Topa AMLO, otra vez, con la Iglesia

Índice político

Francisco Rodríguez

En cientos, muy en probablemente miles de catedrales, iglesias y parroquias de la fe católica sus pastores, cardenales, arzobispos, obispos y sacerdotes de todas las Arquidiócesis, en las que está dividido el país, se manifestaron este domingo en contra de la violencia y la pasividad —que a veces parece complicidad— de los gobiernos federal y estatales.

“La violencia en México no es cosa nueva, es uno de los mayores flagelos que nos lastiman desde hace años, y parece que no tenemos tregua, sino que más bien, se agudiza”, puede leerse en el semanario Desde la Fe, en su edición más reciente.

Para este martes a las 15 horas, y a invitación de la Conferencia del Episcopado Mexicano, se tiene programado que en todos los templos las campanas toquen a repique en otra señal más de protesta por los aún impunes asesinatos, hace ya un año, de los jesuitas Javier y Joaquín, quienes intentaron detener al criminal que mató al guía de turistas Pedro Palma, justo dentro de la iglesia de Cerocahui, en la Sierra Tarahumara.

Son ya casi tres decenas de asesinatos de sacerdotes católicos en los últimos cinco años.

Son ya más de 150 mil niños, mujeres y varones quienes han perdido la vida por la violencia en el último quinquenio.

Y no, los del clero no son actos hipócritas, calificativo que endilgó Andrés Manuel López Obrador no hace mucho a los sacerdotes católicos. Ahora sí que, como reza el refrán, “el comal le dijo a la olla”.

Porque, pese a la cotidianeidad de esos eventos criminales —igual los provocados por los delincuentes que aquellos que las fuerzas militares y policiacas “abaten” —, muchos aún nos seguimos conmoviendo y hasta enfureciendo ante la cómplice política de López Obrador de abrazar y no balear; de respetar los derechos humanos de los criminales porque, dice él, también lo merecen; de llamar “señores” a reconocidos asesinos, de…

La semana que recién terminó, por ejemplo, muchos volvimos a solidarizarnos en redes sociales ante el video de “una joven (que) se dirige a los secuestradores de su padre y no al gabinete de seguridad de @lopezobrador_ o al del gobernador @EnriqueAlfaroR. Una muestra de que hay más esperanza en la piedad de la mafia que en la eficacia del Estado mexicano”, como escribió el colega @RamsesAncira en su cuenta de Twitter.

De nada sirvió. No hubo el menor asomo de piedad. Secuestrados en Huejúcar, Jalisco, el empresario ganadero Víctor Manuel Ponce y su trabajador Luis Fernando García fueron hallados muertos en Zacatecas días después de haber sido secuestrados.

Tampoco sirvió de nada que Ponce y su familia hubiesen emigrado hace 10 años de Saucillo, Chihuahua, ante el clima de violencia desatado también en esa entidad del país.

“Reconocemos que las causas de la violencia en México son diversas y complejas: injusticia, corrupción, desigualdad y polarización, son algunos fundamentos de ésta; que, en tanto su gran complejidad, requieren de acciones complejas”, se lee también en el semanario católico.

Y ya vimos que para ello no contamos con AMLO, quien —sin ser ningún Quijote— ha vuelto a toparse con la Iglesia.

“La favorita” y su antifeminismo

Los textoservidores de Claudia Sheinbaum lloraron tinta el fin de semana.

Que su feminismo… que el paternalismo… que es víctima del machismo… que…

Empero, aquí y en otros espacios no es tal lo que se le cuestiona.

Sí, en cambio, su incongruencia.

Porque si alguien ha reprimido con violencia las manifestaciones feministas ha sido ella.

Sheinbaum tiene también el nada envidiable récord oficial de que CDMX haya superado en feminicidios a localidades como Ciudad Juárez o varias más del Edomex y de Guanajuato, por ejemplo.

La capital nacional se ha convertido, con ella al frente del gobierno, en la entidad donde más quejas por abuso han presentado las mujeres… sin que “su” Fiscalía haya resuelto ningún caso… al menos que se sepa.

Yeidckol Polevnsky, ya en el terreno de la “grilla” dentro de Morena, ha acusado a Sheinbaum de ser ella la única de entre las seis “corcholatas” de AMLO que ha pedido que la excluyan de la farsa democrática que ahora mismo llevan a cabo los guindas.

