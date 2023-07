La moda

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

¿Sabrá don Andrés Manuel López Obrador que la moda es la moda y que la moda pasa de moda? ¿Sabrá que el haberle cerrado las puertas de Palacio Nacional a Xóchitl Gálvez, cuyo ADN nos lleva de una comunidad indígena del estado de Hidalgo y que podría ser más pueblo que el propio Mesías tropical tabasqueño? ¿Sabrá AMLO que al darle a Xóchitl una importancia que probablemente no tenía, lo único que hizo fue construir un Frankenstein político que terminará instalándola en Palacio Nacional, después de que “con una sonrisa”, AMLO le entregue la banda presidencial en septiembre de 2024?

No hay duda, que el protagonismo y la soberbia del señor yo-yo de Palacio Nacional ha hecho que su movimiento político este reduciéndose a una moda sexenal y sabido es que, las modas pasan de moda, sobre todo cuando no hay estrategias en las que impere la ciencia política.

Esa infame estrategia usada por la soberbia de AMLO que de manera enfermiza se ha dedicado a ser víctima a Xóchitl Gálvez la ha convertido en toda una figura política, pues la sociología nos dice que las grandes masas sociales siempre estarán con la víctima.

¿O que no Vicente Fox y el priismo convirtieron a AMLO en un mártir y el “pueblo bueno y sabio” lo arropó porque el oficialismo lo convirtió en una víctima y de ahí a Palacio Nacional?

Ilusamente, AMLO cree, y sus propagandistas también, que atacando la oriundez indígena de Xóchitl Gálvez, a quien ligan como una perversa estrategia política con Carlos Salinas y a los intereses más ponzoñosos de la derecha conservador, que ya con eso será suficiente para pavimentarle el camino a Claudia Sheinbaum rumbo a la Presidencia de la República mexicana, cuando en realidad se lo está empedrando cuesta arriba.

Sí, AMLO se está encargando de hacer con Xóchitl Gálvez la nueva moda política de México. El pasado miércoles en la mañanera, AMLO mencionó de manera obsesiva a Xóchitl Gálvez en 25 ocasiones, la mayoría de ellas de manera misógina y machista y la gente ya se dio cuenta de que el Presidente de la República está equivocado con su estrategia político-electoral, mientras que sus “corcholatas” andan gastándose nuestros dineros públicos sin ton, ni son en sus viajes por todo el país, utilizando un rancio discurso oficial que no dice nada, que no aporta absolutamente nada, que los exhibe como unas “corcholatas” títeres del titiritero de Palacio Nacional, que están violando la ley electoral con actos anticipados de campaña usando recursos públicos y por lo cual el INE ya amenazó con llegar incluso, a la cancelación de los registros de los aspirantes a la candidatura presidencial y no descarta invalidar las elecciones presidenciales de 2024. La advertencia va para “corcholatas”, “destapador” y también para las no “corcholatas”.

Al ritmo que va, AMLO terminará dando la banda presidencial a Xóchitl Gálvez, quien podría darse el lujo de viajar por todo el país en bicicleta y sin gastarse ni un solo peso, pues su principal propagandista, desde Palacio Nacional, la está haciendo de una estatura política que ni la misma Xóchitl Gálvez imaginaba hace un mes. AMLO sabe que él y su partido fueron una moda y que las modas pasan de moda y que ahora viene otra moda.

