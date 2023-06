“Jauría”: Poderosa obra que denuncia las atrocidades de un grupo de “machos”

El teatro documental llegó al Helénico

La puesta en escena retrata las declaraciones del juicio de una víctima una violación

Alexandra Arellano

“Jauría” es una increíble, dolorosa e impactante obra que narra una historia, donde la realidad supera a la maldad que puede existir en la ficción, pues nos muestra un acto que fue cometido como consecuencia de la misoginia y machismo que cargaban los personajes que comparten protagonismo con la única actriz en escena.

La dramaturgia de Jordi Casanovas fue inspirada en un caso real, y gracias a él se logró la transcripción del Juicio que realizaron en España, sobre el caso de violación a una joven de 18 años, quien asistió a las fiestas de San Fermín en Pamplona, el 7 de Julio de 2016.

Este arduo trabajo dio frutos en esta puesta en escena que pertenece al género de teatro documental, la cual no solo pretende denunciar el problema, si no en base a estas increíbles actuaciones, crear conciencia en el espectador, sobre los conceptos de masculinidad y el consentimiento sexual, ya que son términos que aunque son muy conocidos en la actualidad, es importante no solo tenerlos en cuenta con sus significados etimológicos, si no llevando a la práctica del día a día, lo que conlleva su significado.

Una de las características que conforma esta obra es la lúgubre escenografía que acompaña a los actores de principio a fin, y es que, desde que llegas al foro del Teatro Helénico, te dan el primer indicio de que definitivamente no es una obra para reírse, si no para analizar el contexto que rodeó a esta joven, y que desgraciadamente es el mismo contexto que nos acompaña en nuestro país.

De tal manera, que con luces simulan un triste y melancólico bodegón fotográfico, con colores sombríos, y planos, y una iluminación tenue, con puntos de luz en momentos específicos, solo para intensificar las luces y sombras que proyectaban los actores con cada una de las gesticulaciones que hacían en escena, para representar una emoción o sentimiento.

Son seis los actores en escena, cinco hombres que representan a cada uno de los integrantes de este grupo de abusadores, y la joven que sufrió el abuso, Quienes dan vida a estos personajes son los actores Eduardo Tanús, Antonio Peña, Daniel Bretón, Roberto Beck, Rodrigo Virago y David Calderón León, llevando a los espectadores al borde de las emociones negativas, desatando en el publico sentimientos de ira, desprecio, coraje y hasta odio.

Y aunque la actuación es precisa y cumplen la función de asemejarlos con los personajes de la vida real, es la actriz Ana Sofía Gatica quien interpreta su papel de la manera más profesional, respetuosa y pasionalmente posible, dejando todo su cuerpo en el escenario, dejando ver un personaje que atraviesa por muchas etapas de dolor, de coraje, de frustración, para finalmente proyectar su empoderamiento.

Así que, si te gusta documentarte de diversos temas, eres fan del teatro y sus nuevas propuestas escénicas, no dejes pasar la oportunidad de ver esta segunda temporada de “Jauría” en El teatro Helénico, la cual se presenta desde la primera semana de junio y hasta la segunda semana del mes siguiente, los fines de semana con distintos horarios.

