Mocedades quiere cantar en el Auditorio Nacional con Gloria Trevi

También tienen en la mira a Emmanuel, Lucero, Mijares y Río Roma

Su “Infinito Tour” llegará el 8 de octubre

Alexandra Arellano

El querido grupo español que ha perdurado por 56 años en la historia de la música mundial pisa suelo azteca para hablar de sus nuevos proyectos y en los cuales están considerados muchos artistas mexicanos, se trata de Mocedades que trae su “Infinito Tour”, al cual se inyectará la esencia y presencia de uno de los grupos más románticos de México, conocidos como Los Panchos, esto gracias a la participación que tendrá una de las voces originales de este trío, Rafael Basurto, quien con 80 años de edad, Mocedades lo describe como una persona llena de energía, y con una voz tan impecable como cuando inició su carrera.

A diferencia de sus otras visitas, la agrupación asegura que tendrá muchas sorpresas y elementos que la harán única, está perfectamente planeada para los fans más antiguos y los nuevos, la propuesta que trae es un concierto sinfónico que, será musicalizado por la sinfónica de la Ciudad de México, esto debido a que los artistas dijeron que para traer a la Sinfónica española se dificultaría más el proceso de traslados y prefieren hacer el concierto más personalizado para cada país, y también porque consideran que las canciones en esta ocasión formarán parte de su setlist que nadie las interpretará con más pasión que músicos mexicanos, pues en esta ocasión rendirán homenaje a esta nación que consideran como una de las más románticas, de igual manera aprovecharán este show para rendir un homenaje al maestro Armando Manzanero, a quien admira la agrupación y declara que fue una fuente de inspiración grandísima durante toda su carrera.

Pero estas sorpresas apenas comienzan, pues dijeron que considerarán subir al escenario a todos los músicos mexicanos que han hecho duetos con ellos, y aunque no aseguraron nombres dijeron una gran lista de posibilidades entre las que encontramos nombre como Gloria Trevi, Emmanuel, Lucero, Mijares y Río Roma.

Por otro lado, hablaron sobre el acercamiento y trascendencia que ha tenido el grupo con muchas generaciones, incluso llegando hasta los más jóvenes, gracias al rico repertorio musical con el que ha contribuido a la sociedad y en especial a su público mexicano, y cómo les han ayudado los duetos que han realizado con artistas variados, mismos que fungen como puentes para su acercamiento con las juventudes, como Morat con el que interpretaron “Sobreviviremos.

Prepárense para asistir a este gran espectáculo el próximo 8 de octubre en el Coloso de Reforma, el Auditorio Nacional, que será su última parada de las ciudades que recorrerán en esta ocasiones, y es que vienen recargados de energía pues aunque la prensa cuestionó al grupo por rumores de malas relaciones de los integrantes Amaya Uranga, miembro inicial de Mocedades respondió con una gran sonrisa en el rostro “en este momento me siento con el mejor grupo de personas que me han tocado, antes a lo mejor no lo tenía tan claro. La convivencia tiene guasa…”, dijo la cantante.

