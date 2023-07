En Congruencia por México no son “blancas palomas”, ni congruentes

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Integrantes de la nueva agrupación sólo buscan conservar el fuero

No, no son unas “blancas palomas” y menos aún congruentes ni democráticos, como lo quieren hacer creer en el nombre de la nueva agrupación independiente que formaron en el Senado de la República ni más ni menos que el ex coordinador de la bancada del PRI en esa instancia legislativa, Miguel Ángel Osorio Chong; la ex secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu; el ex gobernador del Estado de México, Eruviel Avila, y una de las gentes más cercanas al ex gobernador de Hidalgo, podría decirse que su incondicional, Nuvia Mayorga.

Este grupo de destacados ex priistas van a la búsqueda de tener, el año que entra, posiciones que les permitan conservar el fuero (alguna importante razón tendrán), luego de que con su salida del Revolucionario Institucional perdieron la posibilidad de reelegirse y es pertinente aclarar que es poco el tiempo que les queda en la Cámara alta y hasta en el Grupo Plural, que encabezan Germán Martínez Cázares y Gustavo Enrique Madero, levantaron la ceja porque ven en este nuevo grupo de legisladores que escogieron el nombre de Congruencia por México, una acción oportunista y convenenciera.

En anterior entrega se consignó, en este mismo espacio, si lo que buscaban este grupo de impíos senadores ahora independientes, era acercarse a Movimiento Ciudadano, que encabeza otro ex priista como Dante Delgado, pero hay muchas dudas en este instituto político, de gente como el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, sobre si aceptan a este grupo de arribistas, sobre todo porque el mandatario estatal estaría en la definición de si se lanza como candidato presidencial del partido naranja.

Además, que quienes pomposamente se hacen llamar Congruencia por México irrumpieron en la Cámara alta, pero con los dedos en la puerta, esto es, el tiempo de los acuerdos a los que buscan llegar, será muy corto con todo y que con su tristeza encima, el ex gobernador de Hidalgo haya dicho que tanto él como el grupo que encabeza: “ni nos retiramos de la política ni nos hacemos a un lado”. Pues cómo se van a retirar si es tan grande como abultado el expediente que tiene cada uno de estos senadores tras de sí y que en términos políticos se conoce como “tienen mucha cola que les pisen”, de ahí que, como se anotó en líneas anteriores, la búsqueda tan afanosa del fuero.

Durante la administración de Enrique Peña Nieto, los mencionados senadores se sintieron en “los cuernos de la luna”. Osorio Chong, desde la secretaría de Gobernación, supuso que por derecho sería el sucesor del entonces presidente en 2018, pero la vida le puso sendo revés. Eruviel Ávila llegó a la gubernatura del Estado de México y Claudia Ruiz Massieu, despachó desde la secretaría de Turismo, donde debe recordar que el gabinete peñista siempre le hizo “el feo”. Luego, la ex funcionaria llegó a la dirigencia del PRI, pero para dejarlo lleno de deudas y por qué no señalarlo, servirse de este instituto político.

Con razón, la senadora Ruiz Massieu se bajó del proceso de selección del candidato opositor. En primer lugar no llena esos zapatos y en segundo, apostó por Osorio Chong, a ver si no le sale peor. Al tiempo.

Llama poderosamente la atención las declaraciones que a diversos medios ha hecho un triste y dolido ex priista como lo es ahora el flamante senador independiente Osorio Chog:

“Es difícil platicar en una alianza donde el actor principal de un partido político ya los ha traicionado… y los va a volver a traicionar. Ese es Alejandro Moreno. No tengan la menor duda de que nuevamente habrá de faltar a su palabra habrá de faltar a la alianza”.

Lo único que revelan las palabras de hidalguense, es lo que ya se sabe en los círculos políticos. La consigna que tiene y que le dieron ni más ni menos que en Palacio Nacional, es destruir al PRI y hacer tambalear al Frente Opositor por México, porque el costo de no hacerlo, es soportar la venganza del inquilino de Palacio Nacional que sacaría a la luz todos los “trapitos al sol de estas “blancas palomas” que tienen mucho que esconder.

Municiones

*** El registro de los aspirantes presidenciales de la oposición, al 2024, de alguna manera, opacó las campañas que desde hace tiempo llevan a cabo a lo largo y ancho del país “corcholatas” y “corcholatos”, que ahora parecieran haberse trenzado en lo referente a los gastos de campaña. Dicen que han gastado algo así como 2.7 millones de pesos, sin embargo, y como lo ha anotado Ricardo Monreal, que estuvo en la Universidad de Guadalajara exhortando a que se le apueste a la educación pública, el tema de los espectaculares que tienen tres de las principales “corcholatas”, Adán Augusto López Hernández, que estuvo en Tamaulipas; Claudia Sheinbaum, en Nuevo León y Marcelo Ebrard, que dice que va ganando y no necesita acarreos sigue pendiente, porque es una realidad de que ese tipo de anuncios salen muy caros. Total, el perfil de los recorridos del “corcholaterío” bajó en cuanto la oposición empezó a moverse.

*** Lo que destacó de los registros de ayer, es que el primero en presentarse fue el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, que estuvo muy emocionado en la sede del PAN, PRI y PRD. Hace intentos denodados por identificarse con el pueblo (que no bueno y sabio), pero se hace bolas evidenciando que su perfil es otro, por lo que hay que pulir esos detalles. No obstante es válida su aspiración. Después del diputado Creel, hizo acto de presencia Xóchitl Gálvez y continuó en ese intercambio con el presidente López Obrador, agradeciéndole que se haya convertido en su jefe de campaña. En fin, el problema que habrá que sortear de la mejor manera posible, es que este proceso se vaya a convertir en un enfrentamiento entre el diputado Creel y la senadora Xóchitl Gálvez.

*** ¿Con qué cara habla la flamante secretaria de Energía, Rocío Nahle? Resulta que la siempre eficiente y servil funcionaria apoyó una de las más recientes ocurrencias de su jefe para demandar que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tengan “voluntad política, ética y moral” y se bajen el sueldo”. Si alguien carece de estos conceptos es la titular de la SE. ¿Y las pipas que llevó a Dos Bocas para simular que ya está refinando”, ¿y las inundaciones que colapsan este elefante blanco de López Obrador? ¿y el excesivo costo de Dos Bocas?, ¿de eso no va hablar la secretaria Nahle?

