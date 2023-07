Tecnología contra delincuencia

Desde el portal

Ángel Soriano

El ofrecimiento del ex canciller Marcelo Ebrard de poner en práctica moderna tecnología -si es que es candidato presidencial de Morena y triunfa-, para la persecución de la delincuencia y devolver la seguridad a la población, ha sido recibida con escepticismo toda vez que, si el Estado mexicano cuenta con los recursos, se preguntan ¿porque no la han puesto en práctica?

Evidentemente que la propuesta debe ir acompañada con medidas adicionales, porque la mejor tecnología es burlada por la delincuencia que conoce las entrañas del aparato policiaco y de persecución y, de acuerdo a los enterados, posee recursos superiores a los del mismo Ejército, no sólo en armamento más poderoso, sino tecnológico.

Y en esta lucha de buenos contra malos, la raíz del mal viene desde la corrupción desde dentro de las corporaciones policiacas-delincuentes, con capacidad para burlar cualquier tipo de vigilancia como lo demuestran hechos recientes, como el frustrado robo a la casa habitación del ex presidente Felipe Calderón, como también lo fue el ex presidente Echeverría.

Tecnología y capacidad de decisión para el combate a la delincuencia debe ir a la par porque todo mundo está enterado que la acción ilícita viene de la impunidad y la tolerancia, flagelos que ningún gobierno ha podido erradicar pues las bandas manejan mejor el sentido común y la debilidad de las autoridades hacia el cohecho y la complicidad.

TURBULENCIAS

AMLO es destapador de corcholatas

Una vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador acertó en la nominación de la senadora panista Xóchitl Gálvez como candidata presidencial del Frente Amplio por México, ahora hizo lo propio con Santiago Taboada para el gobierno de la Ciudad de México, “pese a sus escándalos en el cartel inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez”. Taboada respondió que el FAM está fuerte “y dará una lección de democracia a Morena y a sus aliados PT y PVEM en las elecciones del 2024”… El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, le apuesta más a la división en Movimiento Ciudadano al indicar que no le disputará el liderazgo -una vez que se ha descartado como candidato presidencial- a Dante Delgado que se mantiene “indeciso” entre sumarse o no al FAM y en apoyar a la arrolladora panista Xóchitl Gálvez. El amago de Alfaro de retirarse de la política es una estrategia tendiente a reforzar su liderazgo en MC para consolidar su posición rumbo a los comicios del 2024… Propone el senador Alejandro Rojas Díaz-Durán -sustituto de Ricardo Monreal entregar la Medalla Belisario Domínguez post mortem recientemente fallecido Porfirio Muñoz Ledo por su contribución a la construcción de instituciones y a la vida democrática de nuestro país. Otros opositores como don Luis Álvarez, Carlos Castillo Peraza y el ex rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, la han recibido también… Ante los amagos de boicot a la Guelaguetza, a cinco días de iniciarse, el gobernador Salomón Jara ofreció diálogo abierto y transparente a la sección XXII del SNTE y reconoció que cumplir al 100% sus demandas son difícil, dado el enorme rezago educativo de décadas que hay en el estado. La lucha magisterial, como la Guelaguetza, es una tradición en el estado… Pese al enorme costo y falta de infraestructura para cubrir el territorio nacional, hasta ahora suman 13 los aspirantes a la candidatura presidencial de los dos proyectos de Nación. Hay que reconocer que es difícil que alguno de ellos conozca en su totalidad la República, y quizá su aspiración sea viajar para conocer la belleza del país con recursos federales y promocionarse para otros cargos de elección popular. Es válida la lucha democrática y las aspiraciones de servir a la Patria, pero deben reconocer sus limitaciones…

