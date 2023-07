Don Porfirio

Carlos Ramos Padilla*

Falleció un buen amigo, de los que aportan, de los que se aprende, Porfirio Muñoz Ledo a los 89 años de edad. Es un indiscutible referente para comprender la historia moderna del país. Estratega, ufólogo, polemista, orador, culto, informado y contestatario.

Nunca se esperó una traición tan abierta de Andrés Manuel Lopez Obrador personaje en quien confió y apoyó. Le hizo notar que estaba en franca reprobación al plantón de Reforma y el último gran golpazo que recibió fue la chicana de Morena y Mario Delgado para impedirle acceder a la presidencia de ese partido.

A su manera y con ciertos atropellos y acorralado por la fractura política actual, intentó dedicar su último aliento a luchar en favor de la democracia solicitando la comparecencia de los viejos políticos del país.

Intentó formar grupos de reflexión y acción y, no sólo presentía, afirmaba que el sistema político había caído en una terrible corrupción y manipulación tóxica de las clases vulnerables. Protagónico y protagonista, enorme tribuno universitario y constructor de la vida parlamentaria, Porfirio fue pieza clave en 1986-1988 para impulsar la transición democrática.

Intensas charlas sostuvimos como amigos, pero también fuertes enfrentamientos en los medios de comunicación. La primera ocasión que lo entrevisté en mi programa de radio se mostraba seguro, pero soberbio, entonces interrumpí el diálogo y le dije: “Entre universitarios tenemos un código, nos vemos de frente y no nos tendemos trampas”, y sin temor le señalé: “A ti te pesa el coeficiente intelectual”, entonces nació una muy cercana amistad, misma que se nutrió al ser parte de la barra política de Mexiquense TV, con sus programa Bitácora Mexicana.

Hombre espléndido. Este 23 de julio festejaría un cumpleaños más. Su biografía es impresionante. Hace apenas un par de días me encontré en un comedero con otro extraordinario amigo, Jesús Hernández Torres, y recordábamos aquella histórica escena cuando en un informe presidencial, Muñoz Ledo increpó a Miguel de la Madrid. Jesús era titular de RTC y estaba bajo su responsabilidad la transmisión del evento. Ahí lo vi operar con todo profesionalismo y gran caballerosidad respetando el libre ejercicio de la expresión y permitiendo que la nación fuera testigo de lo que acontecía. Tuve la fortuna, con ambos, de compartir horas de transmisión en mi espacio “La tertulia” en Radio Trece y en ABC radio.

Fui duro crítico de Porfirio en los últimos años por ser responsable, uno más, del gobierno que hoy tenemos y le reclamaba esa ambigüedad y comercio político que a conveniencia les obliga a cambiarse de partidos políticos sólo para cubrir cuotas personales e interés de grupo. Sabía escuchar, pero siempre tenía una respuesta inteligente. “Porfirio ya siéntate”, le decía cuando asistíamos a un comedero porque gustaba de pararse a la barra a prepararse su martini. Era una forma de lucimiento personal.

Fácil para tratar temas de ideologías políticas y conocía y bien los antecedentes de líderes mundiales. Viajaba a Europa para estudiar sobre la social democracia y entendía a la izquierda como un ejercicio digno, aunque al ser presidente del PRD se enfrentó a las llamadas tribus.

Cuando estalló el conflicto en Chiapas con EZLN lo visité, dado que varios encapuchados asaltaron y secuestraron estaciones de radio afiliadas a Radio Trece. Me escuchó y en un tono irónico me contestó: “Cabeza no gobierna pies”. Dejó muchas tareas por concluir, la principal, robustecer y reconstruir al sistema político y al gobierno de México, pero insisto y se lo remarqué, era uno de los arrepentidos, pero también uno de los responsables.

* Conductor del programa Va en serio, Mexiquense TV Canal 34.2, IZZI Canal 135 y Mexiquense Radio.