Frente Amplio por México se registra, AMLO sentirá más pasos en la azotea

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

La inequidad es fuente de reclamo: Ricardo Monreal

Más pasos sentirá en la azotea el presidente Andrés Manuel López Obrador y lo demostrará hoy en su gustadísimo “stand-up” mañanero, donde luego de seguir con la agresiva cantaleta en contra de Xóchitl Gálvez, que ha acabado por bajar sustancialmente ni más ni menos que a la “corcholata” favorita de Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum, que está más apagada que un cerillo, ahora el de Tepetitán dirigirá sus baterías al Frente Amplio por México, que acudió ayer al Instituto Nacional Electoral, (INE), a dar formalidad a esta oposición conformada por el PRI, PAN y PRD y que dejaron en claro que en este esfuerzo, no hay simulación alguna.

Sin duda, el presidente López Obrador, Morena y rémoras que los acompañan, tenían una posición mucho más cómoda antes de que la oposición entrara en acción. Como se recordará, se la pasaban criticando la pasividad de lo que hoy es el Frente Amplio por México y en una muy mala jugada, el tabasqueño, al atacar a una de las aspirantes como la senadora Gálvez, lo único que ha conseguido es proporcionarle un gran foro y hacerla crecer sobre todo, frente a quien ya consideraba tener en la bolsa, no la candidatura presidencial de Morena, sino convertirse en la primera presidenta de México, pero bien lo consigna un conocido refrán: “El pez por su boca muere” y ya lo ha mencionado en reiteradas ocasiones la propia Sheinbaum Pardo: No cualquier mujer puede llegar a la Presidencia de la República y ella, con menos personalidad que un vaso de agua, al parecer, no será; más aún, porque los problemas en la contienda interna de Morena siguen incrementándose de manera muy riesgosa.

Cuestión de revisar la carta que Ricardo Monreal hizo llegar al dirigente Nacional de Morena, Mario Martín Delgado, en la que sin mayor preámbulo y sustentado en la ley, le recuerda que, “la inequidad es una fuente de reclamo en todo proceso que se presuma democrático”, por lo que propone moderar el uso de la referida publicidad.

Lo anterior y como el propio Monreal lo explica en su misiva: “He recorrido buena parte del territorio nacional y en cada uno de los lugares que visito, así como en las carreteras y calles por las que transito, me consta la colocación de miles de anuncios espectaculares y de bardas pintadas, así como la distribución de objetos utilitarios con nombres e imágenes de algunos aspirantes”

Pero está visto que contradicciones hay en todos los partidos políticos, sin embargo, algo que llamó poderosamente la atención es que durante el registro del Frente Amplio por México, que muchos dolores de cabeza le dará a López Obrador, el líder nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, volvió a poner “el dedo en el renglón” sobre lo que la semana pasada señalara en una entrevista el senador Clemente Castañeda, respecto a que en Movimiento Ciudadano, (MC), cada vez son más los que consideran que es necesario sumarse a la oposición para construir un frente y no quedarse aislados de la conformación de un amplio proyecto que pueda ganarle al oficialismo, es decir, a esta errada y llamada cuarta transformación.

Específicamente, Marko Cortés señaló: “Nosotros hemos tenido diálogo permanente con muchos sectores y llegará el momento en que esto pueda ir avanzando de manera más clara, pero ya es visible lo que en 2021 se escuchaba. Desde 2021 había voces que decían que había que ir juntos, si hubiéramos ido juntos desde 2021, hoy ya habría una Cámara de Diputados con mayoría opositora, y por eso festejamos que hoy haya voces del partido de MC que diga que es necesario sumar para poder ganar”.

Ahora bien, no se puede soslayar la insistencia ni más ni menos de quien encabeza a MC, Dante Delgado, que en repetidas ocasiones ha reiterado por las redes sociales que “con el PRI ni a la esquina” y que la oposición es un Titanic. Pues también miles de veces, desde esa misma oposición que tanto critica el político veracruzano, lo han convocado a sumarse al frente opositor, pero una de dos, o el ex gobernador de Veracruz supone que su partido tiene alguna posibilidad para 2024, así, aislado, o bien y como lo hizo en las elecciones del Estado de México y Coahuila de junio pasado, MC se hace de lado para limpiarle el camino a Morena, ¿a cambio de qué?

Municiones

*** El próximo 23 de julio, Porfifrio Muñoz Ledo y Lazo de la Vega habría cumplido 90 años y según se sabe, estaba muy animado preparando su fiesta ni más ni menos que en Cancún. Tenía prevista una lista de 90 invitados procedentes de varios países y de todos los partidos políticos de México. Lástima que ese evento ya no pudo ser porque la muerte lo sorprendió primero. Dentro de su historia, el también ex embajador en los países bajos, presidió el PRI y PRD y colaboró en la fundación del sol azteca y de Morena, instituto político del que en los últimos meses se alejó, debido a las insalvables diferencias que tuvo con López Obrador. Que en paz descanse el gran Porfirio, un personaje que deja huella en la historia de México.

*** Ildefonso Guajardo anunció, desde Monterrey, que se bajaba de la contienda para buscar la candidatura presidencial de la oposición porque de plano dice que no consigue el posicionamiento requerido para competir. A lo mejor, entre los planes del ex secretario de Economía, espera un mejor momento para posteriormente lanzarse a la candidatura al gobierno de Nuevo León, aunque al actual mandatario estatal, Samuel García, todavía le falta un tiempo, así que ese sería un plan a largo plazo. Por lo pronto, Guajardo tendrá la tarea dentro del frente opositor, de operar la vinculación internacional. Mucho se comenta en los corrillos parlamentarios que ese es un premio de consolación para el ex diputado. ¿Será?

*** Por cierto y retomando aquello de las divisiones que se avizoran en la carrera de “corcholatas” y “corcholatos”, todo indica que Claudia Sheinbaum no está muy enterada sobre el particular, ya que desde Jalisco, al encabezar una de sus asambleas informativas, aseguró, sí, aseguró, que las “corcholatas” están más unidas que nunca. Y no, no nos vamos a quedar con las ganas de ver una cruenta división en el oficialismo. Al tiempo, y ya no falta mucho. ¡Qué tal!

