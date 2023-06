“El Piano del Amor” de Lorena Tassinari llegará al Teatro Metropólitan

El próximo 17 de junio a las 20:00 horas

Ofrecerá un show basado en sus 22 discos con música de Ángeles

Arturo Arellano

Nacida en Guadalajara, Jalisco y dotada con una voz de mezzosoprano, Lorena Tassinari es autora, compositora de más de 2 mil obras, pianista y cantante de música Clásica Crossover.

En 2021 regresa a los escenarios en un impactante concierto acústico que emana desde el fondo de su alma para expresar la Sinfonía del Corazón, interpretando sus grandes éxitos como: Ciru-Huá, Santa María, Cena para Dos, Vis la Nuit, Reine du Ciel así como el estreno de los temas de su más reciente producción.

Hay que recordar que Tassinari ha hecho 22 discos con música de Ángeles, que ellos le han dictado, asimismo ha escrito 4 libros sobre estos seres y en entrevista para DIARIO IMAGEN no dio los detalles de su próximo show en el Teatro Metropólitan “Yo digo que es una obra, un teatro musical, un concierto temático, porque voy narrando mi historia, la misma que en mi libro ‘El secreto de los ángeles’, es eso llevado a la escena, donde a base de música que compongo, pongo mi contacto con los ángeles y con ballet aéreo, músicos en vivo, escenografía 3D, se vuelve algo muy padre, tipo performance, no es una obra de Broadway, ni un show de Cirque de soleil, pero si tiene un poco de eso”.

Añadió que “El piano es el principal protagonista. Con mis 22 discos, quiero meter todas las canciones, pero no se puede. Me gustaría cantar 5 horas seguidas, asi que voy metiendo y sacando temas, se resuelven muchas cosas con popurrís. para usar el mayor número de canciones que he compuesto, también hay dos o tres que no son mías, pero me encantan”.

Sobre la magia de los ángeles dijo “es algo muy bonito, desde pequeña sentía a esos seres que me acompañaban, no sabía tanto que eran, pero a raíz de que crezco y los veo, se me abre este canal de información. Eso sucedió cuando estuve a punto de morir por un accidente, se me aparecen varios, se manifiestan, algunos físicamente, fue como Dios me los presentó y a partir de ahí me cambia la vida, porque, incluso, después me sanaron, me dan de alta, empecé a respirar bien, la pierna quedó al 100 por ciento, fue un verdadero milagro” aseguró.

Lo anterior lo narró con lujo de detalles en su libro “El secreto de los ángeles”, que estará disponible el día del concierto “Cuento ese tránsito entre materia viva y el espíritu, es algo muy interesante, personal, porque lo viví, paso los cielos y cuando Dios me dice que voy a volver, yo no quería, pero lo hice después de que me mostró mi misión, que no había cumplido, no sabía cuál era específicamente, pero le pedí sabiduría para regresar y me impulsó en medio de dos columnas de luz, sostenidas por dos bellos ángeles. Desde entonces me dedico a esto”.

Asegura que los ángeles tienen un papel muy importante en nuestras vidas “nacemos con un ángel custodio, están en una vibración más elevada, respetan nuestro libre albedrio, es importante que los llamemos, que les demos las gracias, son una parte de nosotros, pero antes de bajar, debemos saber que esa chispa divina es parte de nosotros, nunca estamos solos. Es importante tener su asistencia en el día a día, hagan un experimento, digan ‘estos tres días voy a invocar a mi ángel de la guarda, no te conozco, no te creo, demuéstrame que si estás’, hay mucha gente que no cree, pero aseguro que si hacen este ejercicio su perspectiva va a cambiar totalmente. Digan ‘Manifiéstate de una manera en que yo te pueda sentir, guíame y en este día, te doy las gracias”.

Sobre el show destaca que “Hay una preparación, tenemos una escaleta que se diseñó en cuanto a lo que viví y a lo que quiero decir. Todo tiene un hilo conductor, una razón de ser. Me encontré a Salvador Garcini, que me ha dirigido en varias telenovelas y ahora nos prepara en la transición escénica, cada baile, la actitud, lo que se expresa con movimientos con una mirada. Actuando, cantando y bailando. Sin duda la gente va a sentir, esas emociones y las va a convertir en alegría, para que se puedan sanar, son conciertos que son una caricia al alma” comentó.

Finalmente dijo que este show “Es parte de la misión, es el momento de la difusión de un mensaje, en la primera etapa, los primeros 11 discos no me dejaban hablar de nada (los ángeles), en la segunda etapa, cuando se consolidaba todo ya me dejan platicar este mensaje. Estoy haciendo parte de la misión que se me encomendó, estuve de acuerdo en venir y es un homenaje a los ángeles, porque siempre están acompañándonos y no les reconocemos, hay que tener fe” concluyó.

Los boletos para este concierto ya están disponibles en taquillas y Ticketmaster desde 300 pesos.

