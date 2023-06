1 de julio: ¿“Que siga López (Obrador)”?

Índice político

Francisco Rodríguez

¡Ooootra “magna” concentración de acarreados —con todo respeto— al Zócalo de CDMX para intentar llenar los enormes huecos de inseguridad en la personalidad de Andrés Manuel López Obrador!

Para ello ya fueron llamados a Palacio Nacional los cuatroteros que han sido favorecidos por el dedo del dios sexenal.

Secretarios del Despacho Presidencial —como llama la Constitución a quienes erróneamente son llamados “secretarios de Estado”—, los 22 gobernadores morenistas, lo mismo que quienes se encargan de entregar los llamados “apoyos sociales”, acudieron apenas a la sede del Poder Ejecutivo Federal a recibir instrucciones:

Traer contingentes y más contingentes a la capital nacional desde todos los puntos de nuestro territorio para, aparentemente, celebrar el quinto año del triunfo electoral que, erróneamente, le dimos a AMLO las clases medias, los jóvenes y los menesterosos a quienes también engañó con aquello ya olvidado de “primero los pobres”.

Pero, a cinco años de distancia, valdría hacernos algunas preguntas.

¿Fue realmente un triunfo de Morena?

¿Salimos a votar más de 30 millones no para que AMLO ganara, sino para que el PRI perdiera?

Si fue así, a quienes López Obrador debería seguir agradeciendo sería a la pandilla atracomulca encabezada, en este orden, por Luis Videgaray, Enrique Peña y Miguel Osorio quienes nos hartaron de corrupción y no al “pueblo bueno” que ahora mismo está encabronado con él.

En la concentración del próximo 1 de julio, me dice un agudo observador político que nunca se equivoca en sus análisis, hay una intencionalidad escondida.

Me apuesta a que ese sábado, de entre la multitud comenzarán a surgir gritos –nada espontáneos– con la frase “¡Que siga López Obrador!”

Casi igual que en 1987, en una plaza de toros en el área metropolitana de Monterrey, los acarreados de aquellas épocas gritaban y clamaban por la reelección de Carlos Salinas de Gortari, cuyo modelo de gobierno, según José Ángel Gurría, iba a durar 25 años más.

Maximato fallido el de aquel entonces.

¿Y el de ahora?

AMLO ya lleva un buen trecho por esa vía.

Su “hermano” Adán (Augusto) ya inició la descabellada idea con su slogan “Que siga López”.

Todo ello mientras en el INE y, sobre todo, en el TEPJF hay barruntos de que ninguna de entre las “corcholatas” no pudiesen registrar su candidatura debido al ilegal adelanto a los tiempos de campaña, lo mismo que por el uso de recursos públicos, así y estos sólo sean, aparentemente, de “cinco pinches” millones de pesos.

¿Entonces?

Bueno, pues entonces a AMLO no le quedaría otra que “sacrificarse” y ampliar su periodo a petición estentórea del pueblo bueno y, sobre todo, sabio.

Al fin y al cabo, a él no le salgan con eso de que la ley es la ley,

Ya veremos.

Ya veremos.

Andy opera para Sheinbaum

Y mientras son peras, reelecciones, maximatos o manzanas, una de las razones que poco se ha explicado del “des tape” de Andrés Manuel Andy López Beltrán como secretario de despacho, en el cada vez más remoto e improbable caso de que Marcelo Ebrard fuese el candidato presidencial y el ganador de las elecciones federales de 2024 habría sido la de evidenciar la cercanía del hijo de AMLO a “la favorita” Claudia Sheinbaum.

Fue, dicen, para que el junior “político” del Presidente emitiera un deslinde. Y éste lo hizo a través de una carta agradeciéndole a Ebrard la oferta… apoyado por el propio AMLO, quien dijo en una de sus matinés que ni él ni su familia cercana influirían en la sucesión.

Nadie les cree. Y con razón. Mienten al mismo ritmo que respiran.

Andy, que no necesita ser miembro de ningún gabinete, pues para ello tiene repartidos y bajo sus órdenes directas a sus íntimos y cuatachos en prácticamente todas las dependencias, ha hecho “bisnes” mediante todos ellos, especialmente en la (pésima) administración de “la favorita”.

Y como frecuentemente cita el actor principal de las matinés palaciegas, “amor con amor se paga”, él opera para ella.

Ebrard lo obligó a “encuerarse”.

¿Cómo la ve usted?

Indicios

Como se tenía previsto, con los votos en contra de las ministras cuatroteras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz, una mayoría calificada de nueve ministros, incluido el controvertido ex presidente de la SCJN Arturo Zaldívar, determinó invalidar la totalidad del “plan B” electoral que, a troche y moche, y casi sin cambiarle ni una coma aprobara el Congreso en diciembre. * * * Miguel Osorio sigue con sus infantiloides rabietas. Primero orquestó la renuncia de Omar Fayad al PRI. Siguió con la dirigencia y la diputación priísta en el estado de Hidalgo. ¡Falta él! ¿Para cuándo? Y es que, como escribió apenas un connotado ex miembro del partido que alguna vez fue aplanadora, para que haya congruencia –tan escasa en estos momentos–, “cuando decides irte debes hacerlo cuando no hay trueque ni moneda de cambio”. Pero, ya los conoce usted. * * * Alguna vez entrevisté al ya ex panista Gonzalo Espina para la TV. Me llamó la atención que, cuando respondía, no me miraba a los ojos. De ahí no pasó. Empero, ahora entiendo mucho de su personalidad, pues recién se incorporó a las filas de “la favorita” Sheinbaum, no obstante que hace apenas un par de años llamaba “cerdos” a los del partido guinda, sin excepción. ¿Cómo le hará ahora para enlodarse en el chiquero? Otro a quien no se le da la congruencia. De un extremo al otro, pues. * * * Luego de que uno de los textoservidores centaveados por Jesús Ramírez Cuevas quisiera exhibir con falsedades al rector de la UNAM Enrique Graue por también encabezar a la altruista Conde de Valenciana, se filtró la falsa especie de que el reconocido oftalmólogo habría visitado al Presidente de la República –y no para prescribirle gotas para que vea claro el desastre en el que ha convertido al país–, lo que ya fue debidamente desmentido y aclarado. ¡Las manos de la 4T metidas en la sucesión de mi Alma Mater! * * * Vaya terna y revelador comentario del ex comunicador del inquilino de Lerdo 300, en Toluca, Jorge Pérez Zamudio, quien a cuatro meses de su despido como coordinador de Comunicación del gobierno del ¿priista? Alfreditito del Mazo difundió en sus redes sociales una postal memorable en donde aparece acompañado por los “genios” de imagen de la administración estatal que termina el 15 de septiembre. Entre tequilas y mezcales, Pérez Zamudio se hace acompañar de Ricky Arango y Francisco Sarmiento, director de Información y Estrategia. Por lo que se nota, pasan momentos muy agradables, brindando a la salud de Morena. En su mensaje les manifiesta: “Los amlo más de lo que se imaginan!”. A Zamudio se le señala como supuesto promotor de una revista que puso en aprietos a la ex contendiente a la gubernatura Alejandra Del Moral con cientos de espectaculares. Ahora, pasado de tranquilidad, Zamudio navega con banderita guinda y opera con el ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López, una de las “corcholatas” preferidas a la Presidencia. ¡Poderoso caballero es don dinero! * * * Y por hoy es todo. Le deseo, como siempre, ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

