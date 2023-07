Válido que Israel Rivas se registre como aspirante en Frente Amplio por México

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Más que “fuego amigo”, que Mario Delgado siga atacando a Ricardo Monreal

Totalmente válido y como una esperanza más de quienes están actual y totalmente desencantados de haber votado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de 2018, que Israel Rivas se haya subido al proceso interno en el que el Frente Amplio por México decidirá quién será su candidato o candidata presidencial.

Su trayectoria avala esta acción en la que un ciudadano de a pie, haya sido el sexto en subirse a este proceso inédito. El sabe que las posibilidades que tiene no son muchas, pero respalda esta acción ciudadana.

Israel Rivas es conocido por ser el vocero de los niños y niñas con cáncer, a los que esta errada y llamada Cuarta Transformación les ha negado el legítimo derecho que tienen tratamientos y medicinas.

“Me mueve haber tenido una hija con cáncer y haber visto el drama de muchas personas que no tienen medicamentos”, dijo Rivas cuando acudió a la sede del PRD.

En este orden de ideas, bien vale la pena recordar que en México, de acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública, (INSP) la muerte por cáncer en niños de entre 5 y 14 años, ocupa el primer lugar y la sexta en niños menores de 5 años y esto es algo que hace como que no sabe el presidente.

Asimismo, de acuerdo a la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, (AMANC), en nuestro país, cada 90 minutos desafortunadamente, se registra un nuevo caso de cáncer infantil, lo que totaliza alrededor de cinco mil nuevos pacientes cada año, además de que México tiene un promedio anual de dos mil 150 muertes por cáncer infantil en la última década, y tanto a estos nuevos casos como a los anteriores, esta errada y llamada cuarta transformación les cierra la puerta y el sistema de salud como el de Dinamarca no llega. Israel Rivas surge de un sector de la ciudadanía que ve a los políticos tradicionales lejanos, sin embargo, al acudir a registrarse, hizo un llamado precisamente a esa ciudadanía a que se sumen a la cosa pública, porque es un hecho de que ya se acabaron los tiempos en que la sociedad permanecía pasiva ante el hacer y deshacer de los partidos políticos.

Obviamente,este activista comprometido, no cuenta con recursos, no obstante, Rivas señala que no se necesitan muchos espectaculares ni muchos recursos para juntar las firmas solicitadas. Reconoce que no va a ser fácil, “pero no va a ser imposible”.

Y hablando de los registros de aspirantes presidenciales, en la tienda de enfrente, es decir, en el “corcholaterío”, hay algo digno de destacar, Ricardo Monreal exhibe, y con razón, ni más ni menos que al dirigente de Morena, Mario Martín Delgado, al indicar que es algo que va más allá del “fuego amigo”, que el líder morenista lo siga atacando y ahora sostenga que el senador con licencia sea —supuestamente— quien más ha gastado en estos recorridos y campañas no-campañas. En diversas entrevistas, el doctor Monreal recordó cómo sistemáticamente ha sido excluido de esta carrera, al tiempo que rechazado por los llamados duros de Morena, que -es bien sabido-, son comandados por la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a la que por cierto, hay que preguntarle cómo la recibieron en un conocido restaurante de Monterrey, que la hizo “tragar bilis”.

Bueno, aunque de por sí la ex funcionaria capitalina está que “no la calienta ni el sol” -pese a que su jefe sí se calienta-, por la irrupción de la senadora Xóchitl Gálvez en el proceso interno de la oposición porque eso le ha quitado foro y ha sumado a otra mujer a esta contienda.

Así que, ¿le dará tiempo a la señora Sheinbaum para seguir con la guerra -a veces sórdida, a veces no tanto-, que emprendió en contra de Ricardo Monreal y de otra “corcholata” que la sigue de cerca, Marcelo Ebrard?

Municiones

*** ¡Nooo, no me baje, me subí!”, explicó José Angel Gurría cuando le preguntaron por qué había comunicado su decisión de no participar en el proceso de selección interna del candidato presidencial de la oposición. “Estoy muy desafiado porque la tarea es enorme”, respondió el ex secretario general de la OCDE, al dar a conocer que prefirió hacerse cargo de la elaboración del plan de gobierno que llevará quien resulte ser el candidato o candidata del Frente Amplio por México.

*** Por cierto, muy temprano ayer, Enrique de la Madrid Cordero acudió a registrarse y se comprometió a que siempre va a respetar las reglas de este proceso y como parte de su estrategia, tiene planeado recorrer todo el país. Asimismo, De la Madrid se refirió a las críticas que le ha dirigido López Obrador y le pidió que deje de meter las manos en este proceso interno de la oposición y mejor se dedique a gobernar, porque es un hecho que nuestro país está en llamas. Hizo también una ironía sobre los incontables fracasos del inquilino de Palacio Nacional, que sostiene supuestos logros solo con palabrería. Hasta tuvo tiempo De la Madrid para sentarse a tomar un café, acompañado de su familia.

*** Hoy seguirán los registros en la oposición. Primero será el perredista Silvano Aureoles Conejo y por la tarde, hará lo propio la senadora Beatriz Paredes. Pero sin duda, el viernes será un día de mucha expectación porque según lo ha anunciado, se presentará a registrarse ni más ni menos que el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien dice ser un perseguido de esta errada y llamada Cuarta Transformación.

*** El flamante presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, dejó entrever algunos de sus temores de no llegar a ser el candidato de Morena al gobierno de Puebla. Primero, se refirió a la carrera de las “corcholatas” al señalar que: “Yo hago votos de que todos estemos serenos, de que salgamos unidos y que no repercuta en la Cámara de Diputados o de Senadores”. Agregó que “si todo sale bien, seguramente no habrá convulsión interna y en el periodo del 15 de septiembre al 15 de octubre puede haber una definición para las nueve gubernaturas, no sólo para Puebla”. Que le avisen al diputado Mier que un familiar suyo le lleva la delantera y por lo que se observa hasta el momento, nada podrá hacer al respecto. Asimismo, Mier Velazco manifestó que los procesos estatales podrían demorarse como consecuencia de alguna controversia de la o los aspirantes morenistas a la Coordinación Nacional. Pues que le avisen también que contradicciones y enfrentamientos entre las “corcholatas”, ya los hay.

*** En la Permanente, a los legisladores morenistas tarde se les hace para que Santiago Creel, renuncie a la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para, de plano, “agandallársela”. ¡Qué tal!

morcora@gmail.com