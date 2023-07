Una hora para cinco años

Carlos Ramos Padilla*

Tarde en la que en una hora con 15 minutos el Presidente intentó convencer de manera triunfalista el cumplimiento de cinco años de ganar las elecciones. Un festín en su sala de juntas preferida: el Zócalo.

La gente de un lado, vallas que separaban al tabasqueño de los demás y los aspirantes morenistas viendo de lejos en primera fila, el espectáculo era y es de AMLO. Habló de lo que quiso, no de lo que interesa al país, ni lo que le conviene a la Nación.

Son sus logros, sus avances y todo bajo la permanente percepción de que está sujeto a un pestilente pasado que lo persigue y lo daña, un pasado del que fue parte él y algunos miembros de su círculo más cercano que le acompañan a gobernar.

No presentó novedades ni sorpresas en sus planteamientos, incluso en sus acusaciones.

Eso sí, dejó ver su gran preocupación por el fortalecimiento de la oposición en la contienda, ya le arrebataron la agenda nacional, “nada, ni nadie podrá vencernos”, aseguró.

Un mensaje reiterativo, repetitivo de las mañaneras, los mismos temas, con lo mismo de siempre, aunque con faltantes muy graves como la situación de la política exterior o la serie de graves atentados en todo el país sin respuesta ni solución, incluyendo el ataque a Ciro Gómez Leyva o el mortal acto contra Hipólito Mora.

Mencionó una economía pujante sin referirse a la inflación y a los registros que marcan un sexenio de menor crecimiento en la historia reciente, además de que la pobreza ha aumentado y los precios de los combustibles son los más caros y con una obra faraónica: Dos Bocas que continúa sin terminarse.

De Segalmex no habló y menos de la crisis evidente en la soberanía alimentaria. La producción de trigo, maíz, y sorgo ha caído a niveles de alerta. Tampoco mencionó al Insabi y el fracaso del abasto de alimentos, menos de los costos y compromisos para adquirir las vacunas contra la Covid.

El gran hueco informativo descansó en materia de seguridad. No es aceptable que el grado de criminalidad y violencia en estos cinco años sean responsabilidad sólo de dos personajes: Felipe Calderón y García Luna.

Las sanciones internacionales contra la idea, más no política, de “abrazos, no balazos” han dejado a nuestro país en la incertidumbre, en la difusión de alertas para que viajeros no nos visiten.

La defensa de dictadores y el asilo a perseguidos en el mundo nos colocan en una débil posición de negociación frente al resto del mundo, incluso con el nombramiento fácil de políticos inexpertos que asumen embajadas.

Sí presumió los que significaría una vergüenza: las remesas que recibe el país y que llegará a los 60 mil millones de pesos, y aunque manifieste lo contrario, el costo de la deuda se ha multiplicado notablemente. Quizá lo único, digamos, diferente fue el anuncio de un incremento a las pensiones de los adultos mayores, pero ojo, esto evidentemente tiene un reflejo en el marco electoral. Una gira por cinco años y lo fundamental del país se quedó archivado, ahí donde quizás estén “los otros datos”.

