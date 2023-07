Sheinbaum sigue firme, ante un Ebrard que se desinfla

Derecho de réplica

José Luis Montañez

La aspirante a la candidatura presidencial nos visita este 18 de julio

Con las encuestas a su favor, el próximo 18 de julio Claudia Sheinbaum Pardo visitará Quintana Roo como parte de la promoción de su proyecto político para encabezar los proyectos de La Cuarta Transformación, con miras a la elección presidencial de 2024.

De acuerdo con diversas encuestas divulgadas esta semana, la morenista se mantiene como la aspirante con la mayor intención de voto entre la población y como la mejor valorada en atributos como cercanía a la gente, honestidad y su capacidad de cumplir lo que dice.

Ante este panorama, la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México sigue en el primer lugar de los sondeos entre los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, aproximadamente 10 puntos arriba de Marcelo Ebrard Casaubon, quien en los últimos 15 días ha registrado una baja en todas las mediciones, debido, en parte, a sus declaraciones desafortunadas donde propuso a uno de los hijos de Andrés Manuel López Obrador como titular de una supuesta Secretaría de la Cuarta Transformación, entre otras cosas que se le han ido por ahí, pues se le ha enredado la lengua.

Marcelo se ha estancado en las preferencias

Así las cosas, Ebrard Casaubon se ha estancado entre las preferencias y el que ha subido ha sido Adán Augusto López y prácticamente se encuentran empatados en el segundo lugar, mientras que Claudia sigue manteniendo la ventaja, está sólida y prácticamente va a paso firme rumbo a la encuesta que definirá quién será el candidato morenista para la Presidencia de la República en 2024.

Hay que señalar que muchos consideran que es el tiempo de las mujeres y que por esa razón ven que Claudia sí llegará a la Presidencia de México el próximo año, pues piensan que sería un acto de justicia para todas las mujeres en el país y así lo considera también gran parte del conglomerado femenino.

En cuanto a la visita de Sheinbaum a Quintana Roo, encabezado por la gobernadora María Lezama, éste es uno de los estados más fuertes que la apoyan en el país, donde muchos quintanarroenses nunca han dejado de mostrar sus preferencias para que Claudia sea la candidata a la Presidencia de la República en 2024, por parte de Morena.

Aquí cabe señalar que, hasta este momento, cerca de 20 gobernadores de extracción morenista están ya alineados con Sheinbaum Pardo porque han visto que su figura política es sólida y su proyecto político es serio.

En el caso de Ebrard Casaubon, considerado el favorito de las clases medias, o así se le veía, todo parece indicar que se está desinflando, se está diluyendo, pues las encuestas no lo favorecen y esto lo ha hecho pensar en buscar otro tipo de posiciones. En su círculo muy íntimo, dicen, al ex canciller se le ve desanimado, lo ven desgastado y hasta fastidiado porque no ha podido superar a Claudia Sheinbaum en las preferencias.

Visita de Sheinbaum a Quintana Roo

En el marco de su gira por el país para promover los éxitos de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo visitará Quintana Roo este 18 de julio, informó la diputada morenista Anahí González, Coordinadora General de su proyecto social en el estado.

La diputada federal se dijo motivada y optimista por el arribo de la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México donde se le espera, enfatiza, con los brazos abiertos: “Claudia es fundadora de nuestro movimiento, líder y protagonista de los cambios más profundos, por lo que siempre será un orgullo escuchar su visión y sus propuestas para el gran proyecto de nación. Todas y todos están invitados desde ya a participar en el encuentro”.

La legisladora cancunense destaca que Claudia Sheinbaum impulsa la revolución de las conciencias desde diversos ámbitos, ya sea como científica, servidora de la nación, aliada del presidente y mujer de lucha social. Le distinguen sus resultados positivos en la capital del país, su honestidad, sus valores y sus convicciones. Como mujer y fundadora del movimiento, me enorgullece promover sus cualidades”, resalta la diputada Integrante de las Comisiones de Igualdad de Género, Bienestar y Turismo en la Cámara de Diputados.

Crece inversión pública estatal

La Secretaría de Finanzas y Planeación de Quintana Roo (Sefiplan dio a conocer que, durante el segundo trimestre de 2023, Quintana Roo destinó más de 178.6 millones de pesos para inversión pública, es decir, 86.2 millones más que en el primer trimestre de este año.

De manera específica, explicaron que el registro de proyectos de inversión pública con monto aprobado hasta el 31 de junio de 2023, abarca 45 nuevos planes distribuidos en el sector de agua potable y saneamiento, desarrollo urbano, educación, salud y movilidad.

Los proyectos se adhieren a los cinco contemplados para el primer trimestre, con un monto aprobado de más de 92 millones de pesos, destinados al sector de agua potable, deporte y desarrollo social, con lo que aseguran, que se refrenda el compromiso por brindar servicios de calidad a la población.

De tal manera, que los proyectos de inversión pública con monto aprobado por la Sefiplan durante el segundo trimestre de este año, son 25 en agua potable y saneamiento, siete en desarrollo urbano y otros siete en el sector de educación; asimismo son cinco para el sector salud y uno en movilidad.

El Registro de Proyectos de Inversión Pública con monto aprobado de la Sefiplan suma 50 acciones y una inversión de más de 271 millones de pesos, durante los primeros seis meses del año.

En este marco, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Delegación Quintana Roo, Ulises Morales Estrada, argumenta que es precisamente la inversión pública estatal la que fortalece y puede mantener la cadena de valor de la industria de la construcción, desde la comercialización de varilla e insumos derivados del acero, cementeras, concreteras, ferreterías, tiendas de pinturas y otros.

“De acuerdo a lo previsto, es durante el inicio del segundo trimestre cuando arrancan las licitaciones de obras públicas y se buscará que las empresas quintanarroenses participen en las respectivas licitaciones de manera muy fuerte”, dijo.

Y concluyó que el gobierno del estado hará una inversión de aproximadamente mil 600 millones de pesos, mientras que, el gobierno federal invertirá 40 mil millones de pesos en toda la geografía estatal, lo cual podría ser de beneficio para las empresas locales, que se sumen a cada proyecto.

