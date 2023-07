Porfirio Muñoz Ledo

Desde el portal

Ángel Soriano

A los 89 años de edad, murió el político mexicano Porfirio Muñoz Ledo, de incomparable trayectoria en la administración pública, parlamentaria, dirigente político y diplomático que buscó, en su momento, la Presidencia de la República, sin lograrlo, dada la normal marginación al talento y la imposición de la incompetencia en los cargos oficiales.

Fue iniciador de la Corriente Democrática del PRI a inicios de la inconformidad por el modelo autoritario prevaleciente en el tricolor y murió Muñoz Ledo a la par de la decadencia del otrora partidazo, que perdió el rumbo para asociarse a sus naturales adversarios y olvidar sus orígenes nacionalistas y revolucionarios en favor de las mayorías.

Y aunque Muñoz Ledo tampoco vio cristalizado sus aspiraciones democráticas, fue dos veces secretario de Estado y dirigente de los principales partidos en México, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, embajador de México en la ONU y presidente del Consejo de Seguridad; intentó la dirigencia de Morena, pero fue marginado.

Sin embargo, sus aportaciones a la cultura político de México están plasmadas en sus obras sobre Derecho y política, en sus discursos como senador y diputado, líder social, dirigente y maestro de varias generaciones de políticos. En los últimos meses de su vida enfrentó al actual presidente y promovió la lucha civilizada en favor de la democracia y el autoritarismo. Descanse en paz el gran mexicano.

TURBULENCIAS

Andrea Chávez se enfrenta a Marú Campos

La diputada con licencia Andrea Chávez identificó el origen de la campaña en su contra, en la gobernadora panista Marú Campos, de Chihuahua, quien habría filtrado el video del vuelo privado en la que se trasladó a Ciudad Juárez a rendir un informe legislativo de su gestión, acompañada de su familia, principalmente de su abuelita, que por motivos de salud no pudo tomar un vuelo comercial, pero cuya presencia en el evento de la legisladora era importante. Se dice que la joven Andrea utilizó una aeronave del Ejército que tiene toda una o varias flotillas en disponibilidad para altos funcionarios o legisladores que lo requieran… Como un hecho histórico, y lo es, calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador el arribo a Cancún procedente de Ciudad Sahagún, Hidalgo, del primer vagón, de cuatro, que integrarán el primer convoy del Tren Maya que entrará en funciones en diciembre próximo. Y es todo un acontecimiento no sólo por tratarse de un medio de transporte que cambiará la forma de vida del sureste de la República, sino por la aplicación justificada de los recursos públicos, la tecnología y domar la agreste naturaleza de la región conservando sus tesoros artísticos. En poco tiempo se verá la grandeza de una gran obra en ingeniería, sustentabilidad y transporte en medio de la selva… Apocados los seis aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, el zacatecano Ricardo Monreal Ávila todavía conserva la esperanza de que, de ser el último, pronto recuperará la carrera para ubicarse en primer lugar, como le ha ocurrido a lo largo de su trayectoria. Es el político más completo y congruente, más allá de la frivolidad, las ocurrencias y la incompetencia que caracterizan al resto de los aspirantes del partido en el poder… En Nayarit resulta sospechoso que en forma coincidente tres comunicadores hayan sido secuestrados, Luis Martínez Sánchez Iñiguez, uno de ellos, ejecutado, y dos desaparecidos, sin que los cuerpos de seguridad en todos los niveles se percataran. No sólo deberá esclarecerse y hacerse justicia, sino debe terminar ya el ambiente de violencia que prevalece en el país… El magisterio oaxaqueño se prepara para boicotear la Guelaguetza que se inicia el próximo lunes, como lo hace de manera recurrente cada año, como medida de presión para obtener mayores beneficios para el sector.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

facebook oficial @BrechaRevista