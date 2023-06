Palabrería, arma de presidenciables

Punto por punto

Augusto Corro

A la fecha, los precandidatos a la Presidencia de la República tienen en la palabrería a su arma más poderosa. En la oposición, principalmente los aspirantes se dicen estar listos para vencer a Morena.

Y en esa feria de declaraciones lo que priva es el autoelogio. Síntoma de que las cosas no van bien.

Hace varios días Brozo (Víctor Trujillo) entrevistó a los aspirantes de la oposición panista, el diputado Santiago Creel y la senadora Lilly Téllez.

Ambos manifestaron que se encuentran listos para vencer al partido oficial. La propia legisladora Téllez dijo ante Creel: “Yo traigo el liderazgo para el 202”. También aseguró que sólo ella le podría ganar a las “corcholatas” de Morena. Los dos panistas expresaron su preparación y habilidades para liderar la candidatura.

Aún no avanzan

En términos generales, en la oposición llevan una lentitud muy marcada en la designación de su abanderado a los comicios de 2024. Como se ha comentado en este espacio, en Morena ya casi definen qué “corcholata” los representará en la contienda electoral.

Mientras, en la oposición buscan afinar la manera de escoger y designar al candidato. No será fácil por los múltiples factores que intervienen. Para empezar, el Partido Acción Nacional (PAN) designará al candidato porque así lo acordaron las organizaciones que integran la alianza Va por México (PAN, PRI y PRD). Sin embargo, hay un clamor en el interior de los partidos para que estos abran las puertas a aspirantes de la sociedad civil.

Y será en este renglón en el que podrían dificultarse los acuerdos de los dirigentes de la mencionada coalición.

“Alito” la quiere

En las pláticas de los líderes, primero tendrán que convencer al presidente priista, Alejandro Moreno (a) “Alito” de que él no es el contendiente apropiado.

Después, deberán escuchar los nombres de los que quieren participar en los comicios, con una mayor atención a los recomendados del empresario-político Claudio X. González.

A continuación, analizarán la larga lista de opositores entre ellos los militantes panistas, priistas y perredistas de donde podría surgir el candidato. Si se empieza con Acción Nacional, los blanquiazules ya tienen al diputado Creel y a la senadora Lilly Téllez. Son los dos políticos más reconocidos en las encuestas.

En el Revolucionario Institucional, ya manifestaron sus deseos de participar en los comicios presidenciales “Alito”, Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid. En las últimas encuestas apareció el nombre del gobernador del Estado de México (Edomex), Alfredo Del Mazo. En el Partido de la Revolución Democrática (PRD) la “caballada” está muy flaca. Se citaron los nombres de Miguel Ángel Mancera, ex jefe de Gobierno de la CDMX; y del ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. Los dos quieren entrar a la contienda electoral presidencial. No tienen nada qué ofrecer, pero alguien los inquietó.

Que ya se defina

El diputado Creel, durante la mencionada entrevista, urgió a que ya debe definirse la candidatura de la oposición a la Presidencia de la República. Reiteró ya está listo para dar la batalla y #RescatemosMéxico, “no le tengo miedo a nada ni a nadie”.

Quizás el legislador ya se siente presionado por el tiempo en la lucha por el poder, en la que juega un papel importante.

Pero no será con presiones como se resolverá la designación del candidato que participe en los comicios de 2024.

Como señalamos líneas arriba, en la oposición cada quien va por su lado. Así, el partido Movimiento Ciudadano (MC) no quiere saber nada de los partidos tradicionales. Nadie sabe a qué le apuesta. Tal vez, el único que sabe de qué va el asunto, es el dueño de la organización política, Dante Delgado.

El Partido Verde despertó y decidió manejar el nombre de Manuel Velasco, como su candidato. Así, otros aspirantes de la sociedad civil, como Pedro Ferriz Hijar, etc.

¿Usted qué opina amable lector?

