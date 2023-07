Fin de semana histórico en Cancún

Cómo un hecho sin precedentes calificó la Presidenta Municipal, Ana Paty Peralta, que este 6 y 7 de julio Cancún será sede de la tercera reunión de la Comisión de Libre Comercio del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, en donde participarán representantes de los tres países.

La Primera Edil reconoció que esta reunión trilateral en la que se abordarán temas de interés para la toma de decisiones que influyen en el desarrollo de la región norte de América, marca un hecho histórico al realizarse en la ciudad y refleja la potencia turística y área de oportunidad que es el destino, siendo uno de los mayores captadores de turistas nacionales y extranjeros a nivel mundial.

En la reunión se contará con la participación de la ministra de Comercio de Canadá, Mary Ng; la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, y la secretaria de Economía de México, Raquel Buenrostro.

De acuerdo con información emitida por la oficina de representación comercial de Estados Unidos, también se invitó a miembros del sector privado de las tres naciones, a fin de participar en el diálogo sobre el funcionamiento del T-MEC y el beneficio para los trabajadores y las pequeñas empresas.

Finalmente, la Primera Edil expresó una felicitación al gobierno de estadounidense por conmemorar este 04 de julio el 247 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, declarado país soberano desde 1776.

También, le comento que de cara a la temporada vacacional de verano, el Ayuntamiento de Benito Juárez a través de la Secretaría Municipal de Turismo, informó que Cancún finalizó el mes de junio con una operación aérea de 17 mil 057 vuelos, con el arribo de aproximadamente 75 mil 995 turistas nacionales y extranjeros y una ocupación hotelera del 79.5 por ciento.

La dependencia municipal reafirmó que el Aeropuerto Internacional de Cancún, continúa refrendando su posición como uno de los más importantes del país y de mayor conectividad con destinos internacionales, prueba de ello es la movilización de 2 millones 558 mil 550 pasajeros durante junio de este 2023.

Cabe señalar que durante estos seis meses del 2023 la ocupación hotelera se ha mantenido superior al 75 por ciento y se estima que para esta temporada alta de las vacaciones de verano que dará inicio la tercera semana de julio se supere con creces esta cifra, ya que el destino se ha posicionado como uno de los sitios vacacionales favoritos por los viajeros.

Además, para seguir impulsando el turismo durante todo el año, la Presidenta Municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, se encuentra trabajando mediante políticas públicas divididas en cinco ejes del turismo: deportivo, educativo, salud, cultural y social.

Con estas acciones el gobierno de Benito Juárez, espera beneficiar a las y los cancunenses, ya que generan derramas económicas en favor de la prosperidad compartida, debido a la creciente demanda de servicios y actividades turísticas.

En otra actividad, la Primera Autoridad Municipal resaltó el impulso de la intervención ciudadana en la cosa pública.

“Hoy Cancún nos une en esta oportunidad de plasmar nuestra ruta como cancunenses. Por eso, promovemos la participación ciudadana, porque estoy convencida que ésta es la mejor manera de gobernar: escuchando, sumando y trabajando unidos por el presente y el futuro de nuestra querida ciudad”, dijo la Presidenta Municipal, Ana Paty Peralta, en la segunda consulta ciudadana para la actualización del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024.

Luego de saludar a los participantes de temas correspondientes al eje 2 “Prosperidad Compartida”, quienes acudieron a la convocatoria en el “Salón Presidentes”, del Palacio Municipal, Ana Paty Peralta resaltó que esta labor permitirá sentar las bases de un Cancún más próspero, equitativo e igualitario.

“Es muy importante que en estos trabajos estemos representantes de todos los sectores: educativo, empresarial, profesional, regidores, consejeros ciudadanos y de comunidades indígenas, para actualizar el Plan Municipal de Desarrollo para bienestar de las familias cancunenses y para la transformación de nuestra ciudad, una transformación que estamos logrando entre todas y todos”, enfatizó.

Dado que el instrumento se alinea al Plan Estatal de Desarrollo y al Nuevo Acuerdo por el Bienestar y el Desarrollo de Quintana Roo, ambos liderados por la gobernadora Mara Lezama, la Presidenta Municipal resaltó que estas consultas serán muy productivas, ya que se busca un Cancún del que todos se sientan orgullosos y garantice un futuro mejor para las próximas generaciones.

“Vamos a construir objetivos comunes, para que todos sepamos hacia dónde avanzar y qué tenemos que hacer, con líneas de acción definidas, medibles y cuantificables”, enfatizó e invitó a que toda la población participe también en las consultas ciudadanas virtuales que estarán disponibles hasta el próximo 25 de julio a través de la página oficial www.cancun.gob.mx.

Además de felicitar al municipio de Benito Juárez por esta acción, la directora operativa del Comité de Planeación para el Desarrollo (COPLADE), Isabel Aguilar Gorocica, resaltó que con este procedimiento contemplado en la ley, que fue actualizada el año pasado, se abren las puertas para que cada ciudadano pueda ejercer lo que desea para su ciudad, en beneficio también del desarrollo de los objetivos de ambos niveles de gobierno.

Luego de la presentación, los asistentes pudieron opinar sobre temas del eje 2 como: diversificación económica, ingresos de las familias, problemática educativa, becas, brigadas de apoyo a la ciudadanía, mantenimiento de parques, jardines, comités vecinales, de electrificación y supervisión de obras, anuencias para apertura de negocios, brigadas, consultas médicas y psicológicas, sector agropecuario, personas en situación de calle, explotación infantil, prevención de embarazo y adicciones, atención de adultos mayores, y servicios de funeraria, panteón, rastro y mercados.

Ahora, déjeme comentarle que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) obtuvo la Certificación en la Norma Mexicana de Igualdad Laboral y No Discriminación (NMX-R-025-SCFI-2015).

La certificación es impulsada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS); se otorga a las instituciones que adoptan de manera voluntaria prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación, para favorecer el desarrollo integral de las personas trabajadoras.

El 31 de mayo de este año, el INAI obtuvo tal certificación por un periodo de cuatro años, la cual fue entregada físicamente, el lunes pasado, a la Comisionada Presidenta, Blanca Lilia Ibarra Cadena, por el Organismo Certificador Factual Services S.C., representado por Marco Antonio Heredia Duvignau.

En su intervención, Ibarra Cadena recordó que el INAI, desde su diseño institucional, es un ejemplo de equidad que contribuye a la eliminación de distintos estereotipos de género, sesgos sexistas y las diversas formas de discriminación que trastocan la necesaria igualdad laboral.

“La Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación resulta fundamental, porque tiene como objetivo establecer los requisitos mínimos para que los centros de trabajo instrumentemos prácticas para la igualdad laboral y no discriminación, lo que nos coloca en un piso mínimo, en un punto de partida, no en un punto de llegada para lograr la igualdad de trato, pero también la igualdad de oportunidades para las personas trabajadoras”, subrayó.

Asimismo, la Comisionada Presidenta precisó que el INAI se suma al grupo de instituciones que han sido certificadas, como la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Banco de México. Si bien la vigencia de la certificación es de cuatro años, en dos años, el Instituto será sometido a una auditoría para mantener la certificación, por lo que se seguirán aplicando políticas y acciones que mantengan al organismo garante nacional como una institución más igualitaria, más incluyente, y que contribuya a la justicia social; empero, lo anterior será motivo de otro análisis en posterior entrega de Hora 14.

