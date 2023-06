Celebró Cuautitlán Izcalli su 50 aniversario

Cuautitlán Izcalli, Estado de México.— Hace 50 años se formó Cuautitlán Izcalli, el municipio 121 en el corazón del Valle de México, como presagio de que sería el latido más fuerte y con la libertad de construir su propio destino.

Hoy se celebra este aniversario con la identidad y el amor de los izcallenses por su hogar, así como los trabajos a diario por generar mejores condiciones de vida para todas y todos.

La presidenta municipal, Karla Fiesco García, encabezó la ceremonia cívica con motivo del 50 Aniversario de Cuautitlán Izcalli, que se llevó a cabo en la Explanada Municipal, acompañada de los integrantes del Cabildo, directores de área e invitados especiales.

“Izcalli es el presente, la ciudad que despertó para no cerrar los ojos, la ciudad donde habitan hoy los hombres y las mujeres del mañana, la ciudad que no se conforma, que no se calla, que tú y yo vamos a construir de la mano”, dijo.