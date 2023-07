Crónica de una muerte anunciada

¡Ánimo! es la primera palabra con la que nos recibe, por lo general de lunes a viernes, el presidente de todos los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Y como lo prometió en campaña, hizo realidad el ejercicio de comunicación circular con los reporteros de a pie —los que nunca habíamos tenido la oportunidad de preguntarle a un Presidente de México en turno—. Y fue desde ese ahora lejano 3 de diciembre de 2018, fecha en la que él conduce las conferencias, que en su gran mayoría han cambiado. Han cambiado los nombres y el número de asistentes; han cambiado los tiempos de respuestas; y ha cambiado la seguridad en torno al Jefe de la Nación. Y destacar que no se han interrumpido y por ello, en pocas ocasiones, ha dejado en manos de los miembros de su gabinete (los ex secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y Adán Augusto López) la honrosa y difícil conducción de las “mañaneras”, que se aproximan a su fin con el sello del originario de Tepetitán, Tabasco.

El Salón Guillermo Prieto, nombrado así en 1997, (o bien, Salón Tesorería) el más grande e iluminado de Palacio Nacional, sin duda es uno de los más elegantes, que nos ha recibido a los periodistas; nos abre sus puertas de hierro forjado, con un piso de mosaico italianos, además nos han acompañado la sobriedad dorada de sus cabezas de leones en bronces, y la luz del amanecer que se filtra a través del block de vidrio de un majestuoso tragaluz.

Así es el escenario —que al menos el autor de esta columna va a extrañar— en donde por lo regular se dan las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, que han comenzado a ser diferentes, porque se acerca el final de la primera administración de la 4T, al faltar un año y tres meses tan sólo; pero también porque además se vivirá, en junio de 2024, el primer proceso electoral de un movimiento político de izquierda con un nuevo discurso, en dónde éste no va permitir perder el poder ganado luego de varios fraudes a Morena.

Este tecleador tuvo la fortuna de recibir de manos del Presidente de México —y firmada de puño y letra— su tesis para titularse como Licenciado en Ciencia Política, elaborada en el año de 1987, con el título Proceso de la formación del Estado Nacional en México. Y se advierte en ella que seguramente escuchó de sus profesores y leyó lo que Vladimir Ilich Ulianov, Lenin, político, pensador y escritor revolucionario ruso en el año de 1920, expuso: “Lo que es la esencia misma, el alma viva del Marxismo: el análisis concreto de una situación concreta”.

¡Lo que se ve no se juzga!, y el Presidente de todos los mexicanos, sin duda no acertó en el análisis de la situación concreta de nuestro querido México, luego de lo que dejaron el PRI y el PAN con sus respectivos Presidentes en turno. La catástrofe rebasó el análisis, fue mucho mayor el robo y un gran andamiaje que no se puede resolver en tan sólo seis años.

Pero se han sentado en cinco años las bases de la Cuarta Transformación pacífica y la 4T no sólo debe ser en función de la coyuntura actual. El proceso va más allá de un sexenio, porque un país requiere de raíz y radicalmente del trabajo diario de una concientización política, por lo menos de dos generaciones de mexicanos.

Adelantando su despedida, el primer mandatario de la nación, Andrés Manuel López Obrador, aclara a los periodistas de a pie: “Yo qué me voy a pelear con los periodistas, qué me voy a pelear con los camarógrafos, con los fotógrafos, si son trabajadores de los medios; el asunto está arriba, los machuchones, esos son los que tienen un staff, un estado mayor, donde están los jefes de información que manejan el departamento de corte y confección, el otro departamento de la fabricación de mentiras; entonces, están bien armados”.

Explica que los que acudimos al Salón Tesorería salen a buscar la información, “son gente buena y, la mayoría, profesional; llevan sus notas y ahí es donde viene el corte, ¿no? A veces hasta se atreven a agregarle cosas a sus notas o la nota dice una cosa y la cabeza o el encabezado otra, porque el que cabecea en el periódico o el que está en la radio subraya, destaca la nota en contra. Pero no son los periodistas, nosotros lo tenemos muy claro eso desde hace tiempo, el asunto está arriba.

Y los de arriba dicen: “No, es que no podemos meternos, porque son libres”, como si no hubiese un acuerdo; hasta a los famosos los tienen ahí para golpear y obtener prebendas. Entonces, les dan una libertad relativa, pero también hay línea en contra de quienes no están en su esquema, en su proyecto.

Recomendó a las audiencias: “Creo que donde hay más ambiente monolítico así, es en el Reforma, en estos periódicos o esos medios muy de derecha; pero por lo general hay medios en donde, sí, la línea viene de arriba, pero los periodistas tienen un pensamiento distinto, venden su trabajo, no su consciencia. Pero el Reforma, pues vean, todos los articulistas del Reforma, no hay uno que no sea conservador, uno, Ahí están todos.

Hoy, siguen esas empresas mercantiles de comunicación en el Salón Tesorería, generando (in)comunicación o bien (des)información sociales —en manos de empresarios con su doble moral— con la falsa oposición=oligarquía, contando con los mismos charlatanes, opinólogos(as), apologistas y propagandistas de siempre del régimen autoritario y represivo del neoliberalismo.

Así, se acerca el final de la administración de la Cuarta Transformación, que ha gobernado sin el apoyo de los medios de manipulación que tienen el control de todos los periódicos, canales de televisión y emisoras de radio.

Dice el refrán que nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierde. Y en un año y tres meses —cuando ya no haya “mañaneras” de lunes a viernes— se le extrañará. Pero dentro de los grandes logros que dejará, está el haber contribuido con su apoyo a las “benditas redes sociales”, esas que con su trabajo muestran la otra cara de moneda de informar desde un punto de vista alternativo, progresista y social, que ahí está en manos de verdaderos periodistas de oficio y de profesión.

Con más de 42 años de trabajo periodístico, he sido testigo de coyunturas que vivo, que van, que vienen. Por eso debemos ser cuidadosos de no caer en el coyunturalismo y el inmediatismo.

A manera de conclusión, estimo que las "mañaneras" generaron ya un despertar político de las y los mexicanos con conciencia, principalmente en las clases menos favorecidas de nuestro país. Y cada día de lunes a viernes, cuando veamos la televisión oficial, o en las benditas redes sociales por donde se transmiten, cuando llegue el 1 de octubre del año 2024, cumpliéndose así 2 mil 131 días de la 4T, será la última "mañanera". La pregunta es para ustedes: ¿Consideran que estamos viendo la crónica de la muerte anunciada de "las mañaneras"? Como siempre, ustedes tienen la mejor respuesta…