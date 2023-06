¿Dónde están los dólares

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

USD$60 mil millones anuales es un mundo de dinero

Deberían crecer las economías en provincia

Jalisco, Michoacán y Guanajuato, los beneficiados

Pero, ¿por qué no hay mayor consumo?

Otras naciones chicas crecen porcentualmente

Pero son economías minúsculas

México, con un leve crecimiento arrasaría esas economías

En la 4T, ni idea de cómo afrontar la sequía

Funerarias García López, RSC y gobernanza

Obedecer es el deber nuestro, es nuestro destino, y aquel que no

quiera someterse a la obediencia será necesariamente despedazado

Thomas Carlyle (1795-1881). Historiador, pensador y ensayista inglés

El año pasado, el ingreso de reservas monetarias vía remesas enviadas por paisanos más allá de nuestras fronteras, ascendieron a más de 58 mil millones de dólares. Al cierre de mayo llegaron a más de 60 mil millones de dólares.

Esta es una gran noticia para el gobierno mexicano, ya que nuestros paisanos, familiares y emigrantes envían a nuestro país dinero que no genera la economía mexicana. El gobierno de la Cuarta Transformación, como los cubanos, están jineteando a los trabajadoras que dejan el lomo en Estados Unidos y otras naciones.

Los gobiernos, como el mexicano, no ofrecen oportunidades para los jóvenes y sus familias, que tienen que buscarlas en otras naciones. Claro, no son países izquierdistas como Venezuela, Cuba, Bolivia o Colombia. Es más, en México, vemos una gran cantidad de venezolanos y colombianos que llegan al país en búsqueda de trabajo y, en algunos casos, se dedican a delinquir.

Pero, regresemos al tema de las remesas.

Casi todas las remesas que llegaron a México durante 2022 fueron recibidas a través de transferencias electrónicas (98.9%), 0.8% llegaron en efectivo o especie y 0.3% por medio de giros bancarios o postales (Money Orders). Respecto a la institución de pago de estos recursos, ha aumentado la llegada de remesas en términos absolutos a las instituciones financieras entre 2020 y 2022, pero se observa una contracción en términos relativos.

En el último año, 17.7% de las remesas fueron cobradas a través de bancos y el restante 82.3% mediante instituciones no bancarias (tiendas departamentales, autoservicios, farmacias, etc.).

Ahora bien, de las remesas captadas por México, 95.5% provienen de Estados Unidos, donde reside la mayoría de la población migrante mexicana en el extranjero. Se estima que más de 12 millones de migrantes mexicanos residen en ese país. Tres estados concentran más de la mitad de las remesas que se mandaron a México desde Estados Unidos en 2022: California con 18,432 mdd; Texas con 8,419 mdd; y Minnesota con 4,708 mdd. Los dos primeros son los principales estados de residencia de la población migrante mexicana en ese país, mientras que el último puede ser un hub que provee servicios para el envío de remesas

En México, gran parte de las remesas llegan a entidades federativas ubicadas en las regiones Tradicionales de migración, centro y sur sureste. Jalisco, Michoacán y Guanajuato, de la región tradicional, son las principales entidades federativas receptoras de remesas. Cada uno de estos tres estados superó los 5 mil millones de dólares durante 2022.

Los estados que reportaron las mayores tasas de crecimiento en las remesas durante 2022 fueron: Chiapas (+66.5%), Baja California Sur (+59.9%), Hidalgo (+29.0%), Puebla (+28.4%) y Quintana Roo (+26.1%). Tijuana (753 md), Guadalajara (631 md) y Morelia (597 md) fueron los municipios que más recibieron remesas en 2022. ¿Qué es lo que pasa?

Desde la llegada de AMLO al poder, no importó la contracción de la economía de Estados Unidos de 2,8% o la caída del PIB mexicano de 8.2%. En ese entorno crecieron las remesas 11.4% en 2020 y en el 2022, 13.4%

Sin embargo, el tema es a dónde llegan esas remesas. El año pasado recibieron las remesas, países socialistas como Nicaragua, gobernada por el dictador Daniel Ortega, cuyos ingresos de dinero superaron el 50%; Argentina del kirchnerismo, con Alberto Fernández y Cristina Fernández, 38.9%; Brasil, con Luis Inacio Lula, con 22.5% y México, con 13.4%. Colombia, con Gustavo Petri, con 9/ y Bolivia, con 5.9%

Entonces podemos concluir que los exportadores de migrantes por gobiernos incompetentes que, como el de Argentina, tienen inflaciones descontroladas y sus pueblos están empobrecidos sistemáticamente, ligados al socialismo sesentero, son los que más tienen ingresos por remesas.

En cuanto a que el origen de ese dinero sea el crimen organizado, no queda confirmado, ya que sería una actividad hormiga, lo que no es descabellado, y de esa manera llega lavado el dinero que llegaran a pagar de delitos internacionales.

Sin embargo, lo real es que llega mucho dinero a México y otras naciones.

Algunos analistas, en la revisión simplista de los datos, dicen que en años anteriores en que crecieron mucho las remesas en países como Jamaica, Guyana, Guatemala o Ecuador, es que el crimen creció ahí. No tiene lógica.

Claro, que tendría lógica, ya que en esos países el flujo de dólares mínimo y crecer al doble, no es tan significativo, como ocurriría en México. Allá subir de 250 millones de dólares a 500, es un mundo. En México, subir el 10% de 60 mil millones de dólares, representan 6 mil millones, lo que podrían vivir un año sin trabajar, Guyana, Jamaica, Nicaragua, Honduras y El Salvador. Esa es la diferencia entre economías. Por ello, antes de hacer ese análisis superficial, hay que ir a las bases de crecimiento y ahí es donde se levantan las sospechas.

PODEROSOS CABALLEROS

¿EN LA ANTESALA DE UNA SEQUÍA?: La ola de calor que azota a todo el país, nos deja exhaustos. Podría continuar por otros 10 días más. Al consultar a funcionarios de Morena, ni idea tienen de lo que está pasando. No mandan un sólo mensaje para que la gente se hidrate y evite los “golpes de calor”. En pocas palabras, estamos en una ola de calor atípica donde tendremos que rascarnos con nuestras manos, porque el gobierno de la 4T, no sabe cómo enfrentar una crisis que se verá reflejada en una sequía este año. Lo preveíamos desde el año pasado. Nosotros no somos especialistas, pero por el sentido común y la experiencia veíamos lo que se avecinaba. La peor sequía con el peor gobierno. Además, más de 20 millones de personas no tiene acceso al agua potable en el país. Promesas y más promesas, pero este tema no está en el radar de los políticos, porque simplemente no saben cómo resolverlo y lo convierten en parte del paisaje de la sociedad.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

GARCÍA LÓPEZ: Después de la pandemia la resiliencia de las empresas que tuvieron un papel preponderante en la atención a la sociedad, las hace responder con mayor responsabilidad con la sociedad y la gobernabilidad del país. Un caso que conocí recientemente, es el de García López, Casas Funerarias. Ante la crisis sanitaria por Covid-19, la empresa que lidera Oscar Padilla, actuó del lado de la comunidad y aportó nuevas tecnologías y la rápida atención de las crueles consecuencias de la crisis sanitaria. Dio un vuelco en la cremación con atención a los deudos, un ambiente cómodo y sobre todo, el resolver los problemas que afronta una familia que pierde a uno de sus miembros. García López es una empresa que crece con solidez, en base a su política de responsabilidad social.

poderydinero.mx

vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos