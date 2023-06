Entripados, triste “historia de vida” de AMLO

Índice político

Francisco Rodríguez

Las respuestas de la entrevistada son a todas luces kafkianas.

Pregunta el periodista Claudio Ochoa Huerta:

—¿El desprecio a la Corte se justifica? ¿Esta historia, este rencor, esta venganza, se justifica por historia personal?

Respuesta de la ministra en retiro y senadora de la República Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila:

—Es historia de vida. Yo no lo entiendo así. Es historia personal, no son venganzas ni son rencores, son historias de vida, que es (sic) muy diferente

“Historia de vida” del señor Andrés Manuel López Obrador. Su “estilo personal de gobernar” harto similar al descrito en su momento por Daniel Cosío Villegas con relación a Luis Echeverría Álvarez.

Pero a diferencia del intelectual que fue claro y directo en su texto, la notaria y legisladora con sus balbuceos dio fe de su sumisión abyecta al negar lo que es del todo evidente.

Que sí, que son rencores, que son venganzas per-so-na-les las que empujan a AMLO no sólo a insultar, también a ordenar actuaciones en contra de instituciones como el INE, en su oportunidad, y ahora en contra del Poder Judicial y hasta del INAI.

¡Qué triste vida, entonces, la de nuestro Presidente!

Si es que a eso se le puede llamar vida, en honor a la verdad.

Despertar cada mañana para buscar camorra, para insultar, para hacer cada vez más entripados, para ordenar no sólo a sus colaboradores, también a sus chairos y/o amlovers que sigan ciega y acríticamente sus iras estomacales… no, ¡eso no es vida!

Porque me imagino que así debe continuar el resto de las horas siguientes… las pocas en las que se mantiene despierto y no durmiendo sus cada vez más largas siestas.

En manos de este enfermo ha estado el país los últimos casi cinco años.

Muy, pero muy enfermo el pobre tipo.

¿No cree usted?

¿Dónde están la FGR y las policías, Adán (Augusto)?

En eso de seguirle el juego al enfermo de Palacio Nacional —so pena de que descargue su ira sobre el desobediente— el secretario de (des) Gobernación, Adán (Augusto) López, lleva mano.

Y es que ahora que en uno más de sus delirios AMLO acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de intentar dar “un golpe de Estado técnico”, este otro rústico tabasqueño también se lanzó en contra del Poder Judicial inculpándolo de ser un lastre para acabar con la impunidad en el país.

¿Usted cree que, como dijo este otro López ante los senadores de la República, sólo los jueces, magistrados y ministros son responsables de la inseguridad creciente que sufrimos en el país?

¿Y los ministerios públicos, los fiscales, qué pitos tocarían en esta orquesta de pistolas, fusiles y ametralladoras?

Pero, más todavía, ¿entonces para qué pagamos los ciudadanos policías, guardias nacionales, marinos y soldados —todos en la esfera del Ejecutivo federal y de los gobernadores— si al decir de los cuatroteros, como ecos de AMLO, sólo el Poder Judicial es responsable de asesinatos, masacres, levantones, secuestros, desapariciones, extorsiones?

Perdón por la vulgaridad, pero ante ello sólo puede decirse ¡no se la jale, Adán!

Sea congruente con lo que en realidad piensa.

Siguiendo el guion que les impone el loquito quedan ustedes como meros títeres sin pensamiento ni voluntad propia.

Claudia Sheinbaum anuncia ola de despidos

¡Vaya forma de llevar a cabo una precampaña por la candidatura presidencial de Morena!

¡Despidiendo trabajadores bajo sus órdenes!

Le platico que, por instrucción de Claudia Sheinbaum, en el gobiernito de CDMX están obligando a renunciar a todos los Líderes Coordinadores de Proyecto Operativo (LCPO) del programa PILARES, hoy adscritos a SECTEI CDMX, sin conservar ningún derecho. Incluso corren el riesgo de no ser recontratados por la nueva institución que coordinará PILARES.

Los LCPO presumen que serán sustituidos por operadores políticos de la campaña de Sheinbaum, como ya lo hicieron con los talleristas y docentes del programa.

