El Tribunal Federal de Justicia Administrativa de México, tiene 86 años de existencia y es un juzgado de lo contencioso-administrativo, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, encargado de dirimir las controversias jurídicas que se susciten entre la Administración Pública Federal y los particulares.

No forma parte del Poder Judicial de la Federación, pues depende presupuestalmente del Ejecutivo federal, situación que ha sido muy discutida durante años, al ser considerado violatorio del principio de División de poderes

Con ochenta y seis años el TFJA está integrado por una Sala Superior, 46 Salas Regionales distribuidas en 23 regiones y una Junta de Gobierno y Administración.

Pero amigos, lo más importante es que hay otros datos que no hablan de la importancia de este órgano impartidor de justicia, y les digo tan solo que los valores de los juicios tramitados ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa superan un valor estimado en 815,560 millones de pesos, lo que equivale al 3.13% del PIB en México.

También es preciso hacer mención que, en 18 años de litigios en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sus defensores del estado mexicano perdieron 7 de cada 10 casos.

Los datos hablan por sí mismo y le digo que se registraron 41,648 descalabros de los 57,497 asuntos vistos en el tribunal en un periodo reciente. Lo que se observa es una efectividad de 27.6 por ciento. esas derrotas judiciales costaron al erario el equivalente a 1.9% del PIB.

El presidente de todos los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, designó a 71 personas para ocupar magistraturas vacantes de salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya ratificación deberá ser dictaminada por la comisión permanente del Congreso de la Unión.

Según Carlos Loret de Mola, en diario El Universal, asegura que López Obrador, decidió renovar TFJA con la inclusión de 60 nuevos miembros y asegura que alrededor de dos tercios de estos nombramientos son personas relacionadas con Morena.

Según el “connotado periodista” la mayoría de ellos carecen de experiencia previa y presentan posibles conflictos de interés.

Loret, denuncia que, entre los designados, varios tienen una relación estrecha con Adán Augusto López, el ahora ex secretario de Gobernación y aspirante para obtener la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, que el día domingo en Uruapan, Michoacán, denunció que los de Latinus, que ya contrataron, esos son unos mercachifles, políticos, exgobernadores, yernos de exgobernadores que se han dedicado a lucrar con la necesidad del pueblo. Ya contrataron a un gatillero del periodismo y ya también me mandaron decir: “Dice, por qué no vas al estudio de Latinus, para que te hagan una entrevista”. Les digo, no, si llego a ir, capaz y me roban hasta el San Pedro y San Pablo que siempre traigo aquí cuidándome en la bolsa. Nada, tampoco con ellos. Miren, reverendos ladrones”.

Ahora que conocen de estos datos en Tribunal Federal de Justicia Administrativa, les pregunto respetuosamente: ¿consideran ustedes que el gran pendiente que usted deja a los mexicanos el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es dejar al gran enemigo del pueblo de México que es el poder judicial y su falta de purificación, para tener una verdadera justicia también administrativa?