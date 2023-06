Sí, Del Mazo entregó la plaza

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

Mientras Andrés Manuel López Obrador, con sus mapaches morelitos harían de las elecciones de gobernador en el Estado de México una elección de Estado, amenazando a los beneficiarios de programas sociales de que si no votaban por Morena y la señora de los diezmos Delfina Gómez, el gobierno de AMLO se los quitaría, el gobernador Alfredo Del Mazo se quedaría con los brazos cruzados pensando en la embajada de México en el Vaticano o cualquier otra, como un corrupto premio de la 4T a su buen comportamiento en el proceso electoral mexiquense. Sí, Del Mazo no movió un dedo para salvar a Alejandra Del Moral, lo cual confirma las versiones de varios medios de comunicación y la hipótesis de este átomo de la comunicación de que Alfredo Del Mazo entregó la plaza a López Obrador, lo cual constituiría una traición al poderoso Grupo Atlacomulco.

Llamó la atención una fotografía difundida por la sacrificada Alejandra del Moral, que fue borrada de las redes sociales del gobernador mexiquense en la que aparece con los ex gobernadores Arturo Montiel, César Camacho, Eruviel Ávila, Emilio Chuayffet y Alfredo Baranda, que publicó El Financiero el 4 de noviembre de 2022 y que seguramente los ex mandatarios no querrán que figure entre sus galerías fotográficas por tratarse de alguien que se echó en brazos del Falso Mesías. La cuestión es que Alfredo Del Mazo no movió un dedo para movilizar a la estructura priista, mientras los mapaches morenistas de AMLO contactaban a los electores diciéndoles “no hay ninguna comparación entre el salario rosa de Alfredo Del Mazo y los apoyos federales que ofrece AMLO. Así que tú sabes por quién votar, pero, yo iría a la segura”. Y en otros casos, también algunas mafias criminales del narco tendrían intervención en algunos municipios del sur mexiquense y en otras en poder de Morena, como Valle de Bravo.

En realidad, Alfredo Del Mazo no tenía pa’ dónde hacerse porque su desastroso gobierno no garantizaba grandes cosas para Alejandra Del Moral, sobre todo en lo que se refiere a la barbarie que campea en el Edomex, entidad de la cual el señor Del Mazo se comprometió en su discurso de toma de posesión, hace 6 años a “hacer del Estado de México la entidad más segura de la República mexicana”.

Nada de eso cumplió, por el contrario, el Edomex junto con Baja California Norte, Zacatecas, Sonora, Michoacán, Colima, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guerrero y otros desgobernados por Morena se convertirían en los estados que concentran el mayor número de asesinatos dolosos. Le faltó carácter y ciencia política, aunque no faltan quienes aseguran que solamente la tuvo en su servil trato de seda que tuvo con AMLO al que trató siempre como si fuera un Presidente de la República emanado del PRI.

Pese a la elección de Estado protagonizada por AMLO desde las mañaneras y sus mapaches electorales que llegaron de casi todo el país y la posible participación del crimen organizado, ni AMLO, ni la señora Delfina Gómez serían capaz de entusiasmar a los electores mexiquenses que prefirieron la comodidad de sus hogares antes que ir a votar protagonizando un brutal abstencionismo de más del 50%, lo cual confirma que don Alfredo Del Mazo se durmió en sus laureles por aquello de que ya todos estaba apalabrado con el que quita y pone en México.

¿Se confirmará la embajada de México en el Vaticano para Alfredo Del Mazo o se esperará para formar parte del gabinete de Marcelo Ebrard o de doña Claudia Sheinbaum? Pronto sabremos a qué precio Alfredo Del Mazo entregó la plaza.

