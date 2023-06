Marcelo Ebrard dice que regresará a Palacio Nacional en octubre del 24

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Claudia Sheinbaum asegura que será la primera mujer presidenta

Mientras la flamante jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció en conferencia de prensa que será el próximo 16 de junio cuando pida licencia definitiva a su cargo, con el fin -explicó- de ser la primera mujer en la historia de México en encabezar los destinos de la Nación, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, luego de entregar su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, dijo que regresará a ese emblemático sitio en octubre del 2024, o sea, ya como Presidente de la República.

Incluso, el ex canciller cuenta con un apoyo que le causa escozor a la jefa de Gobierno de la CDMX, porque hasta Anthony Blinken y otras personalidades internacionales le desearon suerte a Ebrard. Algo que ella no tiene ni tendrá, pero eso sí, se irá muy al estilo López Obrador porque se tiene previsto que para el próximo jueves, en el Monumento a la Revolución, rendirá un informe de sus actividades en el que de seguro, omitirá hablar de los temas que le incomodan, como por ejemplo, el desastroso estado en el que tiene el Metro, esto, nada más por citar el “botón” más importante de muestra.

De lo anterior, bien puede desprenderse que por más que en el Consejo Nacional morenista del fin de semana se haya dicho y redicho que serán seis las “corcholatas” que compiten por la candidatura presidencial de Morena, esta carrera -que se consignaba en anterior entrega, se ha vuelto parejera, es entre dos: Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, porque tal parece que el flamante secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández está de plano “dormido en sus laureles” o por lo menos eso parecía al momento de escribir estas líneas. Con eso de que “los tiempos de Dios son perfectos”, quizás, el responsable de la política interna del país, estará esperando que el ser supremo “baje el dedo”.

Así que como de las pocas cosas que dijo bien la “corcholata verde”, Manuel Velasco, tal parece que en esta acelerada carrera la divisa que priva es: “primero divide y luego gobierna”, así que lo terso que fue el Consejo Nacional de Morena, es lo único que se ve como acto de unidad y eso que se pudieron apreciar puras sonrisas forzadas y los reclamos de los seguidores de Ebrard a la jefa de Gobierno para que en este importante proceso interno haya piso parejo y ella, con voz apagada contestó que sí lo había. De tal suerte que lo que se avizora, es una cruenta guerra entre las dos “corcholatas” punteras.

“Sonrían, todo va a estar bien” y una caricatura de Marcelo Ebrard, es lo que se leía en la playera que portó el ex titular de la SRE, una vez que dejó su puesto en la cancillería y se metió de lleno a su campaña. Esta propaganda -hay que recordar- es muy parecida (si no es que igual), a la que a lo largo de su campaña utilizó ni más ni menos que López Obrador, basada en que con ese optimismo, contagiaría no sólo a sus seguidores, sino también al electorado en general.

Municiones

*** Y ahora que el Instituto Nacional Electoral está “planchadito” y una ferviente seguidora de esta errada y llamada Cuarta Transformación como Guadalupe Taddei está al frente y lista y dispuesta a servir a los designios de Palacio Nacional, el presidente López Obrador anunció que será hoy cuando se reúna con consejeros del INE, algo que supuestamente se tendría que ver como una cuestión normal y como parte de la práctica democrática. Sin embargo, si se toma en cuenta todo lo que despotricó el inquilino de Palacio Nacional en contra del INE cuando lo presidía Lorenzo Córdova, pues no puede más que pensarse que a lo que va el tabasqueño a dicha reunión es a tirar “línea” y en su calidad de jefe de campaña de quien resulte el o la “corcholata” ganadora, aunque desde luego, los consejeros esperan que se revisen temas como el de la seguridad en elecciones, como tener las condiciones adecuadas para que los comicios se desenvuelvan de manera óptima y el financiero, sobre todo en lo que respecta a que el INE cuente con los recursos suficientes dentro del marco de la ley para ejercer sus funciones. Con eso de que López Obrador hizo todo lo que pudo por desmantelarlo.

*** “El Acuerdo del Consejo Nacional de Morena además de dictar quiénes son los elegidos, trata de engañar a los mexicanos porque hipócritamente ahora dicen que deben ser austeros, sin derrochar en gastos publicitarios, sin acarrear, sin coaccionar, cuando lo que han hecho es todo lo contrario, dispendio, ominosa promoción y abuso de poder. De resultados nada, pero de campaña ilegal todo”. Así lo señaló la vicecoordinadora del PAN en el Senado de la República, Kenia López Rabadán, quien en su conferen cia de prensa “La Contramañanera” indicó que el acuerdo de Morena es sólo un teatrito para legitimar el “dedazo” del presidente López Obrador. “La realidad es que todo este teatrito es para seguir haciendo campañas ilegales a costa del dinero de los mexicanos, sin transparencia, sin fiscalización, sin rendición de cuentas. Al final, la única opinión que va a valer es la de Palacio Nacional”. Eso que ni qué

*** La secretaria general de Morena, Citllalli Hernández, no cabe de gusto por los resultados del Consejo Nacional de su partido, que se llevó a cabo el pasado fin de semana, pero que como que todavía le falta centrarse. Habló por ejemplo de los dineros que se deberán destinar a cada una de las “corcholatas” y con eso de que si por algo se ha destacado el partido oficial y quien despacha desde Palacio Nacional es en ahorrar bajo el lema de la “pobreza franciscana”, pero eso sí, pasar la “charola” para la coperacha voluntariamente a fuerza, es de esperarse que serán muy pocos los recursos que darán a las “corcholatas” y puede que quienes están de “patiños” en esta carrera como es el diputado Gerardo Fernández Noroña y el senador Manuel Velasco ya no alcancen nada. Por lo pronto, la senadora Hernández está como “deshojando la margarita” y promete que en los próximos días se tendrá “una ejecución más precisa de cada uno de los lineamientos… tocará poner límites, plantearemos como darle orden a esta directriz. ¿Será?

*** El Comité de Honor y Mérito de la Universidad de América del Norte, aprobó la candidatura de Marcos Bucio Mújica para recibir el Doctorado Honoris Causa. Esta decisión fue consensuada por el propio Comité y se fundamenta en el impacto significativo que las acciones de Bucio, han tenido en diversos ámbitos de la vida pública de nuestro país. Su trayectoria profesional ejemplar y sus destacadas contribuciones han dejado una huella, convirtiéndolo en un referente inspirador para muchos. El reconocimiento otorgado refleja la admiración y el reconocimiento de la comunidad académica hacia su invaluable labor en beneficio de nuestra sociedad.

