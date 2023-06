Oposición, matrimonio por conveniencia

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

El electorado espera acciones contundentes

Panistas quieren candidato presidencial

El PRI sabe cómo construir candidaturas

Oficialismo, preocupado ante crecimiento opositor

Alianza debe superar viejas heridas

El objetivo, sacar a Morena de Palacio

Le mienten a AMLO; hay alerta por excesiva demanda de electricidad

Endeavor y ATT

Únicamente la obediencia tiene derecho al mando

Emerson (1803-1882). Poeta y pensador estadounidense

Éramos muchos y parió la abuela. Así reza un refrán popular en el que habla de las calamidades que puede haber, después de una crisis.

La oposición en México cae en un juego peligroso, ya que atenta contra sí mismos. Quieren realizar un proceso diferente para la selección del candidato presidencial, que impulsa Andrés Manuel López Obrador en Morena. Sin embargo, lo hace muy similar.

Los riesgos que implica el pelear contra el tiempo, contra el oficialismo, contra sus bases y contra las estructuras ya establecidas, son muy elevados a esta altura del juego electoral.

Quieren abrir, bajo una supuesta democracia, la selección del candidato del PRI, PAN y PRD, así como eventualmente de Movimiento Ciudadano, al escrutinio de la ciudadanía. Éstas serían unas elecciones primarias para cada uno de los 3 partidos; luego vendría la disputa entre los 3 candidatos. Esto sería una refriega similar a la de Morena, después tendrías que buscar, peleando con sus compañeros de otros partidos de la alianza, para tener la candidatura definitiva.

La diferencia entre ambas trincheras es que en Morena y sus aliados, el dueño de la franquicia tiene a su elegido y los pone quietos con un golpe en el escritorio. Mientras que en la oposición la guerra será en serio y podría superar a sus dirigencias.

Acaso no se dan cuenta que este tipo de estrategias, muy similares a las de López Obrador, lo único que lleva es el divisionismo interno. No hay química entre PRI, PAN, PRD y MC. Todos están peleados. Hay heridas ancestrales que no han superado los cuadros tradicionalistas y seguramente no sanarán en el corto plazo. Sin embargo, tienen que convivir en un matrimonio por conveniencia. El objetivo es sacar a Morena y sus satélites de Palacio Nacional.

En casa de cada uno de estos partidos que conforman la alianza opositora, hay miedos sobre el futuro y supervivencia de esos institutos. Urge un grupo opositor sólido, con miras al futuro y, sobre todo, con esa hambre y sed de un cambio alternativo de poder.

Tanto el PRI como el PAN ponen reglas a sus candidatos que resultan imposible de cumplir para aquellos que no tienen apoyos financieros para sus pre-pre-precampañas.

Esto le abre la puerta para “ padroneros”, personajes que se dedican a vender firmas para solicitudes de revocación de mandato o para aspirantes a puestos de elección de popular o para aumentar el número de solicitantes para registro de un partido político. Trabajan para Morena, pero por dinero venden sus servicios a quienes se les ponga enfrente.

Así ocurrió con el caso de firmas que metieron morenistas en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, para la revocación de mandato de Mauricio Tabe, del PAN. Hasta los muertos y habitantes de otras alcaldías y estados firmaron.

Ahí andan vendiendo sus padrones a quienes les ofrezcan más dinero. Si alguien quiere un millón de firmas, a través de aplicaciones en celulares, las obtienen con gran facilidad. Cuestan entre 25 y 50 pesos cada una y se enfoca a regiones, distritos, colonia o, inclusive, a nivel nacional.

De ahí, a una lección que se abrirá a la sociedad, lo que es positivo para la alianza opositora.

Hay riesgos en estos procesos y lo fácil sería la designación directa. Sabemos que los panistas quieren impulsar a Santiago Creel o a Xóchitl Gálvez (por opción de género). Pero, en el PRI, está la caballería pesada y no pierdan de vista a Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes y a Claudia Ruiz Massieu, entre muchos más.

Por ello son de descalificarse ese tipo de requisitos que imponen tanto las autoridades electorales, como los partidos políticos, ya que domina quien tenga la capacidad económica para juntar o comprar esas firmas, así como aquellos que tienen el apoyo de sus partidos en esa materia; le económica.

Por otro lado, muchos filtros que establecen los partidos de oposición para sus candidatos, llevan únicamente a un desgaste. A diferencia del vecino de enfrente, Morena, son muchos los liderazgos internos que buscarían meter su cuchara en la sopa de la sucesión, pero saben que la decisión está tomada y sólo falta hacerlo oficial en septiembre, en un ambiente de un pesado maquillaje democrático, que parece mampostería.

La oposición debe poner atención en ese México que también existe y quiere, cuando menos, alternancia y, en el último de los casos, no entregar un cheque en blanco al próximo gobierno.

Ahí está la responsabilidad de los partidos opositores. Llenar el espacio de quienes han sido disgregados por el actual gobierno; que son calumniados, agredidos y cuando menos despreciados por el gobierno de López Obrador.

¿Acaso es mucho pedir?

PODEROSOS CABALLEROS

CRISIS ELÉCTRICA: Es el sentido común, el menos común de los sentidos en el gobierno. Se avecina una crisis energética en el país a consecuencia del alto consumo de electricidad por las altas temperaturas. Con una CFE, una empresa de “talla internacional”, que no está estructurada para enfrentar esas crisis, hay voces de alerta que dicen que de seguir el calor, varias partes del país tienen riesgo de apagones. Quizá el Presidente esté informado, pero lo más seguro es que no sea así; que le oculte el equipo de Manuel Bartlett la información al respecto de la producción y consumo de electricidad. A pesar de que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) declaró un “estado operativo de alerta” ocasionado por la sobredemanda de electricidad. Pero, López Obrador dijo: “No hay ningún problema, No hay nada y ya están con este alarmismo, pero no hay problema. Es de rutina, porque hay un margen de reserva y se reduce porque hay más consumo, pero no tenemos dificultad en nada. Nos dan la oportunidad de mostrar cómo exageran y cómo mienten. Es un sector de clase media, aspiracionista, bastante desinformado, muy manipulable, aunque se creen que tienen mayores niveles académicos y pueden ser hasta doctores, intelectuales, pero están muy desinformados y además son muy conservadores, muy reaccionarios”. Una larga letanía para acusar a las clases medias de los temores de la sociedad. Para el presente año la demanda eléctrica máxima prevista para el Sistema Interconectado Nacional era de 49 mil 495 megawatts, pero desde la semana pasada se ha registrado una demanda superior que ayer ya rebasaba los 53 mil megawatts. Ojalá y no se complique el abasto energético en el país, ya que sufrirían enfermos en hospitales o casas; niños y muchos mexicanos más. La sombra de apagones está a la vuelta de la casa.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

ATT: Bajo el liderazgo de Mónica Aspe, AT&T México junto con Endeavor, de Francisco Casanueva, lanzó la segunda convocatoria para impulsar la participación de las mujeres en el sector emprendedor en México. De acuerdo con datos de Endeavor, un 22% de los emprendimientos en el país cuentan con una mujer como cofundadora, con una participación más notable en las scaleups o compañías escalables. Sin embargo, falta terreno por avanzar en temas de startups donde aún hay poca participación de mujeres cofundadoras. Entre las principales barreras encontradas por las mujeres destacan la ausencia de redes de contacto relevantes del ecosistema emprendedor, la carencia de acceso a financiamiento a través de capital y la falta de educación STEM.

poderydinero.mx

vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos