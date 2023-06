Durazo blandito

Precios y desprecios

Freddy Sánchez

“Para cada perro hay un palo”…

Cierto o falso, el caso es que en cuestiones de comunicación el estilo del lenguaje es un factor de poder.

Porque no todos entienden los mensajes con palabras impregnadas de cortesía.

Eso podría explicar la forma poco comedida que supuestamente utilizó Claudia Sheinbaum para recordarle un comprimido al gobernador Alfonso Durazo.

Lo que apareció en una videograbación en redes sociales que a decir del líder de Morena, Mario Delgado, “no debió difundirse”. El caso es que se difundió dando lugar a comentarios de todo tipo.

Qué fue lo que el gobernador morenista no hizo a pesar de un acuerdo previo con la ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, es lo menos relevante en este asunto.

Y es que las opiniones sobre lo escuchado de la voz de Claudia en tono de mando al mandatario estatal con varias palabras poco floridas fue razón suficiente para que aquellos que no la ven con buenos ojos la criticaran a placer.

Ninguneado, regañado y minimizado dijeron algunos que fue Durazo, quien después de los reproches recibidos optó prácticamente por callar y mostrar su disposición de no volver a contrariar a la señora Sheinbaum.

Quiérase o no verlo así, dejó plena constancia de que no es de las mujeres sumisas que les da miedo enfrentarse al poder de los pantalones. No al menos en ciertos casos con algunos de sus colegas de partido.

Contundente se vio, pues, la aspirante presidencial de Morena para sorpresa de los que han dicho que no le ven suficiente voluntad para ejercer la primera magistratura con don de autoridad sin dejarse manejar por Andrés Manuel.

En ese sentido, cabe mencionar que lo que salió en el video, (si no se trató parcial o totalmente de “un montaje”), hizo notar que la que algunos consideran la preferida del Presidente demostró que no le asusta enfrentarse a quienes le llevan la contraria.

Podría suponerse naturalmente que utilizó las palabras que consideró que su interlocutor entendería mejor.

En ese contexto, un policía solía comentar que para los presuntos delincuentes hay que echar mano de las palabras apropiadas porque si se trata de un caballero no hace falta ser grosero, pero si el sujeto es un pelafustán hay que intimidarlo con “palabrotas”.

Eso no significa que el gobernador Alfonso Durazo sólo entienda con un lenguaje rudo, aunque las circunstancias en apariencia lo dejaron entrever.

Así las cosas, la señora Sheinbaum sacó a la luz uno de sus estilos para hacer valer sus propósitos y el gobernante aludido, igualmente, hizo lo mismo.

Cada quien entonces podrá asumir sus propias conjeturas sobre lo que ambos personajes de la política y figuras relevantes de Morena consiguieron para su reputación.

Los críticos de Claudia podrán seguir diciendo lo que les haya parecido la escena difundida en las redes sociales. Y por lo que se refiere al gobernador de Sinaloa, hay quienes lo defienden y, por supuesto, aquellos que lo critican. En particular por haber reculado cuando lo regañaron. En torno a lo que algunos han dado en llamar el bochornoso caso de: Durazo blandito.

serviciospremier_vip@hotmail.com