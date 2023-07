¡35-45: Silencio!

Un libro que les recomiendo es CeroCeroCero. Cómo la cocaína gobierna el mundo, de Roberto Saviano, de la editorial ANAGRAMA, que seguramente muchos de ustedes leyeron tiempo atrás; pero para quienes no lo han hecho, les digo: Es una buena lectura. Y, sin duda alguna, es cierto, porque la cocaína que se produce mayormente en países como Colombia, Perú y Bolivia totalizó una producción hasta el año 2021 de 2,074 toneladas, según datos de la oficina de la Policía Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos. En esta ruta de distribución de esa droga al mercado más grande del mundo, México es el trampolín por donde pasa a los consumidores de Estados Unidos y Canadá.

En los recientes desgobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña, se fue incrementando la infiltración del narcotráfico en las administraciones públicas, federales y municipales en todos los órdenes. Han pasado los años, centenares de muertes y entre otros resultados tenemos que el “gran policía del panismo”, Genaro García Luna, ahora se encuentra tras las rejas en Estados Unidos y esperando sentencia. Un personaje de quien se sabe ahora que en el año de 2007 habría ocupado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para el envío de drogas, armas y dinero desde y hacia Sudamérica, con la complicidad de la Secretaría de Seguridad Pública y de algunos elementos del Ejército mexicano destacado en la terminal aérea.

Recordemos que el ex agente de la Policía Federal, Raúl Arellano Aguilera, reveló en su declaración como testigo ante la Corte del Distrito Este de Nueva York, la coordinación que existía entre la corporación dirigida por su jefe, Genaro García Luna, con cárteles de la droga. El ex agente dio a conocer el manejo que realizaban por medio de las claves 35 y 45 a través de un radio que portan los agentes, por lo que, en cuanto comenzaba a expresarse dicho código, se tenían que pausar por entre 30 y 45 minutos las inspecciones de equipaje y carga, para permitir el ingreso de la droga sin obstaculizar con revisiones.

Poca cobertura se dio del juicio en los medios de manipulación sobre las declaraciones del ex director general de Aeropuertos, Óscar Moreno, quien aceptó pactos con los cabecillas de otros cárteles del Estado de México, Quintana Roo, Baja California, Jalisco, y Nuevo León.

La semana pasada el presidente de todos los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador adelantó que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), será controlado en su totalidad por la Secretaría de Marina (Semar) para evitar que el puerto aéreo sea manejado como “trampolín”, como se dio en tiempos de García Luna.

El jefe del Poder Ejecutivo federal, seguramente, tiene un diagnóstico preciso de las terminales aéreas del país, así como de las aduanas, y por ello la Secretaría de Marina y sus elementos se harán cargo de la seguridad de otros aeropuertos.

“La Secretaría de Marina va a estar a cargo del AICM”, dijo tajante y rectificó: “Ya está a cargo del control de la vigilancia; ha hecho muy buen trabajo, muchos ya lo están notando: no hay robo de maletas como sucedía antes y se cuida que no entre contrabando, que no entren drogas. Estamos evitando que no se llegue al extremo que el aeropuerto lo controlaba el narcotráfico”.

Nos recordó el Presidente que era “increíble”, pero la delincuencia organizada tenía bajo control la terminal aérea, pues había una clave 35-45: “Cuando se hablaba de esa clave -en la comunicación al interior del aeropuerto- todos tenían que voltear a ver las paredes y se paraba todo y bajaban aviones y operaban los narcotraficantes literalmente, cuando estaba el narco-Estado”.

Seguramente, en los aeropuertos de Ciudad del Carmen, Campeche; Ciudad Obregón, Sonora y otros más, se aplicaba la clave “35-45”, por lo que el almirante José Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina, con su personal, se hará cargo de dichas instalaciones. Mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) controla el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), y se hará cargo de los aeropuertos de Tulum, Quintan Roo; Campeche, Campeche; Puebla, Puebla y Nuevo Laredo, Tamaulipas.

En el país existen 79 aeropuertos y por el momento ocho terminales están siendo pasadas a la vigilancia militar, por lo que la tarea apenas inicia. Y se contempla que continúe operando Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), una empresa paraestatal que administra y opera 18 aeropuertos propios y otros cinco en sociedad con gobiernos estatales, en donde se debe de poner también la “lupa de la vigilancia”.