Son alrededor de 180 colaboradores. La mayoría creen que el puñado de abyectos seguidores de la precandidata sí serán recontratados, pero todos perderán partes proporcionales de aguinaldo y antigüedad. Todos, eso sí, fueron obligados a hacer campaña en el Estado de México en favor de la profesora Delfina Gómez.

Sheinbaum arriesga de más. Por su relativa novatez política –siempre ha sido fruncionaria– desconoce que la lealtad de la burocracia es directamente proporcional a la que los administradores públicos guardan hacia ellos.

Así le irá.

Indicios

Una auténtica vacilada llena de falsedades resultó la comparecencia de los encargados de la seguridad pública del país en el Senado de la República. Para muchos, eso explica el porqué del fracaso de la “política” presidencial de “abrazos, no balazos”: también estamos en manos de presuntos engañabobos. * * * Otro lector del Índice Político abunda sobre la podredumbre que dejó Horacio Duarte en las Aduanas del SAT. “Cuando renunció la Marina dejaron a Sedena una papa caliente”, titula su mensaje. Y explica que “la constante y a ultranza defensa de AMLO en sus mañaneras a los narcos que producen el fentanilo indica que le dejaron a Sedena una papa caliente similar a la que recibió en Tabasco. Ahí llegaron dos generales como secretarios de Seguridad Pública estatal. Al primero, de apellido Solís, divisionario él, lo emboscaron a la salida de un hotel donde había desayunado. Cuatro sicarios lo atacaron y los enfrentó. Lesionados, los sicarios huyeron y él recibió sólo una esquirla de vidrio en el ojo. Al segundo divisionario, Audomaro Martínez Zapata, no lo dejó trabajar la mafia tabasqueña de Arturo Núñez. De buenas a primeras no le permitieron ingresar a su despacho, humillándolo y echándolo fuera de las instalaciones de forma degradante. ¿Qué siguió? Nombrar a los que la mafia tabasqueña o maña les ordenó a los gobernadores en turno. Han sido los mañosos quienes nombran al secretario de Seguridad Pública. Guacamaya Leaks desnudó a Adán Augusto López cuando éste fungía como gobernador de la entidad. Los hackers —la CIA, en realidad— dieron a conocer un archivo del Ejército que guarda un audio en el que se escucha a quien hoy es titular de Gobernación poniéndose a las órdenes de un capo huachicolero de Tabasco. El actual secretario de Seguridad Pública tabasqueño, según la Sedena, pertenece al narco.” * * * Por cierto que, mientras no se llame a cuentas al dirigente formal de Morena, Mario Delgado, para que explique parte del financiamiento de las campañas políticas por líderes del huachicol. Mientras eso no suceda, la Sedena corre el peligro de seguir cargando esa cruz de corrupción. La otra opción es seguir el modelo tabasqueño de convivencia con la delincuencia organizada. Ya ve Adán, la crisis de inseguridad no es responsabilidad única del Poder Judicial, también de los gobernadores débiles o comprometidos con los mafiosos. * * * Hace unos días se publicó que el Ejército sigue usando los servicios de la aerolínea Eolo Plus, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú. Los avioncitos y helicópteros —un par de ellos regalados por el contratista a Enrique Peña Nieto— son los juguetes de la hija menor de JAHC, Fernanda Hinojosa García, quien ha hecho buenas migas con los de uniforme verde olivo. * * * Dijo que no era vodka, sino una infusión de hierbas. El caso es que el diputado cuatrotero Hirepán Maya, quien fue exhibido por destapar una botella en plena sesión de la Comisión Permanente, es el mismo que forjó un “churro” de mariguana en la tribuna de la Cámara baja hace un par de años, y señaló que muchos de sus compañeros legisladores ya llegaban motos a las sesiones. * * * Le aviso que el Índice Político dejará de publicarse en los próximos días. El escribidor debe atender un problema de salud. Espero nos reencontremos pronto, pero mientras, como siempre, le deseo ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

www.indicepolitico.com

indicepolitico@gmail.com

@IndicePolitico

@pacorodriguez