Los relevos de AMLO en la recta final

Los Pozos de Carlos Pozos

Carlos Pozos

[ Lord Molécula ]

¡No hay camino… se hace camino al andar!

Las sucesiones presidenciales solemos comprenderlas mejor sólo después de consumado el hecho y su “¡magia!”. Por ello al haber pasado las elecciones en el Edomex, con el triunfo de la maestra Delfina Gómez, me recuerdan el libro Así habló Zaratustra —de Friedrich Nietzsche— que dijo ¡no hay camino!, y también al poeta español Antonio Machado, que agregaría: ¡Caminante, no hay camino, se hace camino al andar!

Caminante, son tus huellas

el camino y nada más;

caminante, no hay camino,

se hace camino al andar.

Al andar se hace el camino,

y al volver la vista atrás

se ve la senda que nunca

se ha de volver a pisar.

Caminante no hay camino

sino estelas en la mar.

Reitero: a unos días de pasadas las elecciones en el Estado de México que rompen con el dominio por 93 años de un camino oscuro del PRI, en la entidad donde habitan 17 millones de mexicanos, de los cuales 12 millones 247 mil votan (13.1% de la lista nominal nacional), las empresas de encuestas serias lo dijeron y confirmaron, que el trabajo de las estructuras partidistas con las bases sería decisivo. Por eso se explica el triunfo de Morena en municipios como Ecatepec, en donde viven 1 millón 645 mil personas; Ciudad Netzahualcóyotl, con un total de 1 millón 39 mil 867 habitantes, 47.8% de los cuales corresponde a población masculina y el 52.2% a población femenina, y donde la relación hombres-mujeres es de 91.67%; y el municipio de Chalco, de acuerdo al más reciente censo de población, tiene arriba de 600 mil habitantes, de los cuales más del 48.8% son hombres, y arriba del 50% son mujeres.

El llamado “corredor azul” del PAN, se mantuvo dentro de los 125 municipios que cuenta el Estado de México, que se divide en 16 regiones, en donde Neza, Ecatepec y Chalco, fueron un factor determinante para que, en su segundo intento, el triunfo a la abanderada de Morena, la maestra Delfina Gómez, ganara la gubernatura y sea así la primera mujer en gobernar en dicha entidad. Con ella el proyecto político de la 4T se mantuvo firme y la mayor beneficiada es ahora la doctora Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Con la llegada de la primera mujer profesora al Edomex, luego de 93 años, me llega a la memoria la existencia de otro profesor de primaria, Carlos Hank González, que gobernó de 1969 a 1975. El maestro de Atlacomulco, que repetía siempre: “El Presidente de la República es el único poder aquí en la tierra y nunca caería en el error de contradecirlo o poner en duda que, en labios del presidente, era cierto que las manecillas del tiempo caminaban al revés”. ¡Ah, qué tiempos aquellos, señor don Simón!

Y recordar de La terca memoria, el discurso del Hank González, el 17 de enero de 1975, en el ejido “El Capullo de Rosal”, en Jilotepec, Estado de México, para el Dios permanente de su culto, LEA, en donde dijo: “Tirios y troyanos no están de acuerdo en la honestidad en el pensamiento y la conducta de Luis Echeverría al frente del gobierno, porque sabemos que muchos mexicanos estamos de acuerdo con él y hay otros que no están de acuerdo; pero todos los mexicanos sabemos que un gobernante apasionado de su pueblo, de su historia, que es un hombre que lucha todos los días con honestidad, con la verdad, que no tiene miedo a escuchar las críticas a su gobierno y las críticas a sus funcionarios, sino al revés: la propicia y hace que surjan para tener fuentes de información que le permitan remediarlas, para tener datos que le permitan exigir a sus colaboradores una mejor conducta, una mayor eficacia al servicio del pueblo de México”.

LEA tenía en Gobernación a Mario Moya Palencia; en la SRE, a Emilio Óscar Rabasa; en la SHCP, a José López Portillo; en la STyPS, a Porfirio Muñoz Ledo, entre otros. Hoy los titulares de esas secretarías son muy diferentes. Los funcionarios y colaboradores que han acompañado al Presidente de todos los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, durante mil 827 días, hasta hoy, han dado toda su entrega y conocimiento, como Rosa Icela Rodríguez, Claudia Sheinbaum Pardo, Adán Augusto López Hernández y Marcelo Ebrard Casaubon, quienes seguramente pedirán permiso o renunciarán a sus encargos para aspirar a ser el o la abanderada por MORENA, en los próximos meses, para la elección presidencial del 2024.

Sin duda, se trata de secretarías y puestos sensibles en la gobernanza de un país; el vacío que dejen se cubrirá inmediatamente como cualquier vacante, pero no cualquiera puede ocupar la titularidad de dichas carteras. El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya tiene su lista de relevos desde hace tiempo, en la recta final de su administración, para que no se descomponga su gobierno, como le sucedió a las administraciones priistas y panistas que lo antecedieron.

Mis fuentes me revelan que, en la Secretaría de Gobernación se ve natural la llegada de Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, cuya trayectoria está emparentada política e ideológicamente a la del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Se conocen de atrás tiempo y el subsecretario conoce “de pe a pa” la agenda política critica de México, además de que goza de la fama de ser buen interlocutor con las diversas fuerzas políticas, y sobre todo cuenta con la confianza del Jefe del Ejecutivo Federal. Y no lo descarten, pues me dicen mis informantes que incluso se abren las cartas también para Ricardo Monreal en la misma Segob.

Para la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde como en otras secretarías no se puede improvisar, sobre todo en el último año, se habla que llegará Juan Ramón de la Fuente, representante de México ante la ONU; o en su caso, Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos. Y el puesto que dejaría Juan Ramón en Estados Unidos, lo ocuparía un ex gobernador.

En la Jefatura de Gobierno de la CDMX, es un asunto de ley: si es renuncia o solicita permiso, subiría el Secretario General de Gobierno, Martí Batres, que es el “candidato natural” para reemplazar a Claudia Sheinbaum. A Batres muchos lo califican como radical y confrontacionista, pero desde un año para acá, ha modificado su postura y se le ha visto el buen desempeño al suplir a la Jefa de Gobierno en un buen número de asuntos críticos que impactan en los escenarios de la gobernabilidad de la capital del país. Además, de ser el merecedor de la estafeta de Sheinbaum en el tiempo que resta a esta administración —hasta el mes de septiembre del año 2024—, se le cumpliría el tan anhelado sueño a Martí Batres de ser Jefe de Gobierno de la CDMX, “¡haiga sido como haiga sido”.

Dicha designación originaría que se responsabilizara a Batres política y electoralmente de la dividida Ciudad de México hacia las estratégicas contiendas de 2024 (las elecciones por la Presidencial de la República, por la jefatura de Gobierno de la CDMX, los comicios del Congreso Federal y del de la capital del país).

El nombramiento de los relevos dependerá mucho de cada personaje y su línea directa con el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aunque hay que tener presente la máxima: “En política, nada es seguro hasta que sucede”, y como no siempre sucede lo que ordena la coyuntura, será el contexto y la decisión presidencial la que determine los cambios a realizar.

Pero lo cierto es que vivimos tiempos estelares, en donde el país requiere de nuevos tipos de mujeres y hombres, que no hayan sido formados en el seno del neoliberalismo. ¿Usted qué opina? Como siempre, lectores queridos, tienen la mejor respuesta y la última palabra… Hasta aquí con Los Pozos de Carlos Pozos. Y si desean que le haga su pregunta al Presidente de México en la conferencia de prensa “Mañanera”, por favor háganmela llegar al correo: lordmolecularedacción@gmail.com, vía Twitter a: @lordmoleculaoficial, o bien, visiten nuestro portal https://www.lordmoleculaoficial.com/ así como también pueden ver mi Canal Lord Molécula Oficial.