Me caigo de risa, que se estrena el próximo 5 de junio, a las 8 pm por Canal 5, tendrá como madrinas a Lucero y Lucero Mijares “es un placer representar a nuevos integrantes en esta novena temporada que, se dice fácil, pero son nueve años de trabajo y, lo único que podemos decir, es darle gracias al público, porque sin que prendan su televisión todos los días, no estaríamos aquí; esta es la mejor temporada de Me caigo de risa”, dijo, el productor, Eduardo Suárez, durante la presentación de la nueva temporada a los medios de comunicación.

Para Faisy, el conductor de Me caigo de risa, “es bien bonito estar en el escenario, esta temporada nos hace estar muy contentos, ha sido una gran temporada en donde hemos encontrado mucho más de lo que nos esperábamos, es una familia que evoluciona para tratar de elevar a una comedia que no sea a lo que estamos acostumbrados, sino meterle conciencia a cada momento de humor, tratar de ser esa vía de comunicación entre abuelos, padres, hijos, tíos, sobrinos, y que puedan ver un programa donde se diviertan todos, y poder apapachar con risas y buen humor, en un programa cariñoso; hay nuevos juegos, retos y nuevos hermanos disfuncionales”.

Por su parte, Ricardo Fastlicht, destacó que “son nueve años de trabajar con gente maravillosa, y poder llevar a la casa, risas, juntar a las familias frente al televisor y que rían; este año estrenamos esta nueva temporada con unas súper madrinas, Lucero y Lucerito, y fue un gran programa, así como con Sara Corrales, Adrián Marcelo, y Diego Schoening, así que estará buena la primera semana de estreno”.

En esta nueva temporada de “Me caigo de risa” también se integran, la actriz, Mariana Echeverría; el actor, Armando Hernández; además de la presencia, de Mariazel: “estamos muy felices, cada temporada ha sido un éxito, y empezar esta novena temporada ha sido una gran responsabilidad para nosotros, nos exige más, les aseguro que los va a sorprender con juegos nuevos como ‘El chanclazo’, ‘El tamborazo’, ‘El tortillazo’, ‘El cadenazo’, es de las temporadas que más juegos nuevos tiene y, por supuesto, el escenario inclinado, que es la cereza del pastel; Roxana Castellanos se integra a la Familia disfuncional”

Finalmente, Roxana Castellanos, quien entre sus trabajos más recordados se encuentra su participación en la serie Vecinos, donde interpreta al personaje de Vanesa Balboa; también conocida por personificar a Deyanira Rubí, comentó: “yo, feliz, fui espectadora de este programa durante ocho temporadas, y me divertí como nunca en mi vida, y este programa tiene aún cautivo al público, son personas que admiro mucho, es un gran elenco, y estoy muy agradecida”.

“Me caigo de risa” agregará nuevas dinámicas a las ya existentes, en las que los participantes deberán hacer uso de su agilidad mental y destreza física. Me caigo de risa se mantiene como una de las emisiones de entretenimiento familiar más exitosas de la televisión abierta, en la que la improvisación, el baile, el canto, la risa y la memoria, seguirán siendo los ingredientes de la novena temporada que se estrena el 5 de junio, con transmisiones de lunes a jueves a las 20 horas, por Canal 5.

“Me caigo de risa” regresa en su novena temporada, bajo la conducción de Faisy y dando la bienvenida a la actriz y comediante, Roxana Castellanos; a la actriz de televisión, cine y teatro, Ari Albarrán; a la actriz, Jessica Segura, y al standupero, Mauricio Nieto