Confirma López Obrador que el AICM pasa al control de la Marina

ASA seguirá como entidad normativa

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó en su mañanera de este miércoles que el control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) pasa a manos de la Secretaría de Marina (Semar), porque no quiere que se llegue al extremo que la terminal área sea controlada por el narcotráfico como en la época de Genero García Luna.

“Ya está a cargo del control de la vigilancia del aeropuerto de la Ciudad de México. Ha hecho muy buen trabajo (la Marina), yo creo que muchos ya lo están notando, no hay robo de maletas como sucedía antes y se cuida que no entre contrabando, que no entren drogas, estamos evitando que se llegue al extremo de cuando el Aeropuerto de la Ciudad de México lo controlaba el narcotráfico”, comentó el mandatario.

Recordó que era “increíble”, pero la delincuencia organizada tenía bajo control el AICM pues había una clave 35-45, “cuando se hablaba de esa clave -en la comunicación al interior del aeropuerto, todos tenían que voltear a ver las paredes y se paraba todo y bajaban aviones y operaban los narcotraficantes literalmente, cuando estaba el narco estado”.

Dijo que además del Aeropuerto Internacional de la CDMX, la Marina se hará cargo formalmente del Aeropuerto de Ciudad del Carmen, el de Ciudad Obregón y el de Guaymas. Mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional, por su parte, se encargará del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Aeropuerto de Tulum, Campeche, Puebla, Chetumal y Nuevo Laredo.

El jefe del Ejecutivo aseguró que Aeropuertos y Servicios Auxiliares seguirá como entidad normativa, pero el control de dichos recintos públicos estará a cargo de las fuerzas armadas.

Comentó que las terminales aéreas que están concesionadas no se modificarán los permisos, pues hicieron el compromiso de no cancelar contratos. Explicó que los que están en esta situación son los Aeropuertos de Cancún y Mérida.

En conferencia de prensa, López Obrador dijo que además del AICM, el principal aeropuerto del país, la Semar controlará otras terminales aéreas.

Anticipa López Obrador fracaso en compra de Mexicana de Aviación

En otro tema, López Obrador anticipó que los abogados de un grupo de jubilados impedirán que se concrete la compra de la marca Mexicana de Aviación y tres edificios, para la nueva aerolínea estatal que operará el Ejército.

“Estamos esperando ya que se venza el plazo, pero todo indica de que estos abogados no quieren retirar las demandas.

“Los llamamos y les decimos: retiren las demandas, porque van a perjudicar. ¿Cuándo van a poder vender la marca? Ojalá alguna gente que quiera comprar los derechos de Mexicana, incluso les daríamos hasta facilidades, porque entre más líneas aéreas mejor, pero va a ser difícil y nosotros no podemos estar esperando”, sostuvo el mandatario federal.

López Obrador comentó que la mayoría de los trabajadores de la aerolínea ya habían aprobado, en una asamblea, los más de 800 millones de pesos por la venta de la marca, sin embargo, dos abogados empezaron a asesorar a un grupo de entre 100 o 200 trabajadores para que pidieran más recursos, lo que ha entrampado el proceso.

Las negociaciones entre el gobierno federal y los ex trabajadores se han extendido por alrededor de tres años. De acuerdo con la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA), si se concreta la compra las ganancias deben considerarse entre 6 mil 500 trabajadores.