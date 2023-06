Descubre “El misterioso caso de la sombra”, en el Teatro Milán

Una obra que a todos les tocará el corazón

De los creadores de Ernest y Bottom, y con el sello de Nocturno Teatro

Se trata de un proyecto escrito y dirigido por Juan Cabello

Arturo Arellano

Buscando siempre una conexión profunda con sus audiencias, Nocturno Teatro, regresa al Teatro Milán con una obra divertida para toda la familia en la que nos invitan a abrazar los pedazos rotos de nuestra historia familiar.

“El misterioso caso de la sombra” se centra en Mikel, un chico con una gran imaginación y una fascinación por las historias de terror y detectives. Todo va bien hasta que una sombra misteriosa parece visitar su casa por las noches. Junto a su perro Filete, y con la ayuda del inigualable Sherlock Holmes, Mikel intentará resolver el misterio. En esta aventura, descubrirá que, para enfrentar a las temibles sombras, a veces tenemos que atrevernos a mirar aquello que nos duele ver.

“El misterioso caso de la sombra” es una obra llena de comedia, romance, música, nostalgia y es el pretexto perfecto para festejar los primeros 15 años de vida de la compañía Nocturno Teatro.

El actor Jatzke Fainsod, protagonista de la obra, platicó los detalles en entrevista para DIARIO IMAGEN “es una obra muy divertida, se pueden esperar un gran domingo en familia para reírse a carcajadas y pasar un buen rato. La obra aborda la vida de Mikel, mi personaje, tiene mucha imaginación, es un niño de 12 años, un puberto, la verdad construirlo no fue tan difícil. El texto te pone en bandeja de plata dónde debes situarte como personaje y encontrar el rumbo de la historia”.

Refiere que para construir el personaje “me ayudé de mi niñez y adolescencia, aunque fue diferente a la de Mikel, sí hay cosas en las que coincidimos, y es por eso que todos van a identificarse. Por los momentos en que cambia tu cuerpo, tienes diferencias con tus papás, cosas con los amiguitos, cuando te gusta alguien. Es esta transición de la niñez a la adolescencia, entonces, traté de regresar a esas sensaciones en el cuerpo, se trata de personificar. Lo que va a hacer que conectes con el público, es que nos metamos en la situación de los personajes, jamás pensamos en ser una caricatura, sino estar en la situación. ¿Si tuviera 12 como enfrentaría estas situaciones?”.

La confianza del actor en esta historia es tal, que afirma “me hubiera encantado ver una obra como esta en mi niñez o adolescencia, lo habría aprovechado mucho, bueno de entrada me encantaría haber tenido acceso a teatro, porque soy de provincia. Esta historia habla del cambio, del crecimiento, de la familia, y está bellamente contada, la escenografía es preciosa, de Mauricio Ascencio, está ambientada en los 90s, genera nostalgia. En la parte profunda me hubiera encantado ver en su tiempo, una historia que habla del cambio, pero ahora los niños y adolescentes tienen esa oportunidad que yo no tuve”.

No obstante, afirma que no solo los niños y adolescentes se van a identificar sino todos los espectadores “seguimos siendo seres humanos, pasamos las mismas emociones, alegrías, tristezas, cambios, es fácil empatizar con eso. Mas allá de que esto sea en los noventas, el tetris, la ropa, la música, todos se van a identificar, por las situaciones”.

Concluye que, “lo más hermoso que hemos recibido del público es que se ríen muchísimo, lloran, la gente sale conmovida, van en familia, padres, hijos, abuelos, van a ver el reflejo de tu propia historia familiar. Es una obra entrañable para abrazar los pedazos rotos de nuestra propia historia. El amor es muy grande, y la obra te invita a observar y amar”.

Nocturno Teatro invita al público a festejar estos 15 años de trabajo y pasión por el arte con “El misterioso caso de la sombra” que se encuentra en temporada hasta el 27 de agosto, con funciones todos los domingos a las 12:00 de la tarde, en el Teatro Milán.

Ahí podrás disfrutar del talento de un maravilloso elenco, conformado por Jatzke Fainsod como Mikel, Maya Ricote interpretando a Luciana, Alejandra Chacón como la mamá de Mikel, Amanda Farah jugando a la tía Margaret, y Fernando Canek dando vida a varios personajes, entre ellos, al icónico detective Sherlock Holmes.

