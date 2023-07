UAEMéx comienza cuarta temporada de teatro para disfrutar en verano

Toluca, Estado de México.– Con un total de cinco puestas en escena, la Compañía Universitaria de Teatro (CUT) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) arrancará su cuarta temporada del año, durante los meses de julio y agosto.

El director de la CUT, Juan Carlos Embriz Gonzaga, señaló que durante esta temporada, el teatro universitario formará parte de distintas actividades como la Feria Internacional del Libro Estado de México 2023 (FILEM), la 21a Semana Internacional de la Dramaturgia 2023 y el V Encuentro Regional de Talento Artístico Estudiantil en Modalidad Teatro de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

Dentro de la FILEM 2023, la CUT participará en el reconocimiento a la vida del teatro en el Estado de México, principalmente en Toluca. Asimismo, participará en la 21a Semana Internacional de la Dramaturgia 2023, en donde se contará la participación de dramaturgos internacionales como Boris Schemann, Emile Lasman, Celine Delbecq y David Paquet.

De igual forma, la UAEMéx participará en el V Encuentro Regional de Talento Artístico Estudiantil en Modalidad Teatro, el cual tendrá lugar en la Facultad de Humanidades de esta casa de estudios, donde se presentarán las obras All You Need is Love, dirigida por Dalia Inés Conteras Gonzaga y El Enfermo Imaginario, a cargo de Israel Ríos. Este encuentro se llevará a cabo los días 26 y 27 de agosto.

Por otra parte, dentro del Teatro Universitario de Los Jaguares se podrá disfrutar de la puesta en escena De Pícaros y Bribones, bajo la dirección de Rolando López, una obra del teatro clásico español del siglo XVI, de Lope de Rueda, y se caracteriza por ser una comedia de los entremeses y cervantinos, que son llamados géneros menores del teatro. Estará disponible del 6 de julio al 27 de agosto, en un horario, de jueves a sábado, a las 17:00 horas y el domingo, a las 16:00 horas.

También se podrá disfrutar de la obra Llueve, bajo la dirección de Néstor Uriel Zepeda Puebla, un trabajo que enmarca la necesidad de hablar de la ansiedad y la depresión, desde las vivencias de los seres humanos y la cercanía que poseen ambas enfermedades. Se podrá disfrutar a partir del 6 de julio y hasta el 27 de agosto, en un horario de jueves a sábado, a las 19:00 horas, y el domingo, a las 18:00 horas.

Asimismo, se presentará la obra de teatro infantil Un Mundo Nocturno, dirigida por Edgar Huitrón Martínez. Esta puesta en escena busca recordar el trabajo de la dramaturga mexicana Teresa Valenzuela, escritora de esta fábula que narra la historia de una abeja que quiere ser artista. Las infancias podrán llevar a su familia al teatro los sábados y domingos, del 8 de julio al 27 de agosto, a las 13:00 horas.

En tanto, en el Teatro Universitario de Cámara “Esvón Gamaliel” se presentará la obra Tambache de Cachivaches, una comedia que retoma elementos del teatro de carpa, el cual iba dirigido al público popular y comprendía diversos números artísticos que hacen crítica social y política. Bajo la dirección de Néstor Uriel Zepeda Puebla y de Adalberto Téllez Gutierrez, esta obra se podrá disfrutar los jueves y viernes, del 6 de julio al 25 de agosto, a las 17:00 horas.

Finalmente, se presentará en escena la obra Baño de Damas, dirigida por José Cotero, desarrollada por el estudiantado de la Licenciatura en Artes Escénicas de la Facultad de Humanidades, la cual estará disponible los lunes y martes, del 7 de julio al 31 de agosto, a las 17:00 horas.

Cabe hacer mención, que la CUT suspenderá las presentaciones de las obras en el periodo vacacional del 17 al 31 julio, reanudando sus actividades a partir del jueves tres de agosto.