Hasta el 35% de las gasolinas vendidas en el país están adulteradas, alertan especialistas

Detectan exceso de alcoholes

En las mezclas se le añaden también naftas para bajar precio y aparentar cumplir con la norma

Más de una cuarta parte de las gasolinas que se comercializan en México están adulteradas, es decir que tienen presencia de alcoholes en una proporción superior a lo permitido normativamente y así aparentar cumplir con la NOM 016.

Andrés Gutiérrez Torres, CEO de Ciefsa, empresa especializada en servicios de análisis químicos de productos petrolíferos, indicó que lo autorizado de alcoholes es de 5.8% de alcoholes, pero muchos de los combustibles que se venden en el país rebasan este porcentaje y llegan hasta el 20%.

En un webinar organizado por la Onexpo sobre adulteración de combustibles, el directivo explicó que el que el combustible esté adulterado no quiere decir que no cumpla con las pruebas control de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), ya que explicó que algunos combustibles pueden aparentar cumplir con la NOM 016, que regula la calidad de los mismos.

Gutiérrez Torres precisó que existen dos tipos de combustible adulterado: uno es de mala calidad y otro no lo es, pero no cumple con los porcentajes permitidos de mezcla

“Ojo aquí, el que esté adulterado no quiere decir que no cumpla con las pruebas control de la Comisión Reguladora de Energía; si hicieran las pruebas totales como un importador o como un productor, te darías cuenta en qué parámetros no cumples, pero los laboratorios que estamos para auxiliar a la Comisión no tenemos la capacidad de específicamente reportar ese valor en la información que vemos, ni siquiera los tenemos muchas veces autorizados por parte de la Comisión”, señaló.

“Estamos teniendo en algunas zonas del país gasolina con una calidad que no veíamos desde los años 80 en cuanto todavía las cantidades de compuestos aromáticos altamente cancerígenos estaban permitidos. Por lo que no sólo es un problema fiscal y de medio ambiente sino de salud”, refirió.

El director general de Ciefsa detalló que en las adulteraciones se utilizan aceites minerales en el caso del diésel, con lo que abaratan el costo final del producto. En el caso de la gasolina la mezcla más común era la naftas, pero se comenzó a utilizar el etanol en un porcentaje mayor a lo que marca la NOM.

“Llegan diferentes cargamentos de productos: gasolina, naftas, alcoholes y empiezan a mezclarlos. Anteriormente se utilizaba etanol, pero con la subida de precio se comenzó a utilizar otros alcoholes como metanol”, manifestó.

Explicó que está adulteración se realiza en patios de maniobra donde se descarga el producto y son sustituidos con productos de mezclas de naftas, alcoholes o alcoholes industriales.

El especialista explicó que generalmente la adulteración de combustibles a través de aromáticos se presenta en el occidente del país, en la parte del Pacífico. Mientras que en la parte centro del país, Monterrey, Tamaulipas, así como partes de Veracruz y Puebla se encuentran generalmente más alcoholes.