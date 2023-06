No confundir, llama la presidenta de la Corte

Así las cosas…

Humberto Mares N.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, con sus declaraciones, va más allá de la crítica y el ataque. El fondo de lo dicho va mucho más allá, tiene implicaciones mucho más profundas y peligrosas. El inquilino de Palacio Nacional acusa a la Corte de un “golpe de Estado técnico”.

AMLO asegura que el Poder Judicial, con sus decisiones por defender la constitución, pretende neutralizar al Ejecutivo con fallos como el que frena la tala y desmonte para construir el Tren Maya. El Presidente López declaró: “Es cancelar un poder, sería un golpe de Estado técnico”, señaló. “Una cosa es que violen la Constitución y otra es querer dar un golpe de Estado, que ya no ejecutemos nada”. El mandatario sostuvo que la pretensión de detener las obras de su gobierno va a continuar, “pero no van a poder porque, de acuerdo con la Constitución, con las leyes, tenemos el derecho de hacer obras en beneficio del pueblo. No se van a poder cancelar las obras”.

Sin duda, su interés en terminar las obras es prioridad a su gobierno pero, decir que la Corte busca dar un “golpe de Estado técnico” por no permitir que pasen por encima de nuestra carta magna, está muy lejos de una intención de la magnitud que el presidente López asegura. Son terrenos peligrosos los que se tocan con esas expresiones. El presidente no entiende que es defensa de la ley, no es en contra de las obras.

Por su parte la presidenta de la SCJN, Norma Piña, llamó a no confundir la legitimación con la popularidad. Reconoció que las instituciones públicas están sujetas a la constante aprobación y legitimación social, porque no puede haber confianza, aceptación ni credibilidad ciudadana en ellas, si su actuar no se traduce en acciones concretas que redunden en un beneficio social. La Ministra subrayó que es muy importante distinguir entre la necesaria legitimación social que las instituciones requieren y el uso de las mismas como un medio para obtener aprobación social. Más claro, ni el agua.

Especialistas en el tema consideran que esa afirmación no tiene sustento, porque los jueces, magistrados y ministros actúan conforme a lo que ordena la Constitución. Agregaron que el concepto de “golpe de Estado técnico” no existe, pero que López Obrador lo usa para culpar al Poder Judicial y así justificar la incompetencia de su gobierno.

El voto

Hoy concluyeron las campañas oficialmente en Estado de México y Coahuila. Los números se acomodan como quieran las partes. Lo cierto es que la palabra la tienen los ciudadanos para elegir lo correcto según su gusto e interés. Tienen que elegir entre la congruencia y la mentira. Un voto razonado, un voto informado. Todos a votar, porque votar es cumplir con el compromiso ciudadano y el compromiso con México.

La diplomacia

Es sabido por todos que la 4T no goza de fama de diplomáticos y mucho menos que el presidente AMLO sea, en sus expresiones, un diplomático de fondo, sino por el contrario no ha dado muestras de ser diplomático, más bien parece todo lo contrario.

Por ello, gracias al trabajo del canciller Marcelo Ebrard, nuestras relaciones internacionales van digamos por un camino seguro y cordial. Sobre el conflicto diplomático con Perú, que tanto ha insistido el Presidente, el canciller Ebrard reiteró la postura de México respecto a la falta de legitimidad del actual gobierno de ese país y apuntó que “no pretendemos escalar el conflicto en Perú”. Pero lo que es un hecho, dijo el canciller, es que el presidente electo de Perú está preso. Aparte hay graves violaciones a los derechos humanos y reiteró la postura de México.

Apunte

A propósito, Marcelo negó tener algún diferendo con el líder nacional de Morena, Mario Delgado, a quien urgió a responder a su propuesta del método para elegir al próximo candidato presidencial de ese partido. Ebrard, siempre desde hace meses, ha insistido congruentemente en la renuncia de los funcionarios que quieran competir por la candidatura y jugar todos en piso parejo, a lo cual el dirigente de Morena, Mario Delgado, no ha contestado, cuando hace años eran muy cercanos. De ahí la pregunta sobre si existía una diferencia entre ellos. La respuesta es no.

Cinco horas de reunión a puerta cerrada del gabinete de Seguridad Nacional con la Comisión Bicameral conjunta de senadores y diputados. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López aprovechó para mandar un mensaje que, lejos de ser sobre seguridad, arremetió contra el Poder Judicial diciendo que debemos de confiar en los jueces otra vez. Creo que el secretario está distraído en su campaña, porque se han dado en todo el país muestras de confianza y apoyo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Seguramente está extraviado.

Elizabeth Sherwood Randall, enviada del presidente Biden para temas migratorios y de seguridad se reunió con AMLO en reunión de dos horas con temas como migración, movilidad laboral, armas y fentanilo, para buscar detener el contrabando ilegal de personas, fentanilo y armas. El Presidente López pide a los narcos que se comporten como buenos ciudadanos.

La economía mexicana tuvo un crecimiento de 3.7 por ciento a tasa anual en el primer trimestre de este año, pero fue insuficiente para elevar el PIB per cápita, el cual tiene un retroceso de ocho años. Así las cosas, hasta pronto. Use cubrebocas.

