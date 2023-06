2024: Transformación o regresión

Caleidoscopio

Guillermina Gómora Ordóñez

En la cuenta regresiva hacia 2024, México es una hoguera y a nuestra clase política no le importa. Al cierre del sexenio de la #4T, con más de 156 mil asesinatos, la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de pacificar el país fracasó. Su profecía se cumplió: “Sin seguridad no hay Cuarta Transformación”.

Hoy, estamos ante el dilema de una “pax-narca”, nada nuevo en la historia del país, lo relevante es que la propuesta surge de las víctimas. El Colectivo 10 de Marzo lanzó un llamado a los líderes de los cárteles mexicanos para establecer un pacto social a fin de prevenir y erradicar la desaparición de personas en México y fomentar la paz.

El crimen organizado dejó de ser un poder fáctico y opera en los tres niveles de gobierno, sin pudor alguno. Controlan el territorio nacional. Así lo confirmó la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas, cuando secuestraron a Yesenia Guadalupe Durazo Cota, integrante de las Madres Buscadoras de Sonora, ante la indolencia de las autoridades:

“Acudimos a ustedes (los cárteles) porque en nuestras búsquedas nos hemos dado cuenta sin querer que quienes tienen el verdadero control y poder sobre los distintos territorios de México son ustedes”…”Hagan a un lado sus diferencias por un momento y ayuden a que entreguen a la compañera con vida, demuestren a la sociedad que ustedes pueden sentir amor y compasión por los demás”

En 2022, ya lo habían denunciado, el colectivo Madres Buscadoras AC, publicó en sus redes sociales (@MadresBuscan) “¿Que México no es tierra de conquista, Presidente.

Sí, atestiguamos y padecemos el periodo más violento de la historia reciente, donde la Comisión Nacional de Búsqueda estima que hay 110 mil 673 personas desaparecidas y las diversas organizaciones civiles y colectivos afirman que esa cifra es tres veces mayor. Todos los días, en promedio, desaparecen: 32 personas y hay 52 mil cuerpos sin identificar.

El presidente López Obrador, culpa al pasado de estas cifras de terror. Sin embargo, su estrategia sexenal de “Abrazos, no Balazos” fracasó. El tiempo se agota y la transformación en materia de seguridad y paz social no llega.

Quizá por ello respaldó la propuesta de los colectivos de una paz pactada con el crimen organizado: “Yo estoy de acuerdo, ojalá y se lograra la paz, eso es lo que deseamos todos, que no haya violencia, que no haya homicidios, que no haya agresiones porque se afecta a todos”, dijo AMLO.

Y aunque días después intentó matizar su postura, la realidad supera al discurso. La narcoconquista avanza en México y la tolerancia, sin esta condición mínima de supremacía del Estado en lo que concierne al uso de la fuerza, es pax narca.

La falta de procuración e impartición de justicia es alarmante. El origen de la descomposición del sistema de justicia ésta en la impunidad. De cada 100 delitos cometidos sólo se denuncian 5 y de éstos sólo 2 llegan a recibir sentencia condenatoria. Sufrimos una impunidad de 98%.

México está bajo fuego, no hay transformación y con la sucesión presidencial adelantada, la política se antepone a la exigencia de seguridad y paz. Los candidatos y sus equipos están más ocupados en encontrar “hueso” en algún partido, en el gobierno o en la disminuida oposición.

Así las cosas, estamos ante un ¡escalofriante! cierre del sexenio de AMLO. Todo indica que su epitafio será: “Sin seguridad no habrá transformación”. La terca realidad nos tiene secuestrados en una terrible regresión.

VERICUENTOS

Edomex, ganó el abstencionismo

Los fríos números lo confirman, crece el desinterés ciudadano por acudir a las urnas. Aumentó el abstencionismo. El Estado de México, con el padrón electoral más grande del país, (12.6 millones de personas) sólo votaron el 49.8% de los ciudadanos, menos de la mitad. En Coahuila la participación fue de 56.4 por ciento, la más baja en las últimas tres elecciones. Ni la operación de acarreo forzoso o la dádiva motivó a la gente. Rumbo al 2024 los partidos y sus candidatos deberán revisar sus estrategias para incentivar al voto, antes que otros poderes fácticos les ganen la batalla fuera de las urnas. ¡Uff!

Informalidad laboral

Focos rojos para el sector empresarial y el gobierno. En México, 58 por ciento de la población económicamente activa tiene como fuente de ingresos un empleo informal. Para la senadora del PRI, Nuvia Mayorga, este fenómeno es “una pandemia que aún no se atiende”. De acuerdo con el Inegi hay 32.5 millones de trabajadores que no tienen acceso a derechos laborales básicos como seguridad social, prestaciones o protección legal, por laborar en esta modalidad. Nuvia Mayorga, reveló que, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, en todas las entidades del país hay más mujeres que hombres en pobreza laboral, pues por cada 100 varones existen 111 mujeres en esta situación. Y dicen que vamos requetebién. ¡Órale!

