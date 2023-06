Depresión Tropical Cuatro se fortalece en el Atlántico

Pronostican lluvias fuertes y más calor en Quintana Roo

En Quintana Roo, la tercera ola de calor continuará castigando a la población, en tanto, negros nubarrones amenazan con fuertes lluvias, descargas eléctricas, vientos con rachas de hasta 60 km/h y posible caída de granizo en algunos puntos del estado, consecuencia del ingreso de aire marítimo tropical con variable contenido de humedad proveniente del Golfo de México y del mar Caribe hacia la región peninsular.

La Depresión Tropical Cuatro, que se formó en el océano Atlántico, que hasta el momento no representa riesgo para la entidad, se localizó a 2,240 kilómetros al este de las Antillas Menores, y a 5,000 kilómetros al este de las costas del estado, de acuerdo a información de la Conagua Comisión Nacional del Agua y la Coordinación Estatal de Protección Civil Quintana Roo.

Los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmaron que la afectación de la tercera onda de calor sobre el territorio nacional, incluyendo Quintana Roo, provocará en los municipios del estado cielo nublado durante el día.

Además, se tendrán lluvias que podrán ser moderadas con puntuales fuertes, actividad eléctrica y rachas de viento de 40 a 50 km/h en zonas de tormenta sobre la mayor parte del estado, las temperaturas serán de calurosas a bochornosas en el transcurso del día y cálidas a calurosas por la noche y madrugada.

Hasta ayer, los pronósticos de Conagua informaron de una onda tropical sobre Honduras, El Salvador y más al sur, sobre el Océano Pacifico, y que se desplaza hacia el oeste a razón de 18 km/h.

El tiempo probable para Cancún es de cielo nublado y lluvias, acompañadas de actividad eléctrica y rachas fuertes de viento del este y sureste de 20 a 30 km/h.

Manglar del estado es devastado por la urbanización

De acuerdo con el Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav), Quintana Roo ha perdido más del 30% de sus manglares, como consecuencia directa del desarrollo urbano y por todas aquellas construcciones realizadas en sitios donde está prohibido, devastando las zonas naturales y al medio ambiente.

Jorge Alfredo Herrera Silveira, del Cinvestav, refiere que la entidad cuenta con 247 mil 017 hectáreas de manglar, no obstante, después de 30 años de construcción de carreteras, en zonas como Xcalak, Mahahual o los manglares de Nichupté, así como cambios de uso de suelo y la edificación de hoteles, por lo menos 82 mil 339 hectáreas de manglar han sido devastadas.

“El estado de Quintana Roo es el que tiene mayor extensión de manglar en México, pero es donde menos estudios se han hecho. En la Riviera Maya prácticamente el 70 o 80 por ciento de los hoteles se construyó sobre manglar”, lamentó el especialista.

Agregó que actualmente hay hoteles y desarrollos en progreso en la zona norte del estado, ubicados en áreas de manglar y de playa, en un terreno no firme y arenoso, lo que representa una verdadera imprudencia debido a que no hay una base sólida para recibir un fenómeno natural fuerte, como un huracán. “Hay hoteles que están construidos donde nunca debieron ser construidos, porque desde que se hizo la NOM 059, y la 60 Ter de manglar, nunca se debían de construir en manglares y todavía hoy en día vemos que se construye sobre manglar”, declaró.

Asimismo, afirma que las construcciones en zonas de manglar son actos de corrupción, puesto que las obras necesitan un cambio de uso de suelo, el cual se otorga por los gobiernos locales, además de un permiso que da el gobierno federal. “Todos los hoteles tienen biólogos y un área de ecología, quienes conocen las normas federales y deberían cumplirlas. Todo desarrollo que esté sobre la isla de barrera, sobre la duna costera o sobre el manglar es irregular”, lamentó.

Aclaró que los desarrollos hoteleros que se buscan hacer al norte del estado, como Holbox o Isla Blanca están colocados sobre arena, susceptible a ser erosionada por huracanes. “Sus pilotes están colocados en arena. Entonces cuando llegue un huracán, la arena que cubre esos pilotes se erosionará, esos pilotes se quedarán sin apoyo y se caerán”, advierte el experto.

Herrera Silveira concluye que la única forma de preservar el manglar es impedir la creación de nuevos desarrollos, puesto que a los ecosistemas que tienen algún impacto les tomará más tiempo recuperarse que aquellos que no han sido alterados.

De todo el manglar que se encuentra en México, 60% está en la Península de Yucatán, con más de 544 mil 600 hectáreas, y de esta cantidad, alrededor de 247 mil hectáreas están en Quintana Roo.

Comida chatarra en escuelas por falta de vigilancia

Por otro lado, el tema de la alimentación de las infancias quintanarroenses y de los adolescentes es un tema de vital importancia, por lo que las autoridades prohíben que se les venda comida chatarra en las escuelas. Lamentablemente no se tiene el mismo control fuera de ellas o en algunas de las cooperativas por falta de vigilancia.

En este sentido, concesionarios de cooperativas escolares reconocieron que por falta de vigilancia para impedir que vendedores ambulantes se ubiquen a las entradas de los planteles, se continúa vendiendo comida chatarra para los menores, como papas fritas, chicharrones, refrescos y otros alimentos que no aportan nada a su nutrición y, por el contrario, les afectan, por su alto contenido en grasas y azúcares.

Imelda Suárez, que cuenta con más de 15 años de concesionaria de cooperativas escolares, declaró que el programa para que sólo vendan alimentos saludables y con eso disminuir la obesidad entre alumnos “prácticamente es letra muerta”, puesto que se puede tener un control dentro de lo planteles, pero no en los alrededores, donde les venden todo tipo de golosinas.

“El problema radica en que los vendedores ambulantes tienen toda clase de frituras y refrescos de gas. Hay escuelas en las que a la hora del recreo los estudiantes se las ingenian para comprar ese tipo de comida chatarra” y es que, si bien están a las afueras de los planteles, a veces los propios vendedores les acercan los productos a los alumnos.

Finalmente, destacó que “desde los propios hogares no se come de manera saludable, entonces difícilmente los niños comprarán alimentos con verduras o jugos naturales. En las cooperativas escolares de manera frecuente se supervisan la calidad de los alimentos que venden mientras que no sucede lo mismo con los vendedores ambulantes en el exterior”.

De modo que hacen un llamado a los padres de familia para que les inculquen una alimentación saludable a sus hijos, y que por voluntad propia consuman productos que no dañen a su salud.

