¡Ya bailó Bertha!

Los Pozos de Carlos Pozos

Carlos Pozos

[ Lord Molécula ]

El apellido Sheinbaum es de origen judío —de Bulgaria—. Claudia Sheinbaum Pardo ha relatado que sus abuelos paternos migraron a principios del siglo XX, y ellos son originarios de Lituania; son sefardíes, y tuvieron que migrar de Bulgaria durante la Segunda Guerra Mundial. En distintas ocasiones Claudia Sheinbaum ha bromeado por cómo nombran su apellido algunos seguidores, pero ¿cuál es la manera correcta de pronunciarlo?

En la pasada columna, que titulé “El Derecho de Nacer”, les adelanté que apenas era el inicio de la guerra sucia que se avecina (mientras más nos acerquemos al mes de junio del 2024), cuando se trató de armar la idea de que la doctora Claudia no era mexicana, lo que le impediría ser la primera presidente de México en el siglo XXI, porque así lo establece el Artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Recordarán que les dije que, sin duda alguna, el apellido Sheinbaum no es tan popular como García, López, Pérez, e incluso Pozos, o bien el de Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz; pero sí es más común en la Unión Americana, Rusia, Ucrania y Argentina, entre otros países.

El escenario que proyectan los conservadores es que Claudia Sheinbaum Pardo y Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz sean las abanderadas de la izquierda y la derecha, respectivamente, para que se dé un duelo de mujeres. Sin duda, Va por México es predecible y supone que Bertha es quien puede derrotar a Claudia y basan su confianza en que la senadora afirma que sus padres son indígenas y “humildes”, lo que en la estrategia política puede ser un elemento que venda y atraiga a simpatizantes indecisos y arrepentidos, de las clases medias y media alta —sólo a ellos—.

La autollamada política “progresista” Bertha tenía sus oficinas en la residencia oficial de Los Pinos, y ahí comenzó a cambiar desde que fue localizada por los cazadores de talentos —headhunters— de Vicente Fox y de su esposa Marta Sahagún.

Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz es una mujer que, para algunas personas, cae bien; sobre todo en los sectores de alcaldías como la Miguel Hidalgo, Benito Juárez, y muchos estratos de la clase media “dorada”, que comulgan con sus pensamientos; y que ha trabajado en construir una imagen de populachera, echada para adelante, con la utilización de palabras altisonantes y ademanes poco usuales en las mujeres.

En sus andanzas con los machuchones, en el año de 2016, Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz asistió al cumpleaños del abogado Diego Fernández de Cevallos, en donde estaban los políticos más representativos de la “la mafia del poder”, entre ellos los ex presidentes Carlos Salinas y Felipe Calderón. Pero también se puede ver en el video, que ella misma grabó, a Carlos Slim, Luis Carlos Ugalde, José Antonio Meade, Olegario Vázquez Raña, Alfredo Harp Helú, Norberto Rivera Carrera, Ricardo Anaya e incluso al recién fallecido Porfirio Muñoz Ledo, y muchos más. Para que no digan que no se codea con los “fifís”.

De los más de 40 “aspirantes” que pretendían ser el o la abanderada de Va por México, muchos se fueron autodescartando para competir con las “corcholatas” de Morena, sabedores de que en un análisis de fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades (FODA) todos ellos carecen de la simpatía del pueblo y muchos de ellos son identificados por ser hijos de los regímenes neoliberales que institucionalizaron la corrupción en México.

Con una población concientizada políticamente, todos recuerdan sus nexos con Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña, que nunca dieron cumplimiento a los objetivos de la Revolución Mexicana del siglo pasado.

Bertha Xóchitl es hidalguense y va a ser vendida y será posicionada por los medios de comunicación de manipulación como ella misma se autodenomina: como “progresista”; hija de padres indígenas, que vivió en una de las comunidades más pobres del país, que “viene de abajo”, y que incluso vendió gelatinas.

La apuesta de los conservadores es que la gente diga que hay mucha diferencia entre una hija de indígenas que vivió en una de las comunidades más pobres del país, egresada del IPN, como lo hizo Bertha Xóchitl, para contrastar con Claudia Sheinbaum Pardo, a quien, en las guerras sucias y negras de política, la tachan de judía y socialista e incluso aluden que es muy difícil el pronunciar el apellido Sheinbaum. Todo porque los abuelos de la doctora migraron a principios del siglo XX durante la segunda Guerra mundial, pues ellos son originarios de Lituania.

Habrá que esperar los tiempos y su avance en esta pelea política en donde ha quedado clara la presencia de dos corrientes de pensamiento y su activismo, y ahí los tiene a la vista: los conservadores como Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, que se autodefine progresista; y los liberales de la 4T, con Claudia Sheinbaum Pardo.

Bertha tiene un pasado que inicia con Fox en el año 2000 y habrá que preguntarle: ¿cuál ha sido su aportación al indigenismo en México, o si acaso sabe hablar ñañu? Por ello sostengo que ¡ya bailó Bertha! desde ahora…