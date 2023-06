Últimas semanas del mejor show de magia del mundo en México: The Illusionists

¡50,000 espectadores en tan sólo 5 semanas!

Hasta el 25 de junio en el Teatro Telcel; boletos a la venta en Ticketmaster

Más de 50,000 personas han sido parte de The Illusionists, el increíble show de magia. Este espectáculo ha dejado maravillados a adultos y niños por igual, quienes día a día abarrotan el Teatro Telcel en Plaza Carso con el único objetivo de sorprenderse por los alucinantes actos de los magos más aclamados del mundo.

¡Últimas semanas! No te pierdas esta gran oportunidad de vivir una experiencia mágica. The Illusionists dará funciones hasta el 25 de junio. Aprovecha y adquiere tus boletos por medio de www.ticketmaster.com.mx y en la taquilla del Teatro Telcel.

Xavier Mortimer (The Artist), Aryel Altamar (The Hypnotist), James More (The Deceptionist), Pablo Cánovas (The Unforgettable), Joaquin Kotkin (The Surrealist), Aaron Crow (The Warrior) y Kevin James (The Inventor), son los siete ilusionistas que jugarán con tus sentidos en este espectáculo que combina disciplinas como el escapismo, mentalismo, cambios rápidos, ilusiones a gran escala e hipnotismo, y lo mejor… ¡tú puedes ser parte si eres elegido para ayudar a realizar algunos números de magia!

Así como la tecnología avanza, el ser humano tiene la necesidad de asombrarse ante la vida, es por ello que The Illusionists: Más Impactante Que Nunca ha logrado sorprender a más de 50,000 personas en tan sólo 5 semanas de temporada. No te pierdas esta oportunidad y tú también sé parte de esta experiencia sin precedentes.

OCESAfact: The Illusionists ha presentado cinco temporadas en Broadway