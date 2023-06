Análisis de triunfos o derrotas

Augusto Corro

Tras las elecciones del próximo 4 de junio, los partidos políticos decidirán lo que viene para la alianza Va por México.

Los triunfos o derrotas podrían servir para señalar el rumbo a seguir de las organizaciones opositoras. Como se sabe, en Coahuila y Estado de México se votará por nuevo gobernador.

En Coahuila, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) seguirá en el poder y podría ser la última entidad gobernada por el tricolor.

No puede decirse lo mismo de lo que ocurrirá en el Edomex, donde el partido oficial se encuentra mejor posicionado.

En Coahuila, el presunto triunfador será Manolo Jiménez, quien la tuvo fácil al enfrentarse al aspirante morenista Armando Guadiana. Una vez que se conozcan los resultados de los triunfos a derrotas, ya podrán los líderes opositores analizar el futuro de la coalición Va por México.

En la citada alianza participan el PAN, PRI y PRD. Se trata del frente opositor que busca derrotar a Morena.

Aunque, la oposición se encuentra ahora muy lejos de presentarse como una amenaza ante la organización morenista, a pesar de sus errores.

El “affaire” Coahuila

En Coahuila, y a unos cuantos días de las elecciones, a los dirigentes morenistas se les ocurrió cerrar filas con sus partidos “satélites”, para apoyar la candidatura de Armando Guadiana.

Así el Partido Verde, a nivel nacional, decidió solidarizarse con el candidato de Morena, pero su candidato local, Lenin Pérez, se negó a declinar a favor del morenista.

Quedó claro que los dirigentes de Morena, encabezados por Mario Delgado, no hicieron bien la tarea y la imagen de Armando Guadiana no mejoró.

Ya muy tarde intentaron aplicar las fórmulas que en otras ocasiones les funcionó.

No conformes con esa jugada, que no les redituó beneficios, la volvieron a repetir con el Partido del Trabajo (PT). Otra vez, a nivel nacional el dirigente petista dijo que su partido votará por el minero Armando Guadiana, pero el aspirante local, Ricardo Mejía, se rebeló contra esa decisión y dijo que él no renunciará a la candidatura.

Al líder de Morena, Mario Delgado, se le hizo bolas el engrudo y difícilmente podrían obtener el triunfo en Coahuila, las huestes morenistas.

Lo que viene

Las dos elecciones estatales se efectúan en medio de destapes de políticos que aspiran a la candidatura presidencial de 2024.

El PRI, sin importar lo que ocurra en los comicios, tendrá que esmerarse en implantar una política que lo saque del hoyo en que se encuentra.

En el presente, esa organización política se encuentra en manos de un dirigente poco escrupuloso.

Hablamos de Alejandro “Alito” Moreno, quien fue muy claro al declarar que hay que dejar a un lado la ideología, que lo que importa es la unidad de la oposición.

Quizás se entienda que los dirigentes de Va por México se encuentren en la misma situación que el priista, que ideologías y proyectos políticos no cuentan, que lo único que les importa es el poder.

De ahí que en la alianza Va por México estén unidas las organizaciones de derecha e izquierda, sin rubor alguno: Una mezcla de políticos que buscan beneficios personales.

Concluidos los procesos electorales en Coahuila y Edomex, seguramente se les exigirán cuentas a los dirigentes de los partidos políticos.

A “Alito”, quien también sueña en conseguir la candidatura presidencial, podría ser el que le colocara el último clavo al ataúd priista. Lo interesante será ver cómo se desarrollan los tiempos para el PAN, que no tiene aspirantes presidenciables que le garanticen la victoria.

Y en el caso del PRD, sus dirigentes se dedicarán a obedecer lo que les impongan en la alianza Va por México.

¿Usted qué opina amable lector?

