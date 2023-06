El mejor amigo del hombre

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

“El perro es el mejor amigo del hombre, pero el hombre es el peor enemigo del perro”. Claro, no es en todos los casos y a todos aquellos compatriotas que aman con fidelidad a sus perros, a todos ellos rindo tributo porque quiere decir que el perro nos ha enseñado que la fidelidad es una gran virtud. Son seres superiores quienes aman a los perros.

Desde hace aproximadamente 20 mil años, los perros conviven con el hombre y muchos seres humanos han conformado con ellos hermosas y envidiables familias. El mundo está lleno de memorables ejemplos y no pocos hombres han llegado a poner monumentos a los perros, como ocurrió en España con Canelo y su envidiable historia de fidelidad con su amo o Hachikō, aquel perro japonés que esperó durante casi 9 años en la estación del tren que su amo bajara del ferrocarril, pero su fiel amigo había muerto dando clases en la universidad.

En fin, hay historias que hacen vibrar el alma de cualquier ser humano sobre todo que tengan una cultura canina, como Frida la hermosa perra rescatista que durante los terremotos del 2017 salvo tantas vidas y hoy ya cuenta con un pequeño monumento.

Este átomo de la comunicación es adorador de los perros. Me han mordido 25 veces, pero los sigo amando. Sostengo que los perros tienen un gran parecido con las mujeres. Tanto a los perros como a las mujeres hay que hablarles con ternura para poderlos acariciar.

¿Por qué me ocupo de los perros en este pulso electoral? Mire usted.

En México hay aproximadamente 23 millones de perros, de los cuales el 70% viven en situación de calle porque sus amos son unos irresponsables que han provocado un problema de salud pública de alta envergadura. Cientos de animales contraen la rabia porque muy pocos politicastros en los 3 niveles de gobierno llevan a cabo políticas públicas que se ocupen de los perros, pues en la mayoría de los casos no quieren gastar ni para vacunas. Bueno, si no gastan para vacunas de los niños y adultos menos van a gastar para el mejor amigo del hombre.

Me ha enardecido y estremecido el hecho de que un rufián policía, un desalmado mexiquense haya echado en un cazo con aceite hirviendo a un noble perrito. Hoy, ese ruin mexicano ya está en capilla y se hará acreedor a cuando menos 6 años de cárcel, de acuerdo con la ley contra el maltrato animal, pero el escarnio popular no se lo quitará en toda su renga existencia ese animal de dos patas.

De cuerdo con el articulo 364 de la ley sobre maltrato animal, las penas que se impondrán a los rufianes que maltraten a los perros o cualquier otro animal doméstico será de 3 meses a un año y de cincuenta a cien días de salario mínimo de multa. Pero, el artículo 350 del Código Penal tipifica el delito de crueldad contra los animales de acuerdo con las heridas causadas o incluso, la muerte al animal.

Así que ya lo sabe, si algún mexicano lo denuncia por estar maltratando a cualquier animal, usted se va a calentar cemento de su propio costal a una cárcel. Pero, además Jehová Dios lo tendrá muy en cuenta para el juicio final porque el supremo arquitecto del universo no tolera que se haga daño a los animales, bueno no perdona ni una patada a un perro. ¡Aunque usted no lo crea!

