López Obrador violó el principio de imparcialidad, decretó el Tribunal Electoral

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Parecía que, tanto el oficialismo como la oposición, iban “por la libre”, sin respetar las normas que ellos mismos aprobaron para evitar abusos en los procesos electorales y sin ser tocados por las autoridades que deben obligar a cumplir las normas.

Ayer, finalmente, la situación cambió por decisión de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al considerar que el presidente Andrés Manuel López Obrador, con sus peroratas en sus cotidianas conferencias desde Palacio Nacional, vulneró los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, en detrimento de los procesos electorales en curso y el federal, próximo a iniciar.

Los magistrados consideraron que, por tratarse de mensajes de

naturaleza electoral, las palabras del primer mandatario “pudieron generar una influencia indebida y un impacto en la ciudadanía que recibió la información”, al expresar su preferencia electoral durante el periodo de inter-campañas de los procesos electorales locales en el Estado de México y de Coahuila y en vísperas del inicio del proceso electoral federal 2023-2024.

En este caso, la decisión del TEPJF se puede considerar una “llamada a misa”, pues las leyes no prevén sanciones para los servidores públicos, por lo cual los magistrados se limitan a dar vista al órgano Interno de Control de la Presidencia de la República y al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano los cuales, por supuesto, no actuarán contra su jefe.

El fallo del Tribunal Electoral fue en respuesta a denuncias presentadas por legisladores del PAN, del PRD y de MC por considerar que el titular del Ejecutivo Federal infringió las normas electorales con sus comentarios en materia política durante su conferencia de prensa transmitida el 27 de marzo.

“El hecho de que manifestara que hay un plan, que nombra C, el cual, a su decir, consiste en no votar por el bloque conservador para que siga la transformación, y que ni un voto a los conservadores, sí a la transformación, implica de forma directa un llamado expreso a no votar por una opción política que refiere como ‘bloque conservador’ y hace un llamado así a continuar con la ‘transformación que inició en 2018’”, expone la sentencia.

Lo que tal vez resulte más molesto para López Obrador es que, por unanimidad, el TEPJF ordenó inscribir su nombre en la lista de infractores electorales de la ley electoral, por considerar que violó el principio de equidad en la contienda e hizo un uso indebido del ejercicio de recursos públicos por sus expresiones en la mañanera del pasado 27 de marzo que tuvieron impacto en las elecciones del Estado de México y Coahuila.

En su llamado, los magistrados electorales incluyeron al vocero presidencial Jesús Ramírez, y otros funcionarios de la Presidencia y del gobierno federal denunciados por haber infringido la ley al emitir opiniones electorales en periodo de veda, en la mencionada conferencia matutina del 27 de marzo pasado.

Por otra parte, el presidente y sus empleados públicos no acataron la medida cautelar ordenada por el Instituto Nacional Electoral (INE), en la que se instruyó retirar la transmisión de la conferencia de las redes sociales de la Presidencia. Además, el primer mandatario incumplió con las medidas cautelares que le impuso la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) para retirar las declaraciones denunciadas de las plataformas oficiales y de las redes sociales.

En consecuencia, también se ordenó dar vista al mencionado Órgano Interno de Control de la Oficina de la Presidencia para que aplique la sanción correspondiente al presidente Andrés Manuel López Obrador, como a sus subordinados, así como al OIC del SPR para que aplique sanción a su director, Jenaro Villamil, por el uso indebido de recursos públicos en la organización, producción y difusión al utilizar recursos materiales, humanos y económicos para la realización de la mañanera en la que se hicieron las expresiones contrarias a la ley electoral.

Lo anterior, concluyeron los juzgadores, afectó los comicios que en ese momento estaban en curso en Coahuila y el Estado de México y frente a los de 2024 que iniciará en septiembre próximo, “al generarse una posible desventaja electoral a los partidos políticos contendientes”.

Todas las resoluciones de la Sala Especializada pueden ser impugnadas ante la Sala Superior de este mismo TEPJF.

Por cierto, el presidente López Obrador no sólo tuvo reveses en el sector público, sino también en el medio privado, en concreto en lo que antes calificaba de “benditas” redes sociales, pues YouTube “bajó” otra mañanera del inquilino de Palacio Nacional.

Esto, luego de que el mandatario proyectara la canción de Grupo Frontera y Bad Bunny, lo cual viola la política de derechos de autor en YouTube. En consecuencia, la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador de ayer fue retirada de los canales de Gobierno de México y los personales del mandatario y sus colaboradores.

“Video no disponible. Este video incluye contenido de The Orchard Music, que lo bloqueó por motivos relacionados con los derechos de autor”, se muestra al intentar reproducir la mañanera.

En la referida conferencia, López Obrador aseguró también que a las mañaneras ya les queda poco más del uno por ciento.

A las conferencias “ya les queda uno por ciento, ya se nos está acortando el tiempo, el porcentaje, pero todavía nos queda un poco más de uno por ciento”, dijo el político tabasqueño.

AMLO tiene quien le cuide las espaldas en la Suprema Corte

Si la mencionada sentencia puede abonar para que aumenten las agresiones de López Obrador contra el Poder Judicial Federal, también recibió una noticia que le puede resultar alentadora.

Esto porque se dio a conocer una ponencia de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, que propone rechazar la controversia constitucional del INAI contra el Senado de la República por no designar a sus comisionados, lo que extendería su falta de quorum.

De acuerdo con el documento que apareció en la página de Internet de la Corte, la ministra planteará al Pleno declarar la inexistencia de la omisión acusada por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) contra el Senado debido a que los legisladores, indicó, sí han realizado acciones para designar comisionados, pero no han logrado un consenso.

“En el caso concreto, sí se han llevado a cabo diversas actuaciones relacionadas con el proceso de designación, las cuales, incluso han concluido con la designación de dos personas comisionadas que fueron objetadas por el presidente de la República, así como el rechazo de un candidato diverso por el Pleno del Senado por no alcanzar la mayoría requerida para su nombramiento”, señaló la ministra.

“Es relevante tomar en cuenta las acciones que ha llevado a cabo para el proceso de designación, toda vez que el resultado que alega se compone y es fruto de una serie de determinaciones que este Tribunal considera soberanas y discrecionales”.

Como se aprecia, la ponencia de la ministra incondicional de López Obrador está enfocada en defensa de la mayoría oficialista del Senado, pero en realidad sirve para agradar al primer mandatario, que ha ordenado a sus huestes dejar paralizado al INAI, al cual inclusive tiene planeado desaparecer en caso de que prospere su “plan C”, que pasaría por obtener mayoría calificada en el Congreso.

“No tengo cola que me pisen”, asegura Beatriz Paredes

al registrarse como candidata del Frente Amplio

Al registrarse como candidata al supuesto cargo de organizador del Frente Amplio por México (en realidad precandidata presidencial), la experimentada senadora priista Beatriz Paredes Rangel presumió sus amplios conocimientos y una trayectoria de “congruencia” para tratar de superar a la llamada cuarta transformación y aseguró: “No tengo cola que me pisen, seguimos adelante en este proceso sin renunciar, ni ocultar, ni disfrazar mi biografía“,

Paredes señaló que gobernar es un asunto serio, pero que la política se ha convertido en un vodevil.

Apoyada en un bastón que, dijo, es de mando, pero que en realidad utiliza por una lesión en un accidente, aclaró que el actual momento político es “un parteaguas que define si el horizonte de nuestra patria será el de la evolución democrática o será el de la regresión autoritaria”.

riparcangel@hotmail.com