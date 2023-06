Michael Bolton ofrecerá en la Arena CDMX un concierto lleno de pasión musical

Este concierto de amor tan esperado

se hará realidad el próximo 7 de junio

Su gira también pisará la Arena Monterrey y el Auditorio Telmex Guadalajara

Alexandra Arellano

El dos veces ganador de Premios Grammy, Michael Bolton, se reunió con los medios de comunicación para hablar sobre su gira que emprenderá en suelo azteca.

Habló con gran alegría sobre su nueva visita a México e indicó que era aproximadamente la 25 ocasión de visitarnos, y que lo único que no le agrada es que cada que viene se tiene que ir y se va con dos o tres kilos extra de peso en su cuerpo.

No sólo dio detalles sobre sus shows que tendrá en la Arena CDMX, Arena Monterrey y el Auditorio Telmex Guadalajara, sino también de la carrera que ha construido desde ya hace muchos años, sus objetivos como artista y la manera en que lleva a cabo su proceso creativo, el cual se basa en adoptar sonidos de nuevas generaciones, combinándolos con ritmos y estilos clásicos; habló sobre la inspiración que ha tomado de los nuevos talentos musicales mexicanos que aunque no sabe su nombre dice que reconoce su voz, “durante mis traslados he escuchado cantantes que tienen excelentes voces”, dijo Michael sobre el enriquecimiento musical que ha obtenido en sus estancias en el país.

Abrió su corazón acerca del impacto que tuvo la pandemia en su persona y de cómo lo influyó para convertirse en maestro, manager e inspiración para talentos nuevos que quieran integrarse a la industria musical; habló sobre la utilización de este aislamiento social para potenciar la creatividad de muchas personas y cómo la humanidad logró amigarse de la tecnología y que se convirtió en una gran herramienta para acelerar todos los procesos musicales de producción, por lo cual en ningún momento vio a la pandemia como un muro para dejar de crear y disfrutar la vida.

Niega haber audicionado para pertenecer a Black Sabbath

También se adentró a hablarnos acerca del surgimiento de una de sus canciones que se posicionó como una de las más populares, la canción de “How Am I Supposed To Live Without You” la cual asegura que surgió de una espontánea charla que tuvo con una de las personas más importantes de su vida, y que retoma esa espontáneas palabras, pero con un ritmo musical adjuntado, “se trata de alguien que tiene demasiado impacto en tu vida, se trata de la gratitud, un gran agradecimiento”, expreó el intérprete.

Mencionó que las colaboraciones musicales que ha tenido con otros artistas, ya sea en duetos, a través de su poderosa voz, o con composiciones especiales para ellos, de entre las más destacadas está la canción que escribió para el grupo KISS.

Reveló que su deseo por volver a hacer un álbum musical de rock, pero a la vez negó que haya audicionado para pertenecer a Black Sabbath, “que yo tenga recuerdo tristemente jamás audiciones para este ese grupo, ciertamente no me imagino en una audición así”.

Adelantó que durante sy gira, ofrecerá conciertos que tendrán sentimientos desbordados y las emociones se harán presentes pues el set list que prepara está repleto de amor, y pasión musical. Así que no te pierdas el concierto único en la ciudad de México de este gran de artista, puedes adquirir tus boletos a través del sistema de Super Boletos, para este 7 de junio en la Arena CDMX.

El artista de 70 años también promociona su nuevo material discográfico que lleva por nombre “Spark of light”, un álbum que contará con 10 canciones entre las que se encuentran: “Spark of light” y “Beautiful world” y dos temas extra, “Somebody To You” y “One Life”. Dicha producción será lanzada el 14 de julio de manera oficial y ya está disponible en preventa en formato digital, así como, en CD estándar y de lujo, vinilo dorado de edición limitada y vinilo negro estándar así como en vinilo azul de edición limitada en Barnes & Noble