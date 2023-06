En la carrera

Carlos Ramos Padilla*

Y cada quien haciendo lo que puede, no lo que quiere. Ebrard intentando ser populista con desplantes grotescos como enfrentar a una reportera diciéndole “ya te contestó el Presidente”. “Y cómo ve Jalisco”, insistió la reportera y la respuesta “vengo llegando”. Pero eso sío subió un twitter viendo al mar y escribió “despidiendo tortugas”.

En los eventos de Sheinbaum retirando gran parte del sillerio porque no hay convocatoria. No tiene ideas propias sólo es reflejo de AMLO, se monta en sus frases y muletillas.

En su séptimo día de recorrido, Adán Augusto López reiteró que la base de la Cuarta Transformación son los programas sociales, como la Pensión Universal para Adultos Mayores, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, en pocas palabras, continuidad.

En Pochutla, Oaxaca, destacó que se trata de una revolución, no de una rebelión de guerra, si no de conciencias, que no se consolida en seis años, sino que va a durar 12, 24 ó 30 años más, porque es lo que necesita México”, lo que se va a lograr porque cuenta con el apoyo de los hombres del campo, de los trabajadores y de la mayor parte de los habitantes de este país.

Hasta hoy, se registran variantes en sus presentaciones, el simplismo de Ebrard, el aburrimiento de Sheinbaum, las propuestas de Adan y la desaparición de Monreal.

Ellos saben su juego porque se mueven en donde creen ganarán espacios en las encuestas, aunque saben que esas mediciones dejarán muchos heridos inconformes.

