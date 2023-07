INE, florero

Espacio Electoral

Eleazar Flores

METICHE AL MÁXIMO-. El calificativo es para entenderlo, ahora desde el punto de vista legal, AMLO sigue violando a placer el marco jurídico electoral, pues a diario, y muchas veces al día, ataca a políticos de la oposición aspirantes a la Presidencia.

Con ese silencio, el INE ha pasado de descafeinado a FLORERO con una consejera presidenta que escucha lineamientos mediáticos del vocero presidencial, Jesús Ramírez, y acompañada de sus colegas CONSEJEROS, se sienten realizados al visitar al inquilino de Palacio Nacional.

Desde antes se vio, pero después de entonces se acentuó la línea declarativa de los consejeros, pero sobre todo de la presidenta consejera del INE, Guadalupe Taddei Zavala, pero si lo anterior fuera poco, NINGUNA SANCIÓN se ha impuesto ni a las “CORCHOLATAS” y menos al presidente Andrés Manuel López Obrador

Con lo consejeros de ESTE INE iremos a la elección presidencial en julio de 2024, así que prepárese para que el mínimo error de la oposición SE MAGNIFIQUE y en el bando oficial SE IGNORARÁ o pasarán por alto -por parte del INE- las infracciones, pero aumentarán en campañas, al tiempo.

LORD MOLÉCULA-. En plena mañanera, a la que no me dejaron entrar por lo que no pude cumplir la orden de trabajo de mi jefe de información, ya le platicaré más en otra ocasión, el periodista Carlos Pozos, Lord Molécula, calificó de TREPADORA a la senadora Xóchitl Gálvez, aspirante a candidata presidencial por el Frente Amplio por México, hoy enemigo del comandante guinda.

Captado con cara de sonriente satisfacción, el dueño del púlpito mañanero escuchó a Carlos Pozos que se soslayaba descalificando a Xóchitl, entendiéndose hasta aquí, su animadversión para quedar bien con la 4T, pero Lord Molécula fue más allá al revelar el sueldo de la senadora y presuntos contratos de su compañía, seguramente con el gobierno. Supongo que de eso pedía su limosna AMLO y lo logró en voz de un identificado con su gobierno.

DEL MAZO-DELFINA-. No obstante los altos grados de violencia jamás registrados en Toluca, con cuerpos colgados en Paseo Tollocan e incendio con nueve cuerpos calcinados en la Central de Abastos, el ritmo político continúa, máxime que se acercan fechas para el inaplazable cambio de gobierno y de partido, luego de 90 años tricolores.

El gobernador Alfredo Del Mazo recibió a su sucesora Delfina Gómez en sus oficinas de Palacio de Gobierno. Al mandatario lo acompañaron el secretario general de Gobierno, Luis Felipe Puente, el de Finanzas, Rodrigo Jarque, y el de la Contraloría, Javier Vargas. Con la gobernadora electa estuvieron sus acompañantes de siempre, Horacio Duarte, Higinio Martínez y Francisco Vázquez, éste último representante de Morena ante el IEEM.

elefa44@gmail.com