Pacto entre hermanos; ¿Pepín y Pío le hacen el trabajo sucio al Presidente?

Uno de los fines de semana más esperados llegó y el próximo lunes 5 de junio quizás ya se conozca a quiénes ganaron en las elecciones a celebrarse en Coahuila y el Estado de México, porque sin duda resultan todo un “sospechosismo” -para citar a un clásico- los empeños ni más ni menos que de Morena por judicializar estos procesos electorales , bajo la máxima que a lo largo de sus 18 años de carrera como candidato, el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador esgrime: “Si no gano yo, entonces hay fraude”.

Todo dependerá entonces de con qué porcentaje gane quien resulte el afortunado o afortunada, pero eso sí, una cosa es totalmente cierta: La operación que llevó a cabo Morena junto con sus leales rémoras en Coahuila, no les va a funcionar y las consecuencias podrían ser graves.

Si el enfrentamiento y la polarización han sido las principales armas que a lo largo de su administración ha venido utilizando sistemáticamente el presidente López Obrador, por qué en estos comicios del emblemático 4 de junio el máximo jefe de campaña y elector principal, no iba a echar mano de ellos. El Estado de México se le ha vuelto al de Tepetitán una obsesión, pero Coahuila también tiene lo suyo.

Por lo pronto, el INE informó que será la misma noche del domingo 4 de junio cuando se darán a conocer los resultados de los famosos conteos rápidos. La consejera Carla Humprey, al presentar el Informe Mensual de Actividades del Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos (COTECORA) 2022-2023, resaltó la certeza y la transparencia que estos ejercicios ofrecen tanto a la ciudadanía en general como a los actores políticos.

Lo anterior está muy bien y qué bueno que el presidente López Obrador y sus fieles y ciegos seguidores no pudieron cortar de tajo esta práctica que resulta sana para la democracia. Sin embargo, por las “ex benditas redes sociales” mucho se difundieron las triquiñuelas y malas prácticas de las que se vale Morena para inhibir el voto en su contra. La clásica amenaza de que se les quitarán los programas sociales a quienes no se plieguen al morenismo así como el pago del voto por una módica cantidad, más o menos lo que el presidente López Obrador trae en su cartera, 200 pesos.

Y de alguna manera en este mismo orden de ideas, ¿qué hay con la campaña de encuestas con la que los morenistas trataron de anticipar el triunfo de sus candidatos? En los corrillos políticos hay un popular refrán que dice que “las encuestas son de quien las paga”, pero la realidad es la que se refleja contundentemente, en este caso, el domingo 4 de junio.

Sin embargo, los comicios de este domingo no han podido opacar en lo más mínimo la carrera de “corcholatas” y “corcholatos”. Ahí está como muestra que en la semana que concluye, el hermano del presidente, Pío López Obrador, sí, aquel que gestionó dineros en “cash” para la campaña de su hermano y lo cacharon, ni tardo ni perezoso salió a convocar a todos para que voten por quien es su candidato y se trata ni más ni menos que del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

El caso es que otro hermano del inquilino de Palacio Nacional, José Ramiro, conocido mejor como “Pepín”, hace tiempo dio a conocer su preferencia por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Desde entonces, ahora todos se preguntan si Pío López Obrador le dio “el beso de Judas” o bien el espaldarazo al canciller y qué tanto le perjudicará o beneficiará al titular de la SRE. A lo mejor se trató de una especie de pacto entre hermanos para hacerle el trabajo sucio al presidente. ¿Será?

Municiones

*** Para las consejeras y consejeros del INE que encabeza Guadalupe Taddei, los procesos electorales a celebrarse en Coahuila y el Estado de México son inéditos por tres aspectos:

“Uno. En materia de voto desde el extranjero: por primera vez, 73 mil personas mexicanas que residen fuera de nuestras fronteras podrán ejercer su derecho al voto de manera presencial en los consulados de Los Ángeles, Chicago y Dallas, en Estados Unidos, y en Montreal, Canadá. En total tenemos registrados a 80 mil 733 electores que podrán votar desde el extranjero, ya sea vía postal, por internet o de manera presencial en los consulados antes mencionados. Segunda. Por las cuales son inéditas estas elecciones. Respecto al voto en prisión preventiva: ha concluido con éxito esta prueba piloto en la que, entre el 15 y 19 de mayo, cuatro mil 530 personas sin sentencia votaron en 21 centros penitenciarios. En cuanto al voto anticipado: de 189 personas inscritas en la Lista Nominal de Electores para votar en esta modalidad, 172 ciudadanas y ciudadanos ejercieron así el sufragio. Adicionalmente, con la postulación de dos candidatas para la gubernatura del Estado de México, por primera vez en la historia de la entidad una mujer será gobernadora, lo que refleja la incidencia participativa de las mujeres en la construcción democrática de nuestro país”.

*** En este mismo tema, bien vale la pena preguntarse cuál será la posición que asumirá la consejera-presidenta del INE ante las muy probables demandas de fraude que presentarán los de Morena. Hay que recordar que cuando Guadalupe Taddei llegó al INE, lo primero que hizo fue bajarse el sueldo, porque la instrucción de su verdadero jefe era esa; no sea que el tabasqueño se fuera a enojar. Ella misma se ha confesado como fiel seguidora de esta errada y llamada Cuarta Transformación, así que podría resultar hasta lógico cual será su comportamiento en los comicios del domingo, ¿o no?

*** Resulta verdaderamente vergonzoso que el presidente López Obrador, a cinco años de que llegó a Palacio Nacional, no sepa más que justificar el rotundo fracaso de esta errada y llamada Cuarta Transformación, echándole la culpa al pasado. Desde Tamaulipas, donde el Ejecutivo se aplica en proteger a un gobernador que como Américo Villarreal ha dado pésimos resultados, dijo que el incremento en las cifras de homicidios dolosos durante su administración, no es más que una “mala herencia” de las administraciones anteriores, porque fueron otros presidentes, no él, los que se dieron a la tarea de crear un narco estado. Pues, ¿no se supone que desde el primer día de su administración, los narcotraficantes iban a cambiar las armas por el arado y el trabajo de la tierra? ¿Y los derechos humanos de los delincuentes y narcotraficantes?, no, esos si los ha defendido el inquilino de Palacio Nacional y vaya que su trabajo le ha costado.

