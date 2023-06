Se reunió Tatiana Clouthier Carrillo con mujeres naucalpenses

Naucalpan, Estado de México.— “De ninguna manera debemos bajar la guardia ante adversidades, hoy es el tiempo de las mujeres, quienes día a día asumimos responsabilidades políticas y sociales de alta importancia demostrando que somos capaces de enfrentar cualquier reto”.

Afirmó lo anterior la ex secretaria de Estado, ex diputada y ex senadora, Tatiana Clouthier Carrillo, quien, a invitación del líder social y empresario, Juan Olivas, se reunió con mujeres naucalpenses, al tiempo de asegurar que hay que seguir empoderando al mal llamado género débil.

Las mujeres agradecieron y reconocieron la experiencia y trayectoria política, social y humana de Clouthier Carrillo, que, dicho sea de paso, es licenciada en Comunicación y Periodismo por la Universidad Nacional Autónoma de México (2006-2010). Formó parte del equipo de Verne México desde julio de 2017 y en 2021 se sumó a la redacción del diario El País México.