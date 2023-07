Tiro y en la pata izquierda

Carlos Ramos Padilla*

Seguro se sentía, dominaba el amplio espectro social, estaba decidido y él mandaba, y zas, le han demostrado que debe y tiene que cambiar de estrategia. AMLO ha sido el mejor promotor de Lilly Téllez y de Xóchitl Gálvez. Por Lilly, el Presidente no se presentó al Senado para que “no le faltaran el respeto a la investidura”. A Xóchtil le negó el acceso a Palacio Nacional y ahora intenta disminuirla diciéndole “oligarca”. He señalado que parte de la estrategia de Morena es hacer creer que no hay oposición, que el mandamás es Claudio X. González acompañado por Carlos Salinas de Gortari.

Dice AMLO que él será el “destapador” del candidato de la oposición y no ha cumplido. Xóchitl irrumpió de golpe en la contienda y se posicionó como aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México.

AMLO ya ve la vulnerabilidad de Sheinbaum, es pequeña, improvisa mal, deja ver su incultura, se sostiene repitiendo frases del tabasqueño, no presenta iniciativa. Se está desplumando la acartonada “gallina” preferida. Del otro lado, la hidalguense, Xóchitl, se asemeja más al pueblo que lo que vende Claudia. Xóchitl se ha metido a las entrañas de las comunidades vulnerables e indígenas. Claudia presume ser activista de grupos de choque. Xóchitl es aspiracionista, es ingeniera. Con especialidad en robótica, inteligencia artificial, edificios inteligentes, sustentabilidad y ahorro de energía, la otra es oportunista, arribista. Xochitl puede presumir fue reconocida como empresaria del año en 1994 y 1995. Cuatro años más tarde se le reconoció como una de las 100 líderes globales del futuro del mundo, en el Foro Económico de Davos, Suiza.

En el salón de enfrente se anticipa un rompimiento de Marcelo con Morena. Está dolido porque Sheinbaum le supera en popularidad y escribió en redes: “Ya camino a Monterrey. Vi la encuesta de El Universal hoy. Nada más recuerden que en la elección del Estado de México se equivocó por más de 10 puntos. No tiene credibilidad, pura propaganda. Sonrían, todo va a estar bien”.

Pero quién les va comiendo el mandado es Adán Augusto, que está fuera de la pugna y hostilidad entre Ebrard y Sheinbaum. Marcelo, con mala puntería, descalificó a la encuestadora Buendía&Márquez y cada día se da cuenta de que aun con la poca simpatía de la ex jefa de Gobierno, tiene la “cargada”presidencial.

El tiempo electoral aún no comienza y el terreno ya está calientito. AMLO está enojado y arremete nuevamente con los medios de comunicación y con sus opositores. Diario lo hace. Cae entre ataques y señalamientos baratos como acusar a los secuestradores con sus papás y abuelos en un asunto delicadisimo como la seguridad en Chiapas. Le asusta al Presidente la información sobre el robo a una joyería en Plaza Antara porque le roba espacio a sus “corcholatas”.

No acaba de desmentir si es verdad que pipas transportan gasolina a Dos Bocas para llenar un contenedor y asegurar que ya se está refinando el combustible. El Presidente anticipadamente ya soltó y disparó y se dió en el pie y en el izquierdo.

Allá en la llamada oposición, personajes como Santiago Creel, Enrique de la Madrid y José Ángel Gurría destapan iniciativas innovadoras. Ninguno arremete contra el otro como ocurre con los morenistas. En pocas palabras, a AMLO se le está desfundando su proyecto electoral y del otro lado, los aspirantes superan por mucho los intereses partidistas de grupo y por ellos mismos, con su agilidad y agudeza, ya son quienes marcan la agenda.

