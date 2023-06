AMLO ya eligió sucesor(a), jefe de Gobierno, líder senatorial…

Espacio Electoral

Eleazar Flores

TODO POR EVITAR DESERCIONES-. La fiebre guinda que afectó a la cúpula cuatrotera tras el triunfo en el Edomex todavía la festejan, pero el comandante ya entregó el libreto al gerente de Morena para no salirse “ni una coma”, del documento en el cual se incluye al sucesor(a) en Palacio.

Eso no es todo, para evitar que algunas corcholatas “rueden” para otros corrales el libreto no lo escribe, pero saben que siendo cuatro los suspirantes, a los tres expirantes a la candidatura presidencial se les pondrá en bandeja guinda las candidaturas a la jefatura de Gobierno, al liderazgo senatorial, ambos para seis años e incluso el cameral para el primer trienio.

La neta, no espere leerlo en el diario El País, está será la ruta trazada por ya sabe quién.

Está en su derecho en dudar de esta entrega que se materializará parcialmente el domingo, pero recuerde que este espacio fue el único que le anticipó el triunfo de Morena en el Edomex, sólo por un dígito -8 por ciento-, gracias a los ENCUESTADORES DE A PIE, no los veinte o más puntos que desde siempre presumían Morena y sus corifeos, incluso algunos colegas.

POR PARTES-. Obvio, que el domingo no se conocerá con certeza a la persona que el dedo tabasqueño señalará, pero en las reglas que se hagan públicas vendrán mensajes subliminales, que de hecho los empezó a descubrir el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, la corcholata de mayor colmillo en eso de pre destapes, destapes y demás.

En estricto sentido de la palabra, RENUNCIAS sólo habrían DOS; Marcelo Ebrard, ya anunciada, y el conocedor de los TIEMPOS DEL SEÑOR… del rancho, Adán Augusto López a la secretaría de Gobernación, pues por ser de elección, tanto Claudia Sheinbaum como Ricardo Monreal tendrán que solicitar LICENCIA a los cargos de la jefatura de Gobierno y coordinación senatorial, respectivamente.

Hasta aquí, las cuatro corcholatas competitivas, pero como sólo una alcanzará ganar las llaves de Palacio Nacional, las TRES RESTANTES, para no oír el canto de las sirenas, naranjas, tricolores y de más, las propondrán tan pronto conozcan su lugar en LA ENCUESTA, para algunos de los cargos citados.

AGACHADOS-. Salvo quien salga triunfante, hombre o mujer, los demás tendrán que agacharse para aceptar las propuestas que oficialmente les hará el gerente de Morena, la voz cantante del jefe supremo guinda.

Quien tendría que agacharse más si queda entre los tres ASPIRANTES, será Ricardo Monreal pues sus bravuconadas de que si no hay encuestas externas NO PARTICIPA, han quedado atrás, recuerde su última frase PREFIERO NO SER NADA ANTES QUE CONTRADECIR AL PRESIDENTE, nomáááás.

Velasco y Noroña sólo serán relleno.