¿Paternalismo? Paradójicamente, doña Claudia misma la provoca cuando se cobija bajo las axilas de un varón que lo mismo le levanta el brazo que “le perdona” sus irresponsabilidades e incapacidades en asuntos tan graves como los muertos, los choques, los cotidianos accidentes en el Metro de la capital federal.

¡Pobrecita Claudia! ¡Cómo la criticamos sólo por ser mujer!

Indicios

Adán (Augusto) López ha conseguido llamar la atención en estos últimos días. No nada más por no asistir a registrarse como “corcholata” para no juntarse con “la chusma”; no sólo por la hermosa, casi poética y enternecedora carta de despedida a su “hermano” López Obrador; también por romper la unidad que inútilmente reclaman el propio AMLO y su títere Mario Delgado, al no aceptar los “pinches” cinco millones de pesos que su Movimiento puso a disposición de cada uno de quienes aspiran a ser “destapados”. ¿De dónde saldrá el financiamiento de su campaña? No creo que de sus ahorros como “político honesto”. ¿Quizá sí de huachicoleros y narcos que aún protege en Tabasco, de acuerdo con los reportes del Ejército filtrados a través de los Guacamaya Leaks? Mueve a sospecha esa negativa, ¿no cree usted? * * * Si el dedo de AMLO ya escribió que en el próximo sexenio una mujer puede y debe llegar a la Presidencia de la República, entonces no deseche la posibilidad de que El Niñato Verde, Manuelito Velasco, sea quien arribe al máximo encargo. Y no, no se ría. No es por lo que usted está maliciosamente pensando, sino porque es de todos sabido que, en Chiapas, quien verdaderamente llevó las riendas fue su mamá, Leticia Coello. Ella, por supuesto, no se daría por mal servida. Y sí, claro que se serviría, como ya lo hizo en la entidad del sureste. * * * Pues nada. Que en contra de lo que muchos pensábamos que haría, el INE de AMLO ya acordó tibias medidas cautelares a los partidos y precandidatos del oficialismo, cuando lo que tendrá que hacer en su momento será invalidar la probable candidatura de las seis / siete “corcholatas”. Y es que, durante una entrevista concedida al programa Aristegui en Vivo, el consejero electoral del INE, Jaime Rivera, advirtió que, ante los cientos de denuncias por posibles actos anticipados de campaña, estas acciones podrían llevar a los contendientes a la pérdida de sus candidaturas como una pena máxima. Recordó en esa transmisión los casos de Raúl Morón en Michoacán y de Félix Salgado Macedonio en Guerrero, quienes perdieron sus candidaturas a gobernadores en 2021 por no presentar sus informes de gastos de precampaña. ¿Será? Y de ser así, ¿quién sería el candidato? ¿Acaso el heredero Andy López Beltrán? * * * El enfrentamiento del ex gobernador hidalguense Omar Fayad con el presidente del CEN del PRI, Alejandro Alito Moreno, y que llegó a su clímax por haberlo hecho a un lado en la designación del candidato a sucederlo, concluyó este fin de semana con la renuncia del primero a su militancia de cuatro décadas al tricolor. Ya dijo no, que no se irá a Morena. * * * ¡Todos son iguales! Grave la denuncia en contra del PAN, concretamente en contra de Marko Cortés y de Santiago Creel, presentada por Standard Global, empresa con la que trabaja en México la desacreditada Cambridge Analytica, por no cumplir un contrato firmado en diciembre de 2022. Lo más delicado del asunto es que “desaparecieron” tres millones de dólares aportados por empresarios para ese fin, según narró este domingo en su columna el colega Claudio Ochoa Huerta. * * * Y en más de ¡todos son iguales! o ¡hasta peores!, la valiente periodista Peniley Ramírez puso al descubierto este sábado un fraude más de la dirigencia de Morena, al no pagar al IMSS ni al SAT las cuotas retenidas a sus trabajadores por un monto de 200 millones de pesos. ¡Viva la 4T! * * * Y por hoy es todo. Le deseo, como siempre, ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

www.indicepolitico.com

indicepolitico@gmail.com

@IndicePolitico

@pacorodriguez